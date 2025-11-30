Tengeri olajkutak: még mindig az oroszok a műfaj csúcstartói

Amikor 1896-ban lefúrták az első tengeri olajkutat Kalifornia partjainál, Summerland közelében, kevesen gondolták volna, hogy bő egy évszázad alatt milyen messzire jut majd az iparág, s szó szerint milyen óriási mélységeket, nagy fúrási hosszúságokat ér el. Az egykori első, fából épült, mólóra szerelt tengeri fúrótorony csak néhány méternyire állt a víz fölött, és ugyanazt a kötélfúrási technikát alkalmazta, mint a szárazföldi kutaknál. A kútkezelők csak kis távolságra merészkedtek el a parttól, s csak sekély vizekben végezték a munkájukat. Manapság a tengeri olajkutak a globális kőolajtermelés mintegy 30 százalékát adják – írja az Origo a világ legnagyobb fúrási mélységű tengeri olajkútjairól készített összeállításában.

A tengeri olajkutak termelése ma már a globális kőolaj-kitermelés közel harmadát adja (illusztráció) / Fotó: Dong Nhat Huy / Shutterstock

A globális kőolajtermelés közel harmadát adják a tengeri olajkutak

A kőolaj és földgáz kitermelésének már az 1940-es évektől része volt a verseny a mélységgel, de a tengeri olaj- és földgázkitermelés különösen az 1960-as évektől bontakozott ki. A legkönnyebben elérhető tengeri szénhidrogén-készleteket viszonylag hamar kitermelte az olajipar, így a vállalatok kénytelenek voltak egyre mélyebbre fúrni a tenger alá, hogy új, érintetlen rétegeket találjanak — az energia után kutatva az óceán mélységeiben.

A tengeri olajfúrások az 1960-as években váltak nagy jelentőségűvé, napjainkban pedig egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a kelet-kanadai, a brazil partoknál található, az oroszországi Szahalin-szigetnél, valamint Nyugat-Afrika partjainál található olajmezők és az ott található olajtartalékok. Szintén jelentős tartalékokat őriz az Arab-medence. A tengeri olajkutatások továbbra is az ipar fontos szegmenségét képviselik, amit az is mutat, hogy részarányuk a globális olajtermelésből folyamatosan növekszik.

Míg a tengeri olaj kitermelése az 1940-es években még mindig elhanyagolható volt a globális egészen belül, addig

1974-re az arány már 14 százalékot ért el;

1996-ra az arány 33 százalékra növekedett.

A Global Energy Monitor jelentése szerint a részarány évek óta változatlanul 30 százalék körül alakul, további aránynövekedést előrevetítve.