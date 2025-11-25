Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.47 -0.43% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF409.17 -0.33% PLN/HUF90.49 +0.24% RON/HUF75.11 -0.03% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.47 -0.43% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF409.17 -0.33% PLN/HUF90.49 +0.24% RON/HUF75.11 -0.03% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36% BUX108,613.56 +0.84% MTELEKOM1,766 0% MOL2,924 -1.35% OTP33,680 +1.84% RICHTER9,800 +2.24% OPUS481 -2.04% ANY7,300 -2.14% AUTOWALLIS150 -2.6% WABERERS5,400 0% BUMIX10,429.54 +0.36% CETOP3,728.14 +1.36% CETOP NTR2,334.28 +1.36%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
európai energiaválság
lakossági áramár
Brüsszel
Európai Unió
Norvégia

Európa tényleg elszúrta: már Norvégiának is elege van, leszakíthatja magát a közös villamosenergia-hálózatról – nem bírja tovább fizetni

Oslo már azt fontolgatja, hogy megszakítja kapcsolatait Európa áramhálózatával. A norvég fogyasztók viselik az európai energiapiac torzulásainak legnagyobb terhét, miközben Berlin továbbra is mereven ellenzi az árzónák szétválasztását.
VG
2025.11.25, 20:46

Norvégiában kezd elszakadni a cérna: az ország és a választók egyre ingerültebben figyelik, hogy az európai áramárak miatt náluk drágul leginkább a mindennapi élet. Berlin ragaszkodása az egységes német áramárhoz az egekbe löki az oslói számlákat, és a skandináv ország komolyan fontolgatja, hogy kiszáll az európai villamosenergia-piacból. A norvég energiaminiszter azt mondja: eljött a pillanat, amikor újra kell gondolni az egész kapcsolatrendszert.

Terje Aasland norvégia
Terje Aasland energiaügyi miniszter szerint a norvég fogyasztók viselik az európai energiapiac torzulásainak legnagyobb terhét, ezért Oslo azt fontolgatja, hogy lecsatlakozzon a kontinens áramhálózatáról / Fotó: AFP

Berlin makacssága az európai energiapiac egyik legnagyobb törésvonalát hozta felszínre. A német kormány továbbra sem hajlandó felosztani hatalmas országát külön áramár-zónákra, ragaszkodva ahhoz, hogy egy Volkswagen és egy BMW-gyár ugyanannyit fizessen az energiáért. 

Ez politikailag érthető, gazdaságilag stabil, de regionálisan katasztrofális – különösen Norvégiára nézve.

A norvég háztartások kilencven százaléka valós időben fizet az áramért, így a piaci árak minden ugrása azonnal lecsapódik. Míg a németek fix díjas szerződéseikkel észre sem veszik, ha nő a tőzsdei ár, addig Oslóban egy esti forró zuhany akár 4 euróval terheli meg a családi pénztárcát. Ez nyers valóság, és a norvégok egyre kevésbé érzik úgy, hogy ezért az EU-nak köszönettel tartoznának.

A helyzet politikailag is súlyosbodik. Egyre többen tartják Brüsszelt bűnbaknak, és már a norvég-dán összekötő kábelek jövője is kérdésessé vált – pedig ezek évtizedeken át a kölcsönös ellátásbiztonság jelképei voltak.

Terje Aasland norvég energiaminiszter szerint az 1975-ös helyzethez képest minden megváltozott. Akkoriban napközben Norvégia küldte délre a vízerőművekből termelt áramot, éjszaka pedig visszakapta a dán szénerőművek feleslegét. „A szimmetria a kulcs” – mondta az Euractivnak . Mára viszont a szél- és napenergia hullámzó termelése felborította ezt az egyensúlyt, és azon túl, hogy Norvégia áramexportja megháromszorozódott, egyre erősebb a félelem: mindez a fogyasztók kárára történik.

Norvégia otthagyhatja az európai hálózatot

Aasland most Statnett jelentésére vár, majd eldönti, mi legyen a kábelek sorsa. És ha kell, Norvégia akár vissza is húzódhat az európai piacról.

A probléma gyökere azonban Németország. Európa központi energiapiaca óriási mennyiségeket fogyaszt, és az egységes német árképzés Európa-szerte felborítja a rendszert. Az EU energiapiaci felügyelete évek óta sürgeti a német zónák szétválasztását – sikertelenül.

Aasland egyértelművé tette: Berlinnek lépnie kellene.

Mi öt ársávban működünk, ez a műszakilag helyes megoldás. Nekik is külön zónákra lenne szükségük

– jelentette ki.

És bár Norvégiát gyakran tekintik Európa megmentőjének a hatalmas vízerőművekkel – hiszen hat kábel köti össze a kontinenssel, és erősebben integrált, mint Franciaország vagy Hollandia – Oslo türelme fogyóban van. A skandináv országok egyre világosabban üzennek: nincs az a vízerőmű, amely pótolná Európa hiányzó alaperőművi kapacitását.

„A norvég vízerőművek egyedül nem tudják kihúzni Európát a csávából” – mondta Aasland. Stockholm és Helsinki is vele tart: elegük van abból, hogy amikor nem fúj a szél és nem süt a nap, mindenki északra néz segítségért.

Ez fordulópont: megunta Brüsszel időhúzását, olyan ország mentheti meg Ukrajnát, ami nem tagja az EU-nak – 100 milliárd eurót kaphat Zelenszkij az oroszok ellen

A lépés nemcsak Kijev számára lenne életmentő, hanem politikai arcfelvarrás is lenne Oslo számára, amelyet eddig sokan az orosz háború nyertesének neveztek. A norvég vagyonalap egyedülálló módon biztosítékot adhat az Európai Unió több mint 100 milliárd eurós ukrajnai háborús hiteléhez.

 

Energiaválság

Energiaválság
1073 cikk

 

 

  •  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu