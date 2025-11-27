Kiderült, mennyit kell dolgozni egyhavi Netflix-előfizetésért: elképesztő különbségek vannak már Európán belül is

A streamingpiac régóta a digitális szórakoztatás egyik legfontosabb szegmense, a Netflix pedig mára több mint 300 millió előfizetéssel rendelkezik világszerte. A szolgáltatás azonban korántsem egységesen megfizethető: míg egyes országokban alig észrevehető tételt jelent a havi díj, máshol akár többnapnyi munkát is igényelhet a legolcsóbb csomag kifizetése. Egy friss, száz országot vizsgáló elemzés most először mutatja meg részletesen, milyen nagy különbségek vannak a Netflix-előfizetés reális terhe között a világ különböző pontjain.

A kutatás a Netflix Standard, Basic és Premium díjait vetette össze az adott ország mediánbérével, majd kiszámolta, mennyi munkával lehet kitermelni a havi előfizetés árát. Nem a csomagok nominális díjai alapján rangsoroltak, hanem a tényleges teher alapján: vagyis azt vizsgálták, mennyit kell dolgoznia egy átlagos keresetű fogyasztónak a szolgáltatásért. Ez az összehasonlítás sokkal árnyaltabban mutatja be a valóságot, mint a puszta árak összevetése.

A különbségek látványosak. A Netflix Standard csomagját a legkönnyebben Norvégiában lehet megfizetni:

egy átlagkeresetű norvég dolgozónak mindössze havi 24 perc munkára van szüksége a Netflix-előfizetés előteremtéséhez,

Luxemburgban 26 perc,

Izlandon 30 perc szükséges ugyanerre,

vagyis Európa fejlett, magas fizetésű országai dominálják a lista élét. A tíz legkedvezőbb helyzetű ország között találjuk Belgiumot, Hollandiát, az Egyesült Államokat, Szlovéniát és Ausztráliát is, ahol 34–39 perc közötti munkával fedezhető a szolgáltatás. Szlovénia esetében különösen jól látható a kiegyensúlyozott kapcsolat a mediánjövedelem és a csomagár között: alacsonyabb bérszint mellett is aránylag olcsó az előfizetés.

Magyarország a mezőny közepén helyezkedik el:

a hazai mediánbér alapján a Netflix Standard csomag ára nagyjából 2 óra 5 perc munkával fizethető ki.

Hasonló helyzetben vannak a térség országai is: Romániában 1 óra 57 perc, Szlovákiában szintén 1 óra 57 perc, Lengyelországban 1 óra 47 perc szükséges az előfizetéshez. A balti államok némileg kedvezőbb pozícióban vannak, míg a balkáni országok többsége Magyarországhoz közeli vagy kicsit kedvezőtlenebb időt mutat.