Ismét megcsúszott Európa legnagyobb gazdasága: tovább lassul a növekedés – a kormányt is magával ránthatja

A Német Gazdasági Tanács szerdán lefelé módosította a legnagyobb európai gazdaság növekedési előrejelzését 2026-ra, és idén is csak szerény bővülést vár, hiába ígérte Friedrich Merz kancellár a gazdaság felpörgetését.

Bár a kormány költekezési csomagja hatalmas, a német gazdaság növekedése 2026-ra csupán 0,9 százalékra lassult / Fotó: Shutterstock

A tanács 2026-ra vonatkozó előrejelzését 1,0-ről 0,9 százalékra csökkentette, mondván, hogy a Merz-kormány által bevezetett költekezési ösztönzők csak kismértékben járulnak hozzá a növekedéshez.

A jelenlegi kihívások fényében Németországnak új növekedési és biztonságpolitikai perspektívákat kell kialakítania

– mondta Monika Schnitzer, a tanács elnöke a Reutersnek, hozzátéve, hogy „a különleges infrastrukturális és klímasemleges alapban rejlő lehetőségeket nem szabad elpazarolni”.

Merz februári győzelme után 500 milliárd eurós beruházási alapot hozott létre az infrastruktúrába történő befektetésre, ám az alap egy részét a napi költségvetési kiadások fedezésére fordítják, nem a hosszú távú növekedést ösztönző beruházásokra. Schnitzer szerint „a hatás jelentősen nagyobb lenne, ha a pénzeket kizárólag további kiadásokra és beruházásokra fordítanák”.

A tanács előrejelzése szerint a 0,9 százalékos növekedés egyharmadáért felelős a különleges alap, további egyharmadát pedig naptári hatások adják.

Régi gondok akadályozzák a német gazdaság növekedését

A 2025-re vonatkozó előrejelzést 0,2 százalékra emelték a korábbi stagnálásról, de hangsúlyozták, hogy a kétévi recesszió után a német gazdaság idén is stagnál a kevés magánberuházás és az export gyengesége miatt. A gazdasági stagnálás mellett felmérések szerint Merz az egyik legkevésbé népszerű kancellár, mindössze 25 százalékos a támogatottsága, ez messze elmarad elődei azonos időszakbeli mutatóitól.

A tanács kritikával illette a kormány bizonyos kiadásait, például a szülők, elsősorban az anyák gyerekgondozással töltött idejét jutalmazó nyugdíj-kiegészítést, a vendéglátóipari csökkentett áfát és a mezőgazdasági dízeltámogatások visszaállítását, mert ezek „nem jövőorientált beruházások”. Schnitzer szerint a nyári javulás a gyártásban „elillant, a gazdaság pedig ismét stagnál”.