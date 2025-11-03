Deviza
Putyin
energia
szankciók Oroszország ellen
Európai Unió

Oroszországot hidegen hagyják az EU szankciói — Putyin embere szerint Európa önmagát teszi tönkre, bár nem tagadta az orosz gazdaság rossz híreit sem

Oroszország óriási gazdaságában számos változás történt az elmúlt hónapokban, azonban az orosz elnöki adminisztráció helyettese szerint már pontosan tudják, hogy milyen következményeket hoznak az Európai Unió által hozott szankciók. Makszim Oreskin egy konferencián nyilatkozott arról, hogy Oroszország már alig figyel Európa döntéseire.
Csókási Annamária
2025.11.03, 17:15
Frissítve: 2025.11.03, 19:02

Oroszország tervezi bevételeinek megőrzését, valamint a szállítások diverzifikálását, figyelembe véve az EU-ba irányuló orosz gázimport tilalmát – jelentette ki az elnöki adminisztráció helyettes vezetője — közölte a TASZSZ hírügynökség.

ukrajna-áram-energia orosz
Európa energiaellátása és az energiaimport teljesen hidegen hagyja az orosz vezetést Makszim Oreskin szerint / Fotó: AFP

Oroszország a globális piacot tekinti elsősorban

Makszim Oreskin, az orosz elnöki adminisztráció helyettes vezetője jelentette be az ADIPEC konferencián, hogy Oroszország nem követi kiemelt figyelemmel Európa lépéseit az energiaforrások importja kérdésében, elsősorban a piacra koncentrál – számolt be róla a TASZSZ hírügynökség. 

Amit Európa tesz, az elsősorban Európa számára jelent problémát, mert mi tudjuk, hogy milyen következményekkel járnak az elmúlt években hozott döntések

– mondta Oreskin. Hozzátette, hogy Oroszország alig figyel Európa döntéseire, inkább azt nézik, hogy a piacok merre fejlődnek. 

Ha pedig a globális növekedést nézzük, akkor láthatjuk, hogy Kelet-Ázsia, Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Latin-Amerika azok a régiók, amelyek a világgazdaság növekedésének motorjai, és a jövőben a világgazdaság nagy részét fogják képviselni

– válaszolta a helyettes vezető arra a kérdésre, hogy Oroszország hogyan tervezi megőrizni bevételeit, hogyan tervezi diverzifikálni szállításait, figyelembe véve az EU-ba irányuló orosz gázimport tilalmát. 

Oroszországban rekedt nyugati cégek: Putyin őrült tempóban államosítaná a nyugati tulajdonú ingó és ingatlanvagyont

Határozott az orosz álláspont a negatív gazdasági hírek ellenére

Az elmúlt időszak államosítási, elkobzási és külföldi érdekeltségek eladási hírei nem adnak okot az optimizmusra. Vlagyimir Putyin orosz elnök már több mint egy hónapja aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az állami tulajdonú eszközök gyorsított értékesítését egy speciális eljárás keretében — közölte a Bloomberg. 

Ahogy korábban megírtuk, a Lukoil nemrégiben bejelentette, hogy az amerikai szankciók miatt eladja külföldi érdekeltségeit a svájci székhelyű Guvnor energiakereskedelmi cégnek. 

A vevő tökéletes választás: a cég egyik társalapítója az a Gennagyij Timcsenko orosz milliárdos, aki Vlagyimir Putyin elnök közeli szövetségese, és akire a Krím félsziget 2014-es elfoglalása miatt nyugati szankciókat szabtak ki, ezért el kellett adnia a részesedését. A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttyel együtt Moszkva nyersolajexportjának körülbelül kétharmadát adja – emlékeztetett tudósításában a Politico.

