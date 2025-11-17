Deviza
Megunták az olaszok a huzavonát, nyári időszámítást szeretnének a spórolásért

Újra reflektorfénybe helyezheti az évek óta húzódó tipródást az óraátállítások megszüntetéséről és egyféle időszámítási mód állandósításáról az, hogy Olaszországban társadalmi kezdeményezés hatására a törvényhozás elé kerülhet az ügy. A kezdeményezés támogatói a nyári időszámítás mellett érvelnek, az állítva, hogy azzal jelentős megtakarítás érhető el az energiaköltségekben az óraátállítás kivezetésével.
VG
2025.11.17, 16:32
Frissítve: 2025.11.17, 16:48

Évek óta nem sikerül pontot tenni az évi két alkalommal járó óraátállítás kérdésére Európában. A nem csak élettani, hanem gazdasági hatásokkal is járó váltogatás a téli és a nyári időszámítás között sokak szerint idejétmúlt koncepció, ami épp azt a pénzügyi előnyt – spórolást az energiaköltségeken – nem jeleníti már meg, ami miatt eredetileg bevezették. Most Olaszországban vették elő újra a kérdést, és társadalmi kezdeményezés indult a nyári időszámítás állandósítása mellett – írja az Origo.

Olaszországban társadalmi kezdeményezés indult a nyári időszámításért, újra reflektorfénybe helyezve az óraátállítás kérdését (illusztráció)
Olaszországban társadalmi kezdeményezés indult a nyári időszámításért, újra reflektorfénybe helyezve az óraátállítás kérdését / Fotó: Jens Rother / Shutterstock

Elsőként kezdték az óraátállítást az olaszok

A 350 ezer aláírással benyújtott kezdeményezést a tervek szerint hamarosan tárgyalja a parlament. Az indítványozott vizsgálat a téli és a nyári időszámítás alkalmazásának az energiafogyasztásra, a környezetre, az egészségre és a biztonságra gyakorolt hatásaira terjed ki. A kezdeményezést támogatja az egészségre tett környezeti hatások vizsgálatára szakosodott olasz társaság, a SIMA.

Becslések szerint az állandó nyári időszámítással évente körülbelül 720 millió kilowattóra villamos energiát és akár 180 millió eurót (mintegy 70 milliárd forint) is megtakaríthatnának az országban.

A kezdeményezők a további pozitív hatások közé sorolják a kiskereskedelmi és vendéglátói fogyasztás növekedését, a turisztikai szezon meghosszabbodását, a közbiztonság javulását és az állandó nyári időszámítás egészségügyi előnyeit is. 

Olaszország már 1966-ban bevezette a nyári időszámítást, vagyis az őszi és tavaszi óraátállítást. Az európai országok többsége – elsősorban az 1973-as olajválság miatt – követte példáját az 1970-es években és az 1980-as évek elején. 

A nyári időszámítás bevezetését akkoriban energiatakarékossággal indokolták: az időeltolással plusz egyórányi nappali fényt akartak biztosítani a vállalkozások és a háztartások számára. Az utóbbi években azonban egyre több országban merülnek fel kételyek azzal kapcsolatban az energiafogyasztási adatok alapján, hogy ez az előny még mindig megvan-e.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

