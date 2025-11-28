Deviza
Lángokban áll az orosz árnyékflotta: egymás után két tankhajó is berobbant – ez lett a Kairos és a Virat veszte

A Fekete-tenger északi részén, Törökország partjaitól körülbelül 150 kilométerre északra pénteken robbanás történt két olajtanker fedélzetén, amelyek az orosz árnyékflottához tartoznak. A helyi hatóságok szerint külső behatás – feltehetően sodródó tengeri akna – okozta a detonációt.
2025.11.28, 19:02
Frissítve: 2025.11.28, 19:43

Pénteken robbanás rázta meg a Kairos nevű olajtankert a Fekete-tenger északi részén, Törökország partjaitól mintegy 100-150 kilométerre északra. A helyi kikötői ügynökség szerint a hajó valószínűleg tengeri aknára futott, és fennáll az elsüllyedés veszélye.

Aknára futott és kigyulladt az orosz árnyékflotta olajtankere a Fekete-tengeren
Fotó: török tengerészeti igazgatóság, X

A 274 méter hosszú, Gambia lobogója alatt közlekedő tanker fedélzetén tűz ütött ki a detonációt követően. A Bloomberg szerint a török tengerészeti igazgatóság megerősítette: külső behatás okozta a tüzet, a hatóságok azonnal mentőhajókat küldtek a helyszínre. A fedélzeten tartózkodó 25 fős legénységet sikerült biztonságban evakuálni, személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír.

A tanker az eset idején üresen, rakomány nélkül haladt. A Kairos az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik: az Európai Unió és az Egyesült Királyság korábban szankciókkal sújtotta, mert orosz nyersolajat szállított a nemzetközi korlátozások ellenére.

Az Egyesült Államok azonban nem helyezte fel a saját szankciós listájára. Legutóbbi útján Novorosszijszkból az indiai Paradipba vitte a rakományt, és éppen visszafelé tartott újabb olajért, amikor a baleset történt.

Egy másik, szintén az árnyékflottához tartozó hajó, a Virat is aknára futhatott. A tanker legénységét kimentették.

A Fekete-tenger térségében az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta több sodródó akna jelent kockázatot a hajózásra. Az elmúlt években már több kereskedelmi hajó is sérülést szenvedett hasonló robbanásokban, idén pedig a Fekete-tengeren kívül is történtek rejtélyes detonációk orosz olajat szállító tankereken.

A Boszporusz-szoros előtt a forgalom jelenleg zavartalan, a világ egyik legfontosabb olajszállító útvonala továbbra is nyitva áll. Az ügyben a Kairos üzemeltetője egyelőre nem nyilatkozott.

Amerikai döntésre várnak Szerbiában – a NIS sorsa a tét, a hétvégén leáll a szerb finomító

Még nem érkezett válasz az Egyesült Államokból a NIS sorsára vonatkozóan, ezért a pancsovai kőolaj-finomító szombaton vagy vasárnap leáll. Csütörtökön Orbán Viktor Szabadkán járt, ahol kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak a magyarok segítségére.

