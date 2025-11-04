Nvidia: ötezer milliárd dolláros sikertörténet, vagy ötezer milliárd dolláros kockázat? - lehet-e egyetlen cégre alapozni az MI-forradalmat?

A héten, mindössze 112 nappal azután, hogy az Nvidia kapitalizációja elérte a 4 ezer milliárd dollárt, újabb álomhatárt ért el, és piaci értéke 5 ezer milliárd dollárra emelkedett.

Nvidia csip - lehet-e egyetlen vállalatra építeni az új technológiai forradalmat? / Fotó: gguy / Shutterstock

Ezzel a vállalat értéke meghaladja az S&P 500 index 8 százalékát, ám sokak szerint ez csak a kezdet, hiszen a mesterséges intelligencia forradalma szinte teljes egészében az Nvidia által fejlesztett csipekre épül. A legnagyobb technológiai vállalatok, mint például a Microsoft, a Meta Platforms, vagy az Amazon MI-stratégiái és sikerei azon alapulnak, hogy milyen gyorsan szerzik be és telepítik az Nvidia hardvereit adatközpontjaikban. Persze a riválisok igyekeznek alternatívákat kifejleszteni, de a jelenlegi helyzetet jól jellemzi a Wedbush nevű elemzőcsoport megjegyzése:

csak egyetlen csip van a világon, amely a mesterséges intelligencia forradalmat táplálja... és az Nvidia.

Az MI-pápa szerint nem fenyeget buborék

Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang, akit a mesterséges intelligencia keresztapjának is neveznek, a héten azzal nyugtatgatta a világot, hogy nem épít buborékot. A következő öt negyedévben 500 millió dollár bevételre számítanak a legújabb csipek megrendeléseiből. Ráadásul - fejtette ki Huang - az Nvidia csipjei által működtetett vállalkozások a gazdaság számos területét lefedik. A prezentációk között szerepeltek

az Uber és a Lucid Motors önvezető autói,

a CrowdStrike Holdings MI-alapú kiberbiztonsági megoldásai,

az Eli Lilly gyógyszerkutatásai, valamint

a kvantum-számítástechnika új, de ígéretes birodalmába való terjeszkedés.

Az egyetlen aprócska meglepetés, ha egyáltalán annak nevezhető, a 2024 szeptemberében felmerült aggodalom a legújabb chip, a Blackwell gyártási késedelmeivel kapcsolatban, ami egy meredek, 13 százalékos eladási hullámot váltott ki .

Aztán ott volt az aggodalom, hogy a kínai DeepSeek megkérdőjelezi az amerikai technológiai szektor irgalmatlan összegű kiadásait, hiszen sokkal olcsóbban tudnak hasonló technológiát előállítani. Nem így történt, ezeket a félelmeket rég elfelejtették.

Huang szerint a vállalat 20 millió darabot tervez eladni a legújabb csipjéből, ami több mint ötszöröse az előző generációs mennyiségnek.

Ráadásul ebben az előrejelzésben még nem szerepel az a tényező, hogy Donald Trump amerikai, és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtöki tárgyalásai utat nyithatnak az Nvidia legkifinomultabb csipjeinek kínai értékesítése előtt. Kína lehet, hogy előbb-utóbbi utoléri Amerikát ezen a téren is, de jelenleg a kínai MI-vállalatok jobb hardverre vágynak, mint amit a hazai csipgyártók kínálnak.