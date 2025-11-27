A német hatóságok már több éve titokban dolgoznak egy nagyszabású terven arra az esetre, ha háború törne ki Oroszországgal — közölte a The Wall Street Journal.

Németország hadserege készen áll egy háborúra Oroszországgal, elkezdődtek az átcsoportosítások is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A NATO is együttműködne

A lap által említett dokumentum szerint több százezer NATO-katona kerülne áthelyezésre keletre, ennek a végrehajtásához azonban Berlin jelentős logisztikai és infrastrukturális nehézségekkel kell szembenézzen.

A kiszivárgott dokumentum szerint mintegy 800 ezer német, amerikai és más szövetséges országok katonája fogja használni a német infrastruktúrát a csapatok keleti irányba történő áthelyezéséhez. Az 1200 oldalas tervben részletesen le van írva, hogy mely kikötőket, folyókat, vasútvonalakat és autópályákat fogják igénybe venni.

Megjegyzik, hogy egy ilyen dokumentum léte maga is visszalépés a hidegháború idejének értékeihez és a polgári és katonai szféra közötti határok eltörléséhez.

Egy teljes körű konfliktus esetén a NATO ugródeszkaként fog szolgálni, de nem kerül a frontvonalba. Ezeket az adatokat kommentálva Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja kijelentette, hogy

Németországot nem hagyják el a revansista gondolatok.

A Bundeswehrnek nincs pénze a modernizációra

Még tavaly jelentették, hogy a német fegyveres erőknek további pénzeszközökre van szükségük a modernizációhoz, mivel a százmilliárd eurós speciális alap nem elegendő. A speciális alap segítségével a Bundeswehr új vadászgépek, páncélozott harcjárművek és lőszerek beszerzését tudta finanszírozni. De ez nyilvánvalóan nem elegendő egy hatékony védelmi rendszer létrehozásához.

A The Wall Street Journal azt is kiemeli, hogy

a német infrastruktúra felújításra szorul, és nem alkalmas katonai célokra, ami háború esetén korlátozná a csapatok mobilitását.

A hatóságok becslése szerint az autópályák és hidak felújításra szorulnak. A problémák között szerepelnek a bonyolult beszerzési szabályok, az adatvédelmi törvények és más, békés időkben elfogadott jogszabályok is. A terv megvalósítása emellett mentalitásváltást is igényel.