Donald Trump vámjai bevitték a kegyelemdöfést a német gazdaságnak: menekülnek az országból a vállalatok

Nagy a baj Németországban, ahol a kereskedelmi háborúk és a növekvő protekcionizmus miatt már háromból már kettő vállalat fontolgatja termelésének teljes vagy részleges áthelyezését külföldre – derül ki Deloitte könyvvizsgáló cég és a BDI német iparszövetség által végzett felmérés adataiból.

A német vállalatok kivándorolnak/Fotó: FloridaStock / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Egyre több német vállalat költözne az Egyesült Államokba

A megkérdezett vállalatok 68 százaléka mondta azt, hogy a vámok miatt a következő két-három évben teljes egészében vagy részben át kívánja helyezni gyártását külföldre. Európán kívül az Egyesült Államok a legkedvelt célpont, amit a korábbi felmérésekhez képest lényegesen gyakrabban említettek, így a válaszadók 26 százaléka helyezné át oda a termelést.

Ennek valószínűleg a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett vámok lehetnek az okai.

Azonban a felmérés szerint továbbra is Európa a fő célpont, ahová a válaszadók 30 százaléka tervezi áthelyezni Németországból a termelést. Ázsia is továbbra is vonzó gyártási helyszín sokak számára: 16 százalék Kínába, 14 százalék Indiába, 19 százalék más ázsiai országokba költözne. Sok vállalat több lehetőséget is megjelölt.

Sok német cég már ma sem Németországban termel

A válaszadók 19 százaléka ugyanakkor már most sem folytat semmilyen termelést Németországban, noha két éve ez az arány csak 11 százalék volt. Ráadásul a kivándorlás nemcsak a gyártást érinti, hiszen a kutatás-fejlesztést is egyre gyakrabban kiszervezik.

"A geopolitikai zavarok már régóta viharos ellenállást jelentenek a német gazdaság számára" - mondta Wolfgang Niedermark, a BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.) igazgatótanácsának tagja., aki szerint nem meglepő, hogy a vállalatok 68 százaléka fontolgatja a termelés külföldre telepítését, ám ez figyelmeztetés a fekete-vörös koalíció számára.

Niedermark szerint a szövetségi kormánynak gyorsabban kell cselekednie, mivel csak így lehet megszüntetni a telephelyi hátrányokat.

Ugyanakkor nem teljesen egyirányú a külföldre költözés folyamata, így a megkérdezettek 9 százaléka vinné vissza a korábban Kínába telepített gyártást Európába, míg hét százalék az Egyesült Államokból költöztetné vissza Európába a termelést.