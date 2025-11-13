Óriási pofont kap a Temu: brutális vámokat tervez Brüsszel – ennyit kell majd fizetni jövőre
Az Európai Unió már 2026-ban eltörli az olcsó kínai csomagokra vonatkozó vámmentességet, amely eddig az olyan online óriások, mint a Shein és a Temu, legnagyobb előnyét jelentette. A döntés célja a tisztességes verseny biztosítása az európai vállalkozások számára, miközben véget vet a Keletről érkező filléres importáradatnak.
Az Európai Unió pénzügyminiszterei csütörtökön megállapodtak abban, hogy 2026-ban bevezetik a vámot az eddig vámmentes, 150 euró alatti csomagokra, amelyeket döntő többségben kínai online piacterekről – például a Sheinről és a Temuról – rendelnek az uniós fogyasztók.
Eredetileg a vámmentesség eltörlését csak 2028-ra tervezték, ám a Kínából érkező évi több milliárd csomag komoly felháborodást váltott ki az európai vállalkozások körében.
A politikai nyomás hatására Brüsszel most két évvel előbbre hozza az intézkedést, amely alapjaiban rendezheti át az online kereskedelmet.
A dán pénzügyminiszter, Stephanie Lose a tanácsülés után hangsúlyozta: „Örömmel értünk el politikai megállapodást a 150 eurós vámmentességi küszöb eltörléséről, így a vámot az első eurótól fizetni kell – ez kulcsfontosságú a tisztességes verseny és az európai vállalkozások versenyképessége szempontjából.”
A tanácsülésen a miniszterek további intézkedéseket is elfogadtak az EU-piacot elárasztó kiscsomagok növekvő volumenének kezelésére, megvitatták az energiaadózási irányelv felülvizsgálatát, valamint jóváhagyták az éves következtetéseket az EU-statisztikákról. A találkozó előtti reggeli során a miniszterek Ukrajna finanszírozásáról és a nemzetközi vállalati adózásról cseréltek eszmét.
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke az Ecofin sajtótájékoztatóján kiemelte: „Ez fontos lépés az európai vállalkozások számára, és hozzájárul a tisztességes versenyhez az online piacon.”
Olcsó kínai csomagokba fulladt az európai piac
A bizottság szerint 2024-ben 4,6 milliárd ilyen kis értékű küldemény érkezett az EU-ba, 91 százalékuk Kínából. Ezek a csomagok eddig vám- és áfamentesen jutottak be a közös piacra, miközben az európai kiskereskedőknek minden termék után fizetniük kellett a kötelező terheket.
Az intézkedés része az EU szélesebb célkitűzésének is, amely
- a vámrendszer és az online kereskedelem egyszerűsítését;
- valamint a visszaélések visszaszorítását célozza.
Az uniós vezetők szerint a mostani lépés nemcsak bevételt hoz, hanem védelmet nyújt az európai munkahelyeknek is.
Brüsszel ezzel párhuzamosan új egységes vám- és statisztikai rendszert is kialakít, hogy hatékonyabban ellenőrizze a harmadik országokból érkező áruforgalmat.
Az EU tehát lezárja a legnagyobb kiskaput, amelyet a kínai webáruházak eddig kihasználtak. A döntés 2026-ban lép életbe – és ez lesz az első komoly tesztje annak, hogyan reagál a kínai online kereskedelem a vámmentes korszak végére.
Egyik a másik után: a Temu, a Wish és az AliExpress is sorra kerül a Shein botránya miatt
A párizsi ügyészség vizsgálatot indított az ázsiai online kereskedelmi óriási ellen a Sheinnél a gyerekkinézetű szexbabák miatt a napokban kitört botrány kapcsán. A Shein mellett vizsgálják a másik nagy játékost, a Temut is, de sorra kerül az AliExpress és a korábban a magyar vásárlók által is használt Wish nevű felület is.