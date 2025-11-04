Nvidia: ötezer milliárd dolláros sikertörténet, vagy ötezer milliárd dolláros kockázat? - lehet-e egyetlen cégre alapozni az MI-forradalmat?
A héten, mindössze 112 nappal azután, hogy az Nvidia kapitalizációja elérte a 4 ezer milliárd dollárt, újabb álomhatárt ért el, és piaci értéke 5 ezer milliárd dollárra emelkedett.
Ezzel a vállalat értéke meghaladja az S&P 500 index 8 százalékát, ám sokak szerint ez csak a kezdet, hiszen a mesterséges intelligencia forradalma szinte teljes egészében az Nvidia által fejlesztett csipekre épül. A legnagyobb technológiai vállalatok, mint például a Microsoft, a Meta Platforms, vagy az Amazon MI-stratégiái és sikerei azon alapulnak, hogy milyen gyorsan szerzik be és telepítik az Nvidia hardvereit adatközpontjaikban. Persze a riválisok igyekeznek alternatívákat kifejleszteni, de a jelenlegi helyzetet jól jellemzi a Wedbush nevű elemzőcsoport megjegyzése:
csak egyetlen csip van a világon, amely a mesterséges intelligencia forradalmat táplálja... és az Nvidia.
Az MI-pápa szerint nem fenyeget buborék
Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang, akit a mesterséges intelligencia keresztapjának is neveznek, a héten azzal nyugtatgatta a világot, hogy nem épít buborékot. A következő öt negyedévben 500 millió dollár bevételre számítanak a legújabb csipek megrendeléseiből. Ráadásul - fejtette ki Huang - az Nvidia csipjei által működtetett vállalkozások a gazdaság számos területét lefedik. A prezentációk között szerepeltek
- az Uber és a Lucid Motors önvezető autói,
- a CrowdStrike Holdings MI-alapú kiberbiztonsági megoldásai,
- az Eli Lilly gyógyszerkutatásai, valamint
- a kvantum-számítástechnika új, de ígéretes birodalmába való terjeszkedés.
Az egyetlen aprócska meglepetés, ha egyáltalán annak nevezhető, a 2024 szeptemberében felmerült aggodalom a legújabb chip, a Blackwell gyártási késedelmeivel kapcsolatban, ami egy meredek, 13 százalékos eladási hullámot váltott ki .
Aztán ott volt az aggodalom, hogy a kínai DeepSeek megkérdőjelezi az amerikai technológiai szektor irgalmatlan összegű kiadásait, hiszen sokkal olcsóbban tudnak hasonló technológiát előállítani. Nem így történt, ezeket a félelmeket rég elfelejtették.
Huang szerint a vállalat 20 millió darabot tervez eladni a legújabb csipjéből, ami több mint ötszöröse az előző generációs mennyiségnek.
Ráadásul ebben az előrejelzésben még nem szerepel az a tényező, hogy Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtöki tárgyalásai utat nyithatnak az Nvidia legkifinomultabb csipjeinek kínai értékesítése előtt. Kína lehet, hogy előbb-utóbbi utoléri Amerikát ezen a téren is, de jelenleg a kínai MI-vállalatok jobb hardverre vágynak, mint amit a hazai csipgyártók kínálnak.
Nvidia: kockázati tényezők félresöpörve
Az MI-forradalom heve még egy alapvető pénzügyi tézist is figyelmen kívül hagy:
az Nvidia saját ügyfeleibe fektet be, amit általában jelentős kockázatként szokott a piac értékelni.
Most azonban ennek egyik legújabb fejelménye sem borította ki a bilit: a héten jelentették be, hogy a finn Nokiába egymilliárd dollárt fektet az amerikai vállalat.
Ha a Wall Street az Nvidia fejlődését akadályozó lehetséges tényezőket keresné, akkor
- a Tajvanra való támaszkodással kezdené – ahol a legújabb csipek nagy részét gyártják –, vagy azzal
- a tartós (bár még nem sürgető) kockázattal, hogy a szabályozók alaposabban megvizsgálják az Nvidia hardvere és a mesterséges intelligencia fejlesztésére szolgáló saját szoftvere közötti kapcsolatot.
A Blackwell tavalyi gyártási baleseteire adott villámgyors piaci reakció azonban megmutatta, hogy mennyire érzékenyek a befektetők az Nvidia ellátási láncában és logisztikájában tapasztalható turbulencia bármilyen jelére.
Kockázat az is, hogy az Nvidiának szüksége van arra, hogy a fogyasztók és a vállalkozások egyre szélesebb körben használják az MI-t, hiszen e nélkül a megtérülési ígéret nélkül egy idő után már nagyon nehéz lesz finanszírozni az új beruházásokat.
Az álom viszont egyelőre vonzó: az emberi szintű mesterséges intelligencia egyesek szerint minden befektetést megér.
Volt idő, amikor az Nvidia a videójátékok grafikus kártyáinak gyártójaként volt ismert. Ezeknek a gondtalan napoknak már vége, itt az ideje elgondolkodni azon, hogy miként jutott el egyetlen vállalat oda, hogy az új ipari forradalom, az MI-láz egyetlen meghatározó szereplője. Ami az Nvidiát 5 ezer milliárd dolláros vállalattá tette, az egyúttal 5 ezer milliárd dolláros kockázat is - írja a Bloomberg kolumnistája.