Putyin hátradőlhet: Oroszország máris talpra állt, azonnal beszakította az olaj árát – hiába bombázta Ukrajna, hoppon maradt

Az olajárak hétfőn estek, eltörölve a múlt heti nyereséget, miután a kulcsfontosságú orosz exportközpontban, Novorosszijszkban újraindultak a rakodások, miután az ukrán támadás által elszenvedett fekete-tengeri kikötőben kétnapos szünetet tartottak - írj a Reuters.

A Brent nyersolaj határidős ára 53 centtel, azaz 0,82 százalékkal csökkent, így hordónként 63,86 dollár lett. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) nyersolaj határidős ára hordónként 59,53 dollár volt, ami 56 centtel, azaz 0,93 százalékkal alacsonyabb a pénteki záróárnál.

Zuhanásba fordult az olajár / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

Mindkét benchmark több mint 2 százalékkal emelkedett pénteken, a hetet mérsékelt nyereséggel zárva, miután Novorosszijszkban és a szomszédos Kaszpi-tengeri Vezetékkonzorcium termináljánál felfüggesztették az exportot, ami a globális kínálat 2 százalékának megfelelő mennyiséget érintett.

Ugyanakkor két iparági forrás és az LSEG adatai szerint Novorosszijszk kikötője vasárnap újraindította az olajrakodást.

Ukrajna fokozódó támadásai az orosz olajinfrastruktúra ellen azonban továbbra is a figyelem középpontjában állnak, az ukrán hadsereg szombaton bejelentette, hogy csapást mért az orosz rjazanyi olajfinomítóra, a kijevi vezérkar pedig vasárnap a Szamarai régióban található Novokuibisevszki olajfinomítóra.

A piac figyel

A befektetők megpróbálják felmérni, hogy Ukrajna támadásai hogyan befolyásolják majd hosszú távon Oroszország nyersolaj-exportját, miközben a múlt pénteki fellendülés után nyereséget is realizálhatnak

– mondta Toshitaka Tazawa, a Fujitomi Securities elemzője.

„Összességében továbbra is fennáll az OPEC+ termelésnövekedésből adódó túlkínálat érzékelése” – mondta, hozzátéve, hogy a WTI ára valószínűleg hordónként 60 dollár közelében marad, 5 dolláros sávon belül ingadozva.

A befektetők figyelemmel kísérik a nyugati szankciók orosz ellátásra és kereskedelmi forgalomra gyakorolt ​​hatását is.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy a republikánusok egy olyan törvényjavaslaton dolgoznak, amely szankciókat szabna ki minden olyan országra, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal, és azt mondta, hogy Irán is felkerülhet erre a listára.