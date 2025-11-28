Amerikai döntésre várnak Szerbiában – a NIS sorsa a tét, a hétvégén leáll a szerb finomító
Szerdán este megjelentek olyan hírek, amelyek szerint órák kérdése, és az amerikai jóváhagyás megérkezik, megindulhat a kőolajszállítás a Janaf vezetékén Szerbia irányában. Csütörtökön viszont még nem érkezett válasz az Egyesült Államokból a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) sorsára vonatkozóan, ezért a pancsovai kőolajfinomító szombaton vagy vasárnap leáll – közölte Aleksandar Vucic államfő. Belgrád értesülései szerint az OFAC megadná a NIS-nek a működési engedélyt, de a végső döntést a külügyminisztériumnak kell meghoznia. A sajtóban megjelent nem hivatalos információk szerint talán megadják az engedélyt egy újabb 2-3 hónapos időszakra, de a hálaadási ünnep miatt késik a hivatalos megerősítés.
Csütörtökön Orbán Viktor Szabadkán járt, ahol kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak a magyarok segítségére. Azt is elmondta, Szerbia dönti el mi fog történni, de Magyarország a Mol révén kész beszállni a tulajdonosi struktúra esetleges megváltoztatása esetén is. A szerb elnök pedig úgy fogalmazott, felkészültek erre, a polgároknak nincs okuk aggodalomra se a fűtés, se az áram, sem pedig a töltőállomások miatt. „Azt kérjük, hogy adjanak nekünk időt arra, hogy mi is adhassunk időt a valós tulajdonosnak arra, hogy eladja a részét, mi pedig garantáljuk, hogy minden úgy fog történni, ahogy azt tőlünk kérik. Ha ez nem elég, akkor attól tartok, hogy más dolog áll a háttérben” – fogalmazott.
Orbán Viktorról elismerően nyilatkozott, megemlítve, hogy sikerült Trump elnöknél elérnie országa mentességét a szankciók alól, és azt is kérdezte, Szerbia esetében hogyan tud közbenjárni, szóba kerül-e a Trump elnökkel folytatott beszélgetés során Szerbia.
A horvát RTL beszámolója szerint az Adria-kőolajvezetéket üzemeltető JANAF vállalat biztos benne, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) a napokban meghosszabbítja a NIS működési engedélyét.
Vladislav Veselica, a horvát vállalat képviselője elmondta, hogy a Janafnak is engedélyt kell kapnia a kőolaj szállítására, ezért őket is azonnal értesítik a döntésről. A vállalat készen áll arra, hogy a kőolaj az engedély kiadása után rövid időn belül elinduljon Szerbia felé. A Janaf folyamatosan egyeztet a NIS csapatával, hiszen a szerbiai finomító működésének teljes leállítása bonyolítaná a helyezet, az újraindítás hetekig tarthatna. A NIS-nek szállított kőolaj a Janafnak is jelentős bevételi forrás, így most a horvátok is izgatottan várják a fejleményeket. A szerb elnök kedden rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a szerbiai olajcég körül kialakult helyzetről, amelyen ismételten elutasította a NIS államosítását. „Nem vagyunk kommunisták, sem fasiszták, hogy így tegyünk” – fogalmazott. Kérte, majd felszólította az OFAC-ot és a washingtoni kormányt, hogy hosszabbítsák meg a szerbiai olajcég működési engedélyét. A szerb elnök beszéde egy részében kemény kijelentést is tett, amikor azzal vádolta meg a washingtoni vezetést, hogy az OFAC-on keresztül lehetővé tette az orosz bankszektornak atomerőművek finanszírozását, Szerbiát viszont büntetné. A kérést a sajtótájékoztató során többször megismételte, hozzátéve, hogy ezt nem maga, hanem Szerbia polgárai miatt kéri.
Ami az egyszerű emberek reakciót illeti Szerbiában, egyelőre nincs pánikhangulat, a töltőállomásokon van elég üzemanyag, az ellátás zavartalan. Az is hozott némi megnyugvást, hogy Orbán Viktor Szabadkán megerősítette, segíteni fognak. „Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz, és ha nekünk lesz, önöknek is lesz, amink van, azt megosztjuk önökkel” – fogalmazott. A magyar miniszterelnök elmondta azt is, hogy a szerdai kormányülésen döntést hoztak arról, hogy felgyorsítják az új szerb–magyar olajvezeték kiépítését. Mindkét politikus kiemelte, hogy Szerbia és Magyarország eddig is számíthatott egymásra, és ez így lesz a továbbiakban is.