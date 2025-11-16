Deviza
A ChatGPT fejlesztője lenézi a nyereséget, inkább világot akar hódítani

Az OpenAI pénzügyi igazgatója bejelentette, hogy a cég nem készül tőzsdei bevezetésre, mert a növekedés és a kutatás-fejlesztés fontosabb, mint a nyereség. Az idén nonprofitból közhasznú profitorientált céggé alakult OpenAI a technológiai vezető szerepet helyezi előtérbe az IPO helyett.
Hornyák Szabolcs
2025.11.16, 15:29

A ChatGPT mögött álló OpenAI továbbra sem készül a közeljövőben tőzsdei bevezetésre (IPO) – jelentette ki a cég pénzügyi igazgatója, Sarah Friar. A vezető a The Wall Street Journal Tech Live konferenciáján hangsúlyozta: a vállalat jelenleg a gyors növekedésre és a kutatás-fejlesztési beruházásokra koncentrál, a nyereségesség elérése pedig másodlagos prioritás.

Illustration Of The Historic Agreement Between Microsoft And OpenAI
Fotó: NurPhoto via AFP

Az IPO elhalasztása nem meglepő azután, hogy az OpenAI idén októberben radikálisan átalakult: a nonprofit kutatólaborból közhasznú profitorientált céggé (PBC) vált, létrehozva az OpenAI Group PBC nevű, 500 milliárd dollárosra becsült entitást. A nonprofit alapítvány (immár OpenAI Alapítvány) 26 százalékos részesedést és igazgatósági helyeket tart meg, de a profitorientált részleg önállóan működik. 

A legnagyobb tulajdonos a Microsoft lett 27 százalékkal. A vállalatot Sam Altman, Elon Musk és Greg Brockman 2015-ben nonprofit kutatólaboratóriumként alapította, hogy az emberiség javát szolgáló MI-t fejlesszen, ami nem függ céges prioritásoktól. Musk még 2018-ban távozott, de 2020. szeptemberig továbbra is hozzájárult a cég működéséhez. 

Az OpenAI 2021-ben érte el az első áttörést, és bemutatta a DALL-E nevű, mesterséges intelligencián alapuló képgeneráló eszközét, amely nagy visszhangot keltett.  A startup ezután 2022 novemberében mindenkinek elérhetővé tette a ChatGPT-t, ami alig pár hét alatt több millió felhasználóhoz jutott el.

Az MI villámgyorsan meghódította az internetet, ami felkeltette a riválisok érdeklődését is és jó néhány cég dobta piacra a saját megoldását, valamint a vállalatok azzal igyekeznek a hírekbe kerülni, vagy növelni az eladásokat, hogy termékeikbe MI-t építenek be.  Így tett a Microsoft mellett Elon Musk, de van már orosz és kínai csetbot is.

Mit nevezünk mesterséges intelligenciának?

Mesterséges intelligenciának összefoglalva azokat a programokat, gépeket vagy szoftvereket nevezhetjük, amelyek emberi beavatkozás nélkül képesek úgy válaszolni vagy viselkedni, mintha természetes intelligenciájú élőlények lennének. Az MI alapvetően a gépek emberhez hasonló képességeit jelenti az érvelés, a tanulás és a kreativitás területén.

A csetbot pedig olyan számítógépes program, amely képes az emberihez hasonló beszélgetésre úgy, hogy az irányításához nem szükséges emberi beavatkozás. Bármennyi felhasználót képes egyszerre kiszolgálni, és tudásához mérten a legpontosabb válaszokat adja a feltett kérdésekre.

Facebook: a mesterséges intelligencia mindent visz, de már hoz is a konyhára

A Meta Platforms 72 milliárd dollárt ölhet idén a mesterségesintelligencia-alkalmazások fejlesztésébe és kiszolgálásába, de a befektetés máris kezd megtérülni a hirdetési bevételek megugrása révén. A Facebook anyacége a tőzsdén is repeszt, árfolyama kilőtt a bivalyerős második negyedéves gyorsjelentésre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
