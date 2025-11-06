Százával rúgja ki a románokat az amerikai óriáscég, már közölték is velük a keserű döntést: nagyon aggasztó az indok

Az Oracle amerikai nagyvállalat mintegy 400 romániai alkalmazottjától válik meg kollektív elbocsátás formájában. Az érintett dolgozók november 3-án kapták meg az értesítést, de a munkaügyi hatóságokat egyelőre nem tájékoztatták hivatalosan a lépésről – írja a Maszol.

Fotó: AFP

Sajtóinformációk szerint a leépítés hátterében a mesterséges intelligencia térnyerése áll, a cég több országban is kirúgásokra készül. Az Oracle három leányvállalatot működtet Romániában, amelyek 4457 dolgozót foglalkoztattak tavaly. A három cég árbevétele 23,2 százalékkal nőtt, viszont a bruttó nyereségük jelentősen csökkent.

A portál emlékeztet: az Oracle nem az egyetlen informatikai cég Romániában, amelyik kollektív elbocsátásokat hajt végre. A High Tech System & Software és a TRW Automotive Safety System is közel 500 informatikust bocsát el az ősz folyamán,

Az Oracle egy amerikai tech-óriás, főként adatbázisokkal, felhőszolgáltatásokkal és vállalati szoftverekkel foglalkozik. A céget 1977-ben alapította Larry Ellison, Bob Miner és Ed Oates a kaliforniai Santa Clarában, eredetileg Software Development Laboratories néven.

A vállalat szemkápráztató eredményeket közölt a második negyedéves gyorsjelentésében, az amerikai tőzsde legújabb sztárja lett. Azonban hiába az óriási optimizmus a részvénypiacon a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a kötvénypiacon egyre többen keresnek védelmet a szükséges infrastruktúra kiépítésében óriási szerepet játszó Oracle esetleges csődjével szemben.

A gyakorlatilag biztosításként szolgáló ötéves CDS (credit default swap, az eszköz az Oracle fizetésképtelensége esetén fizet a tulajdonosoknak) ára 2023 októbere óta nem látott szinteken mozog. A Bloomberg összefoglalója szerint a Morgan Stanley úgy látja, hogy az Oracle nettó adóssága a jelenlegi 100 milliárd dolláros szint körüli értékről a fiskális 2028-as évre 290 milliárd dollárra nőhet.

Ez elég soknak tűnik ahhoz képest, hogy a cég az elmúlt 12 hónapban kevesebb mint 60 milliárd dollár bevételt termelt. Az adatközpontok sorának felépítésére készülő cég 38 milliárd dolláros adósságkibocsátásra készül, összhangban a cég 500 milliárd dolláros, OpenAI-jal közös beruházási terveivel. Szepteberben az Oracle 18 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátott ki.