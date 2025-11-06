Ez fordulópont: megunta Brüsszel időhúzását, olyan ország mentheti meg Ukrajnát, ami nem tagja az EU-nak – 100 milliárd eurót kaphat Zelenszkij az oroszok ellen
Miközben Brüsszelben az EU vezetői az orosz vagyon feldarabolásáról és saját hitelkereteik kimerítéséről vitatkoznak, egy kívülálló, Oslo váratlan ajánlatot tett le az asztalra: a kormány hajlandó lenne egy több mint 100 milliárd eurós háborús kölcsönt biztosítani Ukrajnának, az adósságért pedig az 1,7 ezermilliárdos norvég vagyonalap vállalna kezességet.
Az EU új tervet dolgozott ki, hogy több mint 140 milliárd eurót gyűjtsön Ukrajna támogatására, az orosz állami vagyon befagyasztott eszközeire alapozva. A konstrukció azonban politikai és jogi akadályokba ütközött, mivel Belgium – ahol a befagyasztott orosz pénzeket kezelő Euroclear székhelye található – egyelőre elutasítja a javaslatot.
A finanszírozás nehezen mozdul előre, mivel a befektetők attól tartanak, hogy Ukrajna hosszú távon sem tudná visszafizetni a felvett összegeket. Ezért az EU-nak valós fedezetre lenne szüksége – és itt jön képbe Norvégia.
A norvég vagyonalapra támaszkodna Ukrajna
A javaslat szerint Oslo a több mint 1700 milliárd euróra rúgó állami vagyonalapja egy részét ajánlaná fel garanciaként. Az ötletet norvég közgazdászok vetették fel, akik szerint az ország erkölcsi kötelessége lenne visszaadni valamit abból a háborús extraprofitból, amelyet az orosz invázió óta szerzett. Norvégia ugyanis a háború kitörése óta rekordmennyiségű olajat és gázt adott el Európának – jóval magasabb árakon.
„Ukrajna nemcsak a saját, hanem egész Európa szabadságáért harcol. Norvégiának ott kell segítenie, ahol valóban számít” – mondta Guri Melby, a liberális párt vezetője a Timesnak.
Az elképzelést már négy parlamenti párt is támogatja, amelyek kulcsfontosságúak Jonas Gahr Store miniszterelnök kisebbségi kormányának fennmaradásához. Store egyelőre óvatos: a tervet tanulmányozó jelentés elkészültét várja, valamint az EU végleges döntését a brüsszeli tárgyalások után.
A tárgyalások még nem zárultak le, de folyamatos kapcsolatban vagyunk az európai partnerekkel
– mondta a miniszterelnök.
Mette Frederiksen dán kormányfő, aki jelenleg az EU Tanácsának soros elnöke, csodálatosnak nevezte a norvég kezdeményezést.
Ha Norvégia valóban fedezetet adna a hitelhez, az nemcsak az EU és Ukrajna közötti kapcsolatot erősítené, hanem Oslót is új geopolitikai szerepbe emelné: a NATO-tag, de EU-n kívüli ország hidat képezhetne a két szövetség között. Ezzel párhuzamosan pedig végre enyhíthetné a „háborús nyerészkedés” vádját, és bebizonyíthatná, hogy a norvég olaj- és gázjövedelmeket a kontinens stabilitásának szolgálatába is tudja állítani.
Óriási a tolongás az álommelóra, nők nem akarják, pedig krőzusi vagyon felett rendelkezhet a nyertes
A nyertesnek 1800 milliárd dollár sorsáról kell döntéseket hoznia. A norvég állami vagyonalap jelenlegi vezetője is újraindult a pozícióért.