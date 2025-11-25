Szép csendben elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon: Orbán Viktor már úton van, hogy átadja – "Mindenki jól jár"

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre, Flextronics gyárátadó: 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal — közölte Orbán Viktor Facebook-oldalán kedd reggel.

Orbán Viktor: elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon / Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: elkészült az amerikai óriásgyár Magyarországon

A miniszterelnök kiemelte: "Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk.

Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig.

Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.

Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét.

Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját.

És a sort hosszan folytathatnám. Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az SzJA túl alacsony".

A miniszterelnök hozzátette: "de a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól. A mi intézkedéseinkben egy közös van: azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár. Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre."

Nagy lépés Zalaegerszegnek

Korában megírtuk, hogy kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési projekt jött létre Magyarország egyik fontos ipari központjában. Ez ugyancsak a Flexhez kötődik Zalaegerszegen és 670 millió forintos állami támogatással valósul meg. A program keretében a helyi k+f részleg létszámát a vállalat hetven főre emeli.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Flextronics hazánk egyik legnagyobb elektronikai foglalkoztatója: országszerte hatezer munkavállalót alkalmaz, ebből négyezret Zalaegerszegen.

Termékeinek döntő többségét, 98 százalékát exportpiacokon értékesíti, beszállítói bázisának több mint 70 százaléka pedig magyar.

A vállalat aktívan részt vesz a hazai munkaerő fejlesztésében is, így a mostani bővítés nemcsak a helyi, hanem az országos gazdaságnak is kedvez. A kormány stratégiai együttműködési megállapodást is kötött a céggel. Ezzel a Flex lett a 99. olyan vállalat, amely a kabinet partnereként működik, ezek a cégek együtt több mint 200 ezer embernek adnak munkát. Péter Ágota, a Flex alelnöke és Szijjártó Péter írta alá a dokumentumot.