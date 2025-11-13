Búcsú a zöldálmoktól: mégsem ér véget az olajkorszak
Nagyot változott a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) álláspontja a globális kőolajkereslet várható alakulásáról, így a szervezet már nem számít az olajfogyasztás közelgő tetőzésére, sőt úgy véli, az évszázad közepéig a jelenlegi napi 100 millió hordóról akár napi 113 millió hordóra is nőhet az emberiség szomja az olaj iránt. Az OPEC úgy véli, hogy a pálfordulás azt jelenti, hogy az IEA-előrejelzés most találkozik a valósággal.
Nincs esély az olajkereslet tetőzésére
A jelenlegi politika folytatása mellett a nemzetközi szervezet már úgy látja, hogy nincs szó sem az olajkereslet csökkenéséről, sem a stagnálásáról, az évszázad közepéig folytatódhat a fogyasztás növekedése. Ez nagy változás, de nem az első az IEA részéről, mely nem is olyan rég még az olajfogyasztás lecsengését jósolta, hiszen már szeptemberben jelezte, hogy dollármilliárdokat kell befektetni új kőolaj- és földgázkészletek feltárásába és kitermelésébe.
Az Origo összefoglalója szerint az IEA előrejelzése összhangban van a nagy olajvállalatok jövőképével is, a BP például szeptemberben vonta vissza azon álláspontját, hogy az olajkereslet akár már idén tetőzhet.
A trendfordulóról szóló jelzés egy olyan időszakban érkezik, amikor a washingtoni kormányzat azon dolgozik, hogy felpörgesse a fosszilis energiahordozók kitermelését.
Sok múlik azon, zöldül-e a közlekedés Kínán és Európán kívül is
„A jövőbeli olajkereslet egyik fő meghatározója a közlekedési szektor villamosítása” – mondta Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója az ügynökség párizsi központjából adott telefoninterjúban, aki szerint a forgatókönyv pontos lefutása a tényleges kormányzati politikáktól függ.
Miközben főként Kínában, de egyre inkább az Európai Unió területén is viszonylag gyors az elektromos autók terjedése, más országokban a folyamat lassul, noha a mobilitás iránti igény növekszik.
Mivel ezen csak erős politikai támogatással lehet változtatni, annak hiányában maradnak a robbanómotoros autók.
Az olajkereslet így az IEA szerint a feltörekvő piacokon és a fejlődő gazdaságokban, a közúti közlekedésben, a petrolkémiai alapanyagokban és a légi közlekedésben nőhet. A szervezet szerint a a szél- és napenergia felhasználásának növekedése lassabb ütemű lesz, ami a földgáz növekvő felhasználását vetíti előre. Ugyanakkor a napenergia térnyerését az IEA korábban sorozatosan alulbecsülte.
Az IEA szerint „a nagyobb kereslet gyorsabban felemészti a felesleges olaj- és LNG-kínálatot”, ami 2035-re körülbelül 90 dollárra emeli az olajárakat hordónként. A kereslet kielégítése nagyjából napi 25 millió hordónyi új projektet, valamint a jelenleg szankciókkal sújtott termelők által nyújtani képes ellátást igényelné.
Az OPEC pezsgőt bonthat, de közben bedöntötte az olajpiacot
Nem meglepő módon az olajfogyasztás felpörgetésében érdekelt OPEC üdvözölte az IEA friss előrejelzését, ám azt már a szervezet is kénytelen volt elismerni, hogy a harmadik negyedévben túlkínálat, és nem hiány alakult ki a piacon.
A szervezet napi 400 ezer hordós hiánnyal számolt, míg a valóságban ehelyett napi 500 ezer hordós többlet volt jellemző.
A negyedéves túlkínálat miatt azonban az OPEC részéről jelzés érkezett: visszafogják a piacra engedés ütemét, és 2026 első negyedévében szüneteltetik a további termelésnövelést. Az OPEC ezt szezonális keresletcsökkenéssel indokolta, ugyanakkor számos elemző szerint a globális piacokon jelentős túlkínálatra kell számítani még a következő év első negyedében is. Ezt egyébként az OPEC adatai is megerősítik: 2026-ra is túlkínálatot vetítenek előre, bár mérsékeltebb mértékben, mint más előrejelzések.
Ennek ellenére szerdán, az OPEC jelentése után mintegy 4 százalékot zuhantak az olajárak.