Deviza
EUR/HUF382.7 +0.11% USD/HUF332.12 +0.07% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF410.51 0% PLN/HUF90.37 +0.11% RON/HUF75.21 +0.1% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF382.7 +0.11% USD/HUF332.12 +0.07% GBP/HUF435.35 +0.09% CHF/HUF410.51 0% PLN/HUF90.37 +0.11% RON/HUF75.21 +0.1% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
átadás
gyár
Amerika
Zalaegerszeg
Flextronics

Szép csendben elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon: Orbán Viktor már úton van, hogy átadja – "Mindenki jól jár"

A miniszterelnök az új Magyarországra érkező amerikai beruházásról posztolt Facebook oldalán. Orbán Viktor kiemelte: "Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár."
VG
2025.11.25, 07:25
Frissítve: 2025.11.25, 07:45

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre, Flextronics gyárátadó: 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal — közölte Orbán Viktor Facebook-oldalán kedd reggel.

orbán viktor
Orbán Viktor: elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon / Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon

A miniszterelnök kiemelte: "Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk.

  • Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig.
  • Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.
  • Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét.
  • Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját.

És a sort hosszan folytathatnám. Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az SzJA túl alacsony".

 

A miniszterelnök hozzátette: "de a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól. A mi intézkedéseinkben egy közös van: azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár. Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre."

Nagy lépés Zalaegerszegnek

Korában megírtuk, hogy kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési projekt jött létre Magyarország egyik fontos ipari központjában. Ez ugyancsak a Flexhez kötődik Zalaegerszegen és 670 millió forintos állami támogatással valósul meg. A program keretében a helyi k+f részleg létszámát a vállalat hetven főre emeli.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Flextronics hazánk egyik legnagyobb elektronikai foglalkoztatója: országszerte hatezer munkavállalót alkalmaz, ebből négyezret Zalaegerszegen. 

Termékeinek döntő többségét, 98 százalékát exportpiacokon értékesíti, beszállítói bázisának több mint 70 százaléka pedig magyar. 

A vállalat aktívan részt vesz a hazai munkaerő fejlesztésében is, így a mostani bővítés nemcsak a helyi, hanem az országos gazdaságnak is kedvez. A kormány stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a céggel. Ezzel a Flex lett a 99. olyan vállalat, amely a kabinet partnereként működik, ezek a cégek együtt több mint 200 ezer embernek adnak munkát. Péter Ágota, a Flex alelnöke és Szijjártó Péter írta alá a dokumentumot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu