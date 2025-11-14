Merz kancellár Orbán Viktort másolja: jön a német rezsicsökkentés, ezzel akarják megmenteni a tönk szélén álló gazdaságot

Az energiaárak csökkentésére készül a német kormánykoalíció az ország nehéziparának kisegítése érdekében, miután a növekedés csak nem akar beindulni Európa legnagyobb gazdaságában.

A német gazdaság évek óta képtelen talpra állni / Fotó: Matthias Rietschel / DPA / AFP

Olcsó áram az ipar és a német gazdaság megmentése érdekében

Friedrich Merz német kancellár csütörtök este elmondta, hogy az intézkedés értelmében 5 eurócentre csökkenhet 1 kilowattóra villamos energia ára január elsejétől, egészen 2028-ig, hogy ezzel is segítsék a sok elektromosságot használó, erős nemzetközi versennyel szembesülő vállalatokat. Carsten Brzeski, az ING közgazdásza a jelenlegi áramárat 15 eurócent per kilowattórára becsülte, és úgy vélte:

a tervezett lépés előnye, hogy nemcsak rövid távon, de több évig segítené a vállalatokat.

A német kormányfő szerint az Európai Bizottsággal a kérdésben folytatott tárgyalások is szinte teljesen lezárultak, és úgy véli, hogy Berlin megkapja az engedélyt a támogatás bevezetésére – jelenti az AP hírügynökség.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter szerint az intézkedés mintegy 3-5 milliárd euróba kerülne, míg a német iparszövetség ügyvezető igazgatóhelyettese, Holger Lösch szerint a lépés különösen az energiaigényes ipari vállalatok versenyképességét segítené.

Hiába próbálkozik a német kormány, nem akar beindulni a növekedés

Bár a májusban megalakult kereszténydemokrata-szociáldemokrata kormánykoalíció az évek óta stagnáló gazdaság beindítását tűzte ki célul, eddig nem járt sikerrel, a harmadik negyedéves GDP-adat sem jelzett növekedést. A kormány munkáját segítő független közgazdászok idén mindössze 0,2, jövőre pedig szintén nem túl acélos, 0,9 százalékos növekedésre számítanak.

A feldolgozóiparra és exportra támaszkodó német gazdaságot számos tényező fékezi a magas energiaáraktól az egyre erősebb kínai versenyen és a képzett munkaerő hiányán át a túlzott bürokráciáig. A kormány ezért egy 500 milliárd eurós alapot hozott létre az ország omladozó infrastruktúrájának javítására és a digitalizáció segítésére, miközben a bürokrácia csökkentésére is ígéretet tett.