Óriási blama, lebuktak a németek: Belgiumon keresztül mossák tisztára az orosz gázt

Hiába a nyugati szankciók, az energiaéhség továbbra sem csökken. Németország látszólag elhatárolódott az orosz gáztól, ám a valóság mást mutat: az LNG-t Belgiumon keresztül juttatják be az Unió szívébe.
VG
2025.11.12., 21:55

Miközben Brüsszel a magyar energiaellátást támadja, Németország a saját hátsó kertjén keresztül veszi semmibe a nyugati szankciókat: a Berliner Zeitung szerint ugyanis az orosz gáz belga kikötőkön keresztül táplálja Európa legnagyobb gazdaságát – a kormány azonban mindent tagad.

Commissioning of the LNG terminal on the Baltic Sea orosz gáz
Az orosz gáz továbbra is a német ipar alapélelmiszere, az ellátást pedig a belga kikötőkön keresztül mossa fehérre / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Németország továbbra is orosz gázforrásokra támaszkodik – bár ezúttal közvetetten: az orosz LNG a belgiumi Zeebrugge kikötőjén keresztül folyik bele a német gázhálózatba. 

Az EU március 2025-ben bevezetett szállítási tilalma nyomán a belgiumi gázexport harmadára esett vissza, ugyanakkor Németországba irányuló importja jelentősen nőtt: napi 650 gigawattóra között mozog, szemben a tavalyi 436 GWh-val.

Az adatokból látszik a „eltolódás” hatása: kevesebb gáz hagyja el Belgiumot harmadik országok felé, viszont a szomszédos országok, különösen Németország felé több jut belőle. A belga kormány 2025 első három negyedévében 20 százalékos növekedést jelentett a Németországba áramló gáz mennyiségében, összesen 148 terawattórát.

„Németország gyakorlatilag tisztára mossa az orosz gázt a Belgiumon keresztül érkező gázzal” – fogalmazott Angelos Koutsis, a belga környezetvédelmi szervezet, a Bond Beter Leefmilieu képviselője. Hozzátette, hogy a részt vevő országok így felelősségüket hárítják az orosz LNG iránti folyamatos kereslet miatt.

Berlin: szó sincs orosz gázról

A német kormány tagadja, hogy ilyen ügyletek folynának Belgiumon keresztül. Katherina Reiche vezette Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium hangsúlyozza, hogy Németország független az orosz energiától, és 

a hálózatban esetleg jelenlévő orosz eredetű gáz összetételét „megbízhatóan nem lehet meghatározni”.

Elemzők szerint az orosz gáz pontos eredetének nyomon követése illúzió – hasonlóan a zöld és szürke villamos energia megkülönböztetéséhez. A német állami gázimportőr, a Sefe (korábban Gazprom Germania) ugyan hosszú távú szerződéssel rendelkezik a Jamal LNG-projekttel 2040-ig, de portfólióját diverzifikálta az EU szankcióinak megfelelően.

Az EU az orosz gáz importját 2027 végéig teljesen betiltotta, és a rövid távú szerződéseket hat hónapon belül fel kell mondani. Ennek ellenére a gyakorlatban az orosz LNG Belgiumon és más uniós országokon keresztül továbbra is bejut az európai piacra, ami a szakértők szerint ismét rámutat a hivatalos uniós célok és a valós energiaellátási struktúrák közötti ellentmondásra.

Az uniós szabályok egyelőre nem akadályozzák Szerbia ellátását, de kérdéses, hogy ez meddig marad így. Szerbia ugyan nem tagja az EU-nak, de az orosz gáz Bulgárián keresztül jut el az országba.

 

