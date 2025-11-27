Megalázó német tesztek: 59 percig utazik egy üzenet a Bundeswehr 20 milliárd eurós új rendszerében

Húszmilliárd euró, azaz 7600 milliárd forint, ennyiből autópályát lehetne építeni Berlintől Athénig, és ennyibe került a modernizálódó és bővülő német hadsereg új kommunikációs rendszere. Most kibukott, fukaron bántak a pénzzel és még többet kell költeni rá. Mire az új rendszeren keresztül átküldenek egy helyzetrajzot, a csata el van vesztve. Egyéb malőrök is komplikálják a nagy csinnadrattával beharangozott oroszok elleni haderőfejlesztésben a befolyásos szociáldemokrata védelmi miniszter, Boris Pistorius és az ingatag hatalmú Friedrich Merz kereszténydemokrata (CDU) kancellár életét. Kiderült például, hogy egy Leopard tankba 800 munkaóra beépíteni egy egyszerű rádiót.

A német hadsereg kommunikációs rendszere: a tesztek eredményesek voltak, kiderült, hogy a méregdrága D-LBO alkalmatlan a használatra / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az összehasonlítás az autópályával illusztrációs célú, ne tegyük a lélegeztetőgép kategóriába: a szövetséges európai hadseregek kommunikációs áthangszerelése szükséges a modern hadviselésben, ilyen munka Magyarországon is folyik.

Az új német rendszer, a D-LBO kiépítése a „szárazföldi műveletek digitalizálása” a Bundeswehr egyik legnagyobb projektje, arra szolgál, hogy megoldják a fegyvernemek – a légierő, a haditengerészet és a kiberparancsnokság – digitális koordinálását, ami elengedhetetlenül szükséges egy olyan világban, amelyben a harc sikere fegyverrendszerek és különböző fegyvernemekhez tartozó egységek összehangolt alkalmazásán múlik. A hálózatot mindenhova integrálni kell, ahol szükséges az együttműködés, a fegyverekhez, a kiszolgáló járművekbe és a parancsnoki állásokba.

A méregdrága német rendszer kiépült, a gyakorlatban azonban kiderült, hogy talán mégsem.

A közelmúltban a vesztfáliai Alsó-Szászországban, a münsteri lőtér területén végzett tereppróba eredményei még a pesszimista várakozásokat is felülmúlták – számol be az osztrák Der Standard.

Egy csevegőüzenet továbbítása a 20 milliárd eurós hálózaton akár 59 percig is eltartott.

A pozíciós vázlatok – amelyek a harc során a koordináció szempontjából nélkülözhetetlenek – átjuttatása 25 percig is eltartott.

A teszten 20 főnél szélesebb rádiócsoportokat alig lehetett stabilan fenntartani, holott egy modern hadszíntéren olykor több száz egységet is a hálózatba kell vonni.

Természetesen nem egyszerű rendszerről van szó, bonyolult feladatokat kell megoldani: több mint 200 különböző járműtípust szükséges ellátni lehallgatás- és manipulációálló, kriptográfiai képességű kommunikációs technológiával. Ne felejtsük el azt sem, hogy NATO-tagról van szó, ennek a hadseregnek más országok egységeivel is képesnek kell lennie együttműködni, ami nehéz lehet, ha önmagával se sikerül.