Élelmiszerhiányra készül az Egyesült Államok: visszafelé sülhet el a vámháború – nem fizetnek a legnagyobb márkák, inkább otthagyják az amerikai piacot

Egy váratlan áldozat került az Egyesült Államok célkeresztjébe: a Trump-kormány 107 százalékos vámot vetett ki az olasz tésztafélékre, aminek hatására több nagy gyártó is kivonulhat az amerikai piacról. A döntés diplomáciai vihart kavart Washington és Róma között, miközben a boltok polcairól hamarosan eltűnhetnek a jól ismert márkák.

Washington célba vette az olasz tésztaexportot, és történelmi, 107 százalékos vámot vetett ki az élelmiszerekre, dömpingre hivatkozva / Fotó: AFP

Egy újabb front nyílt Donald Trump protekcionista gazdaságpolitikájában: ezúttal a tésztafélék kerültek célkeresztbe, miután az amerikai kereskedelmi minisztérium 92 százalékos dömpingellenes vámot szabott ki tizenkét olasz gyártóra, köztük a La Molisanára és a Garofalóra, amelyeket már eddig is nyomott az Európai Unióból érkező importtermékekre érvényes 15 százalékos alaptarifa.

A teljes teher eléri a 107 százalékot – ez minden idők egyik legmagasabb vámintézkedése az amerikai–európai kereskedelemben.

A döntés sokkolta az olasz élelmiszeripart. A La Molisana vezérigazgatója, Giuseppe Ferro szerint a lépés „megöli az amerikai üzletet”, és a cég már januárban kivonulhat az Egyesült Államokból. Hasonló lépést fontolgat több nagy olasz tésztagyártó is.

Az amerikai piac az exportjuk egyik fő pillére, de ilyen költségszint mellett egyszerűen nem tudnak versenyezni.

Évek óta tombol az amerikai–olasz tésztaháború

A vámtételek hivatalos indoka, hogy az olasz gyártók állítólag a piaci ár alatt értékesítették termékeiket, ezzel hátrányos helyzetbe hozva az amerikai versenytársakat. Az amerikai Ronzoni és Mueller’s márkákat gyártó cégek panaszai nyomán indult el az új vizsgálat, de az olasz gyártók szerint a mostani eljárás aránytalanul szigorú, és politikai szándék is állhat mögötte.

„Ez nem dömpingről szól, hanem arról, hogy valaki le akarja zárni előttünk a piacot” – mondta Cosimo Rummo, a Rummo Pasta vezetője a The Wall Street Journalnak. Több olasz gyártó szerint az amerikai minisztérium új, tapasztalatlan elemzői egyszerűen félreértették az olasz számviteli adatokat, és téves következtetések alapján ítélték meg a cégeket „együtt nem működőnek”.

A Trump-kormány tagadta, hogy politikai döntésről lenne szó. A Fehér Ház szerint a vámok pusztán technikai értékelés eredményei. A hivatalos kommunikáció szerint az Egyesült Államok „baráti kapcsolatot” ápol Olaszországgal, Giorgia Meloni kormányával, amely viszont nyíltan tiltakozik a lépés ellen.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter külön diplomáciai egyeztetőcsoportot állított fel, hogy megpróbálja visszavonatni a döntést, az Európai Bizottság alelnöke, Maros Sefcovic pedig elfogadhatatlannak nevezte a 107 százalékos vámtételt.

A tét nem csak gazdasági. Az olasz tésztagyártás nemzeti szimbólum, amely évi 770 millió dollár értékben exportál az Egyesült Államokba. Ha a vám életbe lép, az nemcsak a gyártóknak, hanem az amerikai vásárlóknak is fájni fog: a polcokról eltűnhetnek a legismertebb olasz márkák, a megmaradt termékek ára pedig az egekbe szökhet.