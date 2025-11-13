Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Folytatódhat a Fed vakrepülése: a Fehér Ház szerint a kimaradt adatok sosem jelennek meg

A kormányzati leállás miatt nem gyűjtötték össze az adatokat, ezért a piacok és a Fed által is nagyon várt októberi inflációs és munkaerőpiaci jelentés lehet, hogy sosem jelenik meg.
K. B. G.
2025.11.13, 09:10
Frissítve: 2025.11.13, 09:24

Valószínűleg sosem jelenik meg az október havi amerikai inflációs és munkaerőpiaci jelentés Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője szerint, aki erről szerdai sajtótájékoztatóján beszélt.

Az októberi munkaerőpiaci jelentésre a Fed és a piacok is hiába várnak / Fotó: Northfoto

A befektetők és a Fed által is figyelt fontos adatok a kormányzati leállás miatt nem jelentek meg, és úgy tűnik, hogy bár a kormányzat újranyithat, a jelentések mégsem jelennek meg. Leavitt szerint a kormányzati leállás minden gazdasági adaton tartósan rajta hagyja a bélyegét, megnehezítve a döntéshozók és a Fed dolgát egy kulcsfontosságú időszakban.

A szóvivő már korábban is jelezte, hogy veszélybe kerülhet az októberi inflációs jelentés, ám a munkaerőpiaci adatok lehetséges hiányáról szerdán beszélt először – íja a The Wall Street Journal.

A munkaerőpiaci jelentés nagy hatást gyakorol a piacokra és a döntéshozók is árgus szemmel figyelik

A munkaerőpiaci adatok a piacok által leginkább figyelt indikátorok közé tartoznak, azok hiányában a befektetők és az elemzők igyekeztek a magánszektor által közzétett adatokra támaszkodni. Ezek a jelentések továbbra is 

a toborzás gyengeségére utaltak, ráadásul felvetették az elbocsátások szaporodásának lehetőségét is

Több ezer kormányzati dolgozó, akik éltek a Trump-adminisztráció által kínált halasztott felmondással, szintén októberig volt munkaviszonyban, ami lefelé húzhatja az októberi adatokat. Ugyanakkor a kormányzati leállás végével a szeptemberi munkaerőpiaci adatokat nyilvánosságra hozhatják, mivel az adatokat még a leállás október elsejei kezdete előtt begyűjtötték. Eredetileg a szeptemberi adatok október 3-án jelentek volna meg.

Utólag már nem lehet pótolni az adatokat

Az októberi jelentés elkészítéséhez azonban az adatgyűjtés sem történt meg, noha egyes információkat a cégek közvetlenül továbbítanak a jelentést elkészítő Munkaügyi Statisztikai Irodának (BLS). Ám más adatokat a szervezet kényszerszabadságra küldött munkatársai gyűjtenek össze, ezek pótlása már nehezebb feladat. A háztartások körében végzett, például a munkanélküliség alakulásáról szóló telefonos felmérés nehezebben hajtható végre úgy, hogy a kérdés nem a jelenlegi státuszra, hanem az egy hónappal korábbira vonatkozik.

Az inflációs adatok gyűjtése sem lehetséges utólagosan, hiszen a boltokban értelemszerűen a jelenlegi és nem az egy hónappal korábbi árak vannak feltüntetve.

