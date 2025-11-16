Deviza
Szerbia
üzemanyag
NIS
szankciók
Gazprom Nyefty

Rettegnek a szerb autósok: a NIS egyelőre megúszta az amerikai szankciót, de a baj így is hatalmas

Szerbia elérte az orosz ellenőrzés alatt álló NIS elleni amerikai szankciók elhalasztását, de csak átmeneti időre – számolnak be orosz források a Reuters alapján. A NIS helyzete továbbra is megoldásra vár.
VG
2025.11.16., 14:10

Szerbia három hónapos mentességet kapott állami olajipari vállalata, a NIS elleni amerikai szankciók alól. A Reuters híre emlékeztet, hogy a szankciókat a Biden-kormányzat 2025 januárjában vezette be, és október elején léptek hatályba. A korlátozások feloldása érdekében az amerikai hatóságok azt követelték, hogy az orosz vállalatokat zárják ki a NIS-ből.

NIS
NIS-szankció – többek között az ország üzemanyag-ellátása a tét / Fotó: AFP

Azonban szerb részről sikerült részeredményt elérni. November 11-én Dubravka Djedovic-Handanovic szerb bányászati ​​és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a NIS orosz tulajdonosai, konkrétan a Gazprom Nyefty és az Intelligence (amelyet a Gazprom Capital irányít) megállapodtak, hogy a vállalat irányítását harmadik feleknek adják át – idézi fel az orosz Lenta. A miniszter kijelentette, hogy erről értesítették az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumát, és kérték a vállalat működési engedélyének meghosszabbítását.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy Washington továbbra is arra számít, hogy a szerb hatóságok vagy megállapodnak a Gazprommal a NIS-ben lévő részesedésének eladásáról, vagy államosítják a vállalatot.

Akár ma is dönthetnek a NIS-ről

Az ügy állásáról tegnap fontos részleteket közölt a Világgazdaság. Az említett döntési helyzetet úgy értékelte, hogy azzal Szerbia borzasztó harapófogóba került. Néhány napja még úgy tűnt, a Gazprom csoport kész kiszállni a NIS-ből, hogy Szerbiát ne sújtsák az amerikai szankciók, de nem szállt ki. Így az amúgy is erős ellenzéki tűz alatt álló szerb kormánynak két lehetősége maradt

  • vagy elkobozza a vállalatot,
  • vagy vállalja a nyersolajhiányt.

A friss hírek szerint, bár várhat a döntéssel, ma így is újabb bejelentés várható. 

Ma ugyanis a szerb kormány tanácskozik Aleksandar Vucic elnökkel és a vállalat vezetőivel, hogy megvitassák a továbblépés lehetőségeit. A tét Szerbia olajtermék-ellátása.

A Molnak sem mindegy

A tanácskozás kimenetele érintheti a magyar Molt is, amely sajtóhírek szerint fontolgatja a Gazprom 11,3 százalékos NIS-részesedésének átvételét.

 

9 perc
vízhiány

Nyakunkon a klímaválság, de még mindig nem kell vészforgatókönyv a Balaton megmentésére

Országszerte 2022 óta folyamatos jelenség a vízhiány.
7 perc
orosz-ukrán háború

Nagyon pesszimista uniós értékelés érkezett az ukrajnai háborúról, de nem a kijevi korrupció botrány miatt

Híresen Ukrajna támogatója. Csináljuk finn módra, mondja.
9 perc
művészet

A világ legabszurdabb műkincsrablásai – a tolvajlás művészetében a kulcs a szemtelenség

„Köszönjük a pocsék biztonságot.”

