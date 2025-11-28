Lángokban áll az orosz árnyékflotta: egymás után két tankhajó is berobbant – ez lett a Kairos és a Virat veszte

Pénteken robbanás rázta meg a Kairos nevű olajtankert a Fekete-tenger északi részén, Törökország partjaitól mintegy 100-150 kilométerre északra. A helyi kikötői ügynökség szerint a hajó valószínűleg tengeri aknára futott, és fennáll az elsüllyedés veszélye.

Fotó: török tengerészeti igazgatóság, X

A 274 méter hosszú, Gambia lobogója alatt közlekedő tanker fedélzetén tűz ütött ki a detonációt követően. A Bloomberg szerint a török tengerészeti igazgatóság megerősítette: külső behatás okozta a tüzet, a hatóságok azonnal mentőhajókat küldtek a helyszínre. A fedélzeten tartózkodó 25 fős legénységet sikerült biztonságban evakuálni, személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír.

A tanker az eset idején üresen, rakomány nélkül haladt. A Kairos az úgynevezett orosz árnyékflottához tartozik: az Európai Unió és az Egyesült Királyság korábban szankciókkal sújtotta, mert orosz nyersolajat szállított a nemzetközi korlátozások ellenére.

Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir. pic.twitter.com/rVcHPXL4YC — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) November 28, 2025

Az Egyesült Államok azonban nem helyezte fel a saját szankciós listájára. Legutóbbi útján Novorosszijszkból az indiai Paradipba vitte a rakományt, és éppen visszafelé tartott újabb olajért, amikor a baleset történt.

Egy másik, szintén az árnyékflottához tartozó hajó, a Virat is aknára futhatott. A tanker legénységét kimentették.

A Fekete-tenger térségében az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta több sodródó akna jelent kockázatot a hajózásra. Az elmúlt években már több kereskedelmi hajó is sérülést szenvedett hasonló robbanásokban, idén pedig a Fekete-tengeren kívül is történtek rejtélyes detonációk orosz olajat szállító tankereken.

A Boszporusz-szoros előtt a forgalom jelenleg zavartalan, a világ egyik legfontosabb olajszállító útvonala továbbra is nyitva áll. Az ügyben a Kairos üzemeltetője egyelőre nem nyilatkozott.