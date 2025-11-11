Példátlan lépés Putyintól: tartalékosok százezres tömege mozdul az orosz finomítókat védeni – Kijev mást gyanít
Oroszország tömegesen hívja be a tartalékosokat, hogy megvédje a kritikus infrastruktúrát és ellensúlyozza az ukrán drónok jelentette megnövekedett fenyegetést — közölte az Independent.
A lap értesülései szerint Oroszország legalább húsz régiójában folyik a tartalékosok elosztása, akik a kritikus infrastruktúrát védik majd az ukrán drónok elől. Az orosz média szerint a kampány november 4-én, az új törvény hatálybalépése után indult, amely lehetővé teszi a tartalékosok mozgósítását a létfontosságú létesítmények őrzésére.
Az orosz elnök ipari mennyiségű új törvényt hoz
Vlagyimir Putyin orosz elnök november 4-én írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékos katonáknak, hogy őrizzék az olajfinomítókat, miután az ukrán drónok támadásai több régióban üzemanyaghiányt okoztak.
Az új törvény lehetővé teszi Oroszország kétmillió tartalékos bevetését a kritikus infrastruktúra, köztük a finomítók védelmére.
Az új egységek megerősítik az olajfinomítók körüli biztonságot, mobil tűzoltócsoportokat alkotnak és szabotázsellenes műveleteket hajtanak végre.
Pokrovszk védelme kritikus fontosságú
Az oroszok támadta Pokrovszk elfoglalásáért, illetve megvédéséért folytatott harcok egyre súlyosabbak. Ukrajna és Oroszország ellentmondó beszámolókat tett közzé a Pokrovszktól keletre fekvő, ostromlott város, Mirnohrad körüli harcokról, amelyet a moszkvai erők szinte minden oldalról bekerítettek.
Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka, Alekszandr Szirszkij a New York Postnak elmondta, hogy Oroszország mintegy 150 ezer katonát összpontosított Pokrovszk elfoglalására, a támadásban mechanizált csoportok és tengerészgyalogos dandárok is részt vesznek. Bár Vlagyimir Putyin szerint csak a kritikus infrastruktúrát fogják védeni a drónoktól, a hatalmas létszám gyanakvásra adhat okot Kijev számára.
Szirszkij hozzátette, hogy az ukrán erők a beépített városi területeket használják az orosz csapatok előrenyomulásának korlátozására, és az orosz szabotázsegységekkel is szembeszállnak.
Folyamatosak a csaták. Az ellenség folyamatosan gyors manővereket hajt végre
– tette hozzá.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy csapataik az elmúlt 24 órában három falut foglaltak el az ezer kilométeres frontvonal mentén, köztük kettőt a Huljajpole városától északkeletre fekvő Zaporizzsja régióban. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban azt állította, hogy csapataik tartják pozícióikat Pokrovszk és Dobropillja környékén, egy északabbra fekvő városban.
Románia szerint orosz drónroncsokat találhattak
Románia a határától mindössze öt kilométerre olyan roncsdarabokat talált, amelyek lehet, hogy orosz drónokból származnak, miután Oroszország éjszaka támadást indított az ukrán Duna-parti kikötők ellen – közölte a román védelmi minisztérium.
A minisztérium hozzátette, hogy az időjárási körülmények nem tették lehetővé a NATO-tagállam számára, hogy harci repülőgépeket küldjön a levegőbe, ezért a térség lakosságát arra figyelmeztették, hogy keressenek menedéket.
Románia, amely 650 kilométeres határon osztozik Ukrajnával, többször is orosz drónok törmelékeit találta a területén, és légtérsértéseket is regisztrált.