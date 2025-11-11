Példátlan lépés Putyintól: tartalékosok százezres tömege mozdul az orosz finomítókat védeni – Kijev mást gyanít

Oroszország tömegesen hívja be a tartalékosokat, hogy megvédje a kritikus infrastruktúrát és ellensúlyozza az ukrán drónok jelentette megnövekedett fenyegetést — közölte az Independent.

A délnyugat-oroszországi finomítók és üzemek több mint százezer tartalékos szolgálatost kapnak a védelemre / Fotó: Anadolu via AFP

A lap értesülései szerint Oroszország legalább húsz régiójában folyik a tartalékosok elosztása, akik a kritikus infrastruktúrát védik majd az ukrán drónok elől. Az orosz média szerint a kampány november 4-én, az új törvény hatálybalépése után indult, amely lehetővé teszi a tartalékosok mozgósítását a létfontosságú létesítmények őrzésére.

Az orosz elnök ipari mennyiségű új törvényt hoz

Vlagyimir Putyin orosz elnök november 4-én írta alá azt a törvényt, amely lehetővé teszi a tartalékos katonáknak, hogy őrizzék az olajfinomítókat, miután az ukrán drónok támadásai több régióban üzemanyaghiányt okoztak.

Az új törvény lehetővé teszi Oroszország kétmillió tartalékos bevetését a kritikus infrastruktúra, köztük a finomítók védelmére.

Az új egységek megerősítik az olajfinomítók körüli biztonságot, mobil tűzoltócsoportokat alkotnak és szabotázsellenes műveleteket hajtanak végre.

Pokrovszk védelme kritikus fontosságú

Az oroszok támadta Pokrovszk elfoglalásáért, illetve megvédéséért folytatott harcok egyre súlyosabbak. Ukrajna és Oroszország ellentmondó beszámolókat tett közzé a Pokrovszktól keletre fekvő, ostromlott város, Mirnohrad körüli harcokról, amelyet a moszkvai erők szinte minden oldalról bekerítettek.

Ukrajna legfőbb katonai parancsnoka, Alekszandr Szirszkij a New York Postnak elmondta, hogy Oroszország mintegy 150 ezer katonát összpontosított Pokrovszk elfoglalására, a támadásban mechanizált csoportok és tengerészgyalogos dandárok is részt vesznek. Bár Vlagyimir Putyin szerint csak a kritikus infrastruktúrát fogják védeni a drónoktól, a hatalmas létszám gyanakvásra adhat okot Kijev számára.

Szirszkij hozzátette, hogy az ukrán erők a beépített városi területeket használják az orosz csapatok előrenyomulásának korlátozására, és az orosz szabotázsegységekkel is szembeszállnak.

Folyamatosak a csaták. Az ellenség folyamatosan gyors manővereket hajt végre

– tette hozzá.