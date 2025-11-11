Megmenekültek a szomszédban az amerikai szankcióktól: hajlandók kivonulni az oroszok, eladnak mindent – a fekete leves csak most jöhet

Megoldódhat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciókkal sújtott szerb olajvállalat, a NIS kérdése, miután az oroszok hajlandók megválni részesedésüktől. A Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető vállalat még a leköszönő Biden-adminisztráció által bevezetett intézkedések kereszttüzébe került, de többször is kapott haladékot a helyzet rendezésére az érkező Trump-kormánytól.

Fotó: Ivan Milutinovic / REUTERS

Azonban miután a Gazpromnyeft és anyavállalata a Gazpom együttesen továbbra is a cég többségi tulajdonosa maradtak, az amerikai szankciók végül életbe léptek október 9-én. Ezzel a NIS pancsovai finomítójába is leálltak a szállítások és a szerb olajtársaság benzinkútain is csak készpénzzel és a szerb nemzeti bank fizetési rendszerével, a DANA kártyával lehetett fizetni, miközben Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy a finomító november 25-én leáll, mivel elfogynak a felhalmozott olajkészletek.Aleksanda Vucic szerb elnök ugyanakkor nem akart a NIS államosítása mellett dönteni.

Mégis hajlandók kivonulni a NIS-ből az oroszok

Az Al-Dzsazíra információi szerint azonban fordulat történt az ügybe, és ma már az orosz tulajdonos hajlandó megválni részesedésétől a NIS-ben. Dedovic Handanovic kedden arról írt a közösségi oldalán, hogy az oroszok már felmentést is kértek a szankciók végrehajtását felügyelő, az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó szervezettől, az OFAC-tól a tranzakció végrehajtása céljából. Az amerikai válasz a szerb tárcavezető szerint a következő hétre érkezhet meg. Elképzelhető tehát, hogy

a pancsovai finomító mégsem kényszerül leállásra.

Szerbia továbbra sincs kint a vízből

Ugyanakkor Szerbia továbbra is számos problémával néz szembe az energia és a szankciók terén, így például az országban jelen van a Donald Trump amerikai elnök által szankciókkal sújtott Lukoil is, mely ellen az intézkedések november 21-én lépnek életbe. Bár az orosz olajvállalat igyekszik Oroszországon kívüli eszközeitől megválni, a kezdeti, Gunvorral kötött üzlete nem járt sikerrel.