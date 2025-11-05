Felcsillant a remény a német járműipar számára: így is siralmas maradt az adat – a BMW már talált egy kiutat

Októberben erőteljesen emelkedett a német járműipari vállalatok üzleti hangulatát jelző mutató a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet felmérésének eredményei szerint. A szervezet honlapján olvasható összefoglaló alapján az ágazat vállalatainak az üzleti környezetről alkotott véleményét számszerűsítő mutató értéke mínusz 12,9 pontra emelkedett októberben az előző havi mínusz 21,3 pont után.

Jelentősen javult a német járműipar üzleti hangulata / Fotó: Shutterstock

Az előző havi, szeptemberi csökkenést követően, októberben számottevően emelkedett a német járműipar üzleti hangulatindexe, a javulás ellenére azonban a mutató továbbra is erősen negatív tartományban van – emelte ki az Ifo közleménye.

A németországi vállalatok októberben némileg kedvezőtlenebbnek ítélték meg jelenlegi helyzetüket, mint az előző hónapban: a járműipari vállalatok aktuális helyzetének megítélését tükröző indikátor mínusz 21,6 pontra romlott az előző havi mínusz 20,4 pontról.

Ezzel szemben a következő hat hónapra vonatkozó üzleti várakozásokat jelző index mínusz 22,1 pontról mínusz 3,9 pontra, két éve a legmagasabb szintre ugrott az év tizedik hónapjában. A vállalatok a kereslet meredek emelkedéséről számoltak be.

Az Ifo felmérésének adatai szerint a német járműipari vállalatok októberben valamivel kevésbé voltak elégedetlenek rendelésállományukkal, mint az előző hónapban.

A felmérésből az is kiderült, hogy a német járműipar exportvárakozásai is javultak kissé az előző havihoz képest: a vonatkozó mutató plusz 18,0 pontra, több mint két éve a legmagasabb szintre emelkedett az előző havi plusz 16,7 pontról.

Az Ifo közleménye szerint a termelési kapacitások kihasználtsága 84,2 százalékra, idei csúcsára emelkedett októberben, emellett a korábbinál jóval kevesebb vállalat panaszkodott a megrendelések hiányáról.

A BMW felülemelkedik a káoszon

Miközben a német járműipar hónapok óta gyengélkedik, és a legnagyobb szereplők többsége tetemes nyereségcsökkenést könyvelhetett el, a BMW eddig aránylag stabilan át tudja vészelni a jelenlegi válságot. A bajor autóipari konszern a 2025-ös év harmadik negyedévében 1,7 milliárd euró adózás utáni nyereséget ért el, ami több mint háromszorosa a 2024 azonos időszakában elért értéknek – írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung.