Fellélegezhet az európai autóipar: a holland kormány hátraarcot fújt a Nexperia-ügyben, érkeznek a csipek

A kínai tulajdonú csipgyártó ellenőrzéséről lemondhat a holland kormány. Így ismét útra kelhetnek a Nexperia csipjei a kínai gyárakból.
K. B. G.
2025.11.07., 13:40

Ismét engedélyezi a holland Nexperia csipjeinek exportját Kína, miközben várhatóan a holland kormány is felfüggeszti ellenőrzését a kínai tulajdonban lévő csipgyártó fölött.

Semiconductor manufacturer Nexperia
A Nexperia csipjei kulcsszerepet játszanak az autóiparban / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Mindez azt jelentheti, hogy közel az áttörés a konfliktusban, melynek során szeptember végén a holland kormány átvette az irányítást az autóipari csipeket gyártó vállalkozás fölött, amire válaszul Peking megtiltotta a kínai leányvállalat exportját. Azonban a Bloomberg információi szerint több autóipari vállalkozás is arról számolt be pénteken, hogy ismét érkeznek a csipek Kínából.

A Nexperia-ügy megoldásával magára találhat az európai autóipar

Miután a héten exportlicenchez jutott az egyebek mellett a Volkswagen, a Stellantis és a BMW számára is alkatrészeket szállító Aumovio, a vállalat már küldött is Nexperia-csipeket és azokat tartalmazó alkatrészeket ügyfelei számára. 

Mindez segítheti az utóbbi időben számos kihívással küzdő európai autóipar talpra állását is, a megfizethető elektromos autókra már van kereslet, miközben Németország hárommilliárd euróval segítené az ilyen autók vásárlását és a költségcsökkentési intézkedések is kezdik éreztetni a hatásukat.

A hírek hatására szárnyalni kezdett a Nexperia-tulajdonos Wingtecxh Technologies-árfolyam a sanghaji tőzsde zárása előtti percekben, és az európai autógyártók részvényei is erősödésnek indultak.

Meghátrálhat a holland kormány

Bár több vállalkozás is jelezte, hogy hozzájut a kulcsfontosságú csipekhez, mint a Robert Bosch vagy a Honda, a német ZF Friedrichschafen továbbra is termelési zavarokra számít. A feszültség enyhülésére utal azonban, hogy csütörtökön a holland kormány arról beszélt, hogy várakozásai szerint a Nexperia kínai leányvállalata újrakezdi a szállításokat, miután a kínai hatóságokkal folytatott tárgyalások konstruktívnak bizonyultak.

Úgy tűnik tehát, hogy egyelőre elhárult az újabb veszély az európai autóipar feje fölül és a szektor felépülése folytatódhat, 

miután a kereslet a kontinensen kezd magára találni, még ha a kínai és amerikai exportpiacokon továbbra is sok kihívással szembesül is a szektor.

