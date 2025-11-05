Felcsillant a remény a német járműipar számára: így is siralmas maradt az adat – a BMW már talált egy kiutat
Októberben erőteljesen emelkedett a német járműipari vállalatok üzleti hangulatát jelző mutató a müncheni Ifo gazdaságkutató intézet felmérésének eredményei szerint. A szervezet honlapján olvasható összefoglaló alapján az ágazat vállalatainak az üzleti környezetről alkotott véleményét számszerűsítő mutató értéke mínusz 12,9 pontra emelkedett októberben az előző havi mínusz 21,3 pont után.
Az előző havi, szeptemberi csökkenést követően, októberben számottevően emelkedett a német járműipar üzleti hangulatindexe, a javulás ellenére azonban a mutató továbbra is erősen negatív tartományban van – emelte ki az Ifo közleménye.
A németországi vállalatok októberben némileg kedvezőtlenebbnek ítélték meg jelenlegi helyzetüket, mint az előző hónapban: a járműipari vállalatok aktuális helyzetének megítélését tükröző indikátor mínusz 21,6 pontra romlott az előző havi mínusz 20,4 pontról.
Ezzel szemben a következő hat hónapra vonatkozó üzleti várakozásokat jelző index mínusz 22,1 pontról mínusz 3,9 pontra, két éve a legmagasabb szintre ugrott az év tizedik hónapjában. A vállalatok a kereslet meredek emelkedéséről számoltak be.
Az Ifo felmérésének adatai szerint a német járműipari vállalatok októberben valamivel kevésbé voltak elégedetlenek rendelésállományukkal, mint az előző hónapban.
A felmérésből az is kiderült, hogy a német járműipar exportvárakozásai is javultak kissé az előző havihoz képest: a vonatkozó mutató plusz 18,0 pontra, több mint két éve a legmagasabb szintre emelkedett az előző havi plusz 16,7 pontról.
Az Ifo közleménye szerint a termelési kapacitások kihasználtsága 84,2 százalékra, idei csúcsára emelkedett októberben, emellett a korábbinál jóval kevesebb vállalat panaszkodott a megrendelések hiányáról.
A BMW felülemelkedik a káoszon
Miközben a német járműipar hónapok óta gyengélkedik, és a legnagyobb szereplők többsége tetemes nyereségcsökkenést könyvelhetett el, a BMW eddig aránylag stabilan át tudja vészelni a jelenlegi válságot. A bajor autóipari konszern a 2025-ös év harmadik negyedévében 1,7 milliárd euró adózás utáni nyereséget ért el, ami több mint háromszorosa a 2024 azonos időszakában elért értéknek – írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung.
„Megmutattuk, mennyire robusztus és életképes az üzleti modellünk” – jelentette ki Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója. Hozzátette, hogy nem szeretne válságról beszélni, az elmúlt években sem tette ezt. Elmondta, hogy várakozásaik szerint már az idei évben teljesíteni fogják az európai szén-dioxid-kibocsátási célokat. Úgy látja, hogy más német gyártók ezen a téren nincsenek olyan kedvező helyzetben, mint ők.
A FAZ kiemelte, hogy nemcsak a számok kedvezők, pozitív hírek érkeznek az iX3-ról is Ez a típus a BMW új osztály első modellje, a jövőbeli elektromos autóinak alapkoncepcióját képezi. Szeptemberben és októberben az iX3-megrendelések a tisztán elektromos autók megrendeléseinek csaknem harmadát tették ki. A modell egyelőre csak Európában rendelhető meg. Oliver Zipse azonban hasonló keresletet vár Kínában is, ha sikerül bevezetni a modellt azon a piacon is.
Igazán meglepődtek az elemzők, nem ezt várták a német gazdaságtól: már csak a remény maradt
A napokban egy másik adat is reménysugarakat vetett Európa legnagyobb gazdaságára. Az Ifo német üzleti hangulatindexe a szeptemberi 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett októberben, felülmúlva a 88 pontos előrejelzéseket. A javulás szinte teljes egészében a jövőbeli várakozásoknak köszönhető: a kapcsolódó alindex jelentősen, 89,7 pontról 91,6 pontra ugrott. Ez a több mint két és fél éves csúcs jelzi, hogy a vállalatok kezdik maguk mögött hagyni a háború kirobbanása óta tartó pesszimizmust. Ezzel ellentétben áll azonban, hogy a német gazdaság aktuális üzleti kondícióinak megítélési mutatója tovább romlott, 85,7 pontról 85,3 pontra esett vissza.
„A vállalatok továbbra is abban reménykednek, hogy a gazdaság a következő évben lendületet vesz. A jelenlegi üzleti helyzetet azonban kissé rosszabbnak értékelték” – foglalta össze a helyzetet Clemens Fuest, az Ifo elnöke.