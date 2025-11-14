Deviza
EUR/HUF385.21 +0.23% USD/HUF331.35 +0.27% GBP/HUF436.3 +0.39% CHF/HUF418.94 +0.59% PLN/HUF91.12 +0.3% RON/HUF75.76 +0.24% CZK/HUF15.92 +0.14% EUR/HUF385.21 +0.23% USD/HUF331.35 +0.27% GBP/HUF436.3 +0.39% CHF/HUF418.94 +0.59% PLN/HUF91.12 +0.3% RON/HUF75.76 +0.24% CZK/HUF15.92 +0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,062.35 -1.06% MTELEKOM1,738 -1.38% MOL3,032 -0.99% OTP32,100 -1.06% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,300 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,500 -1.82% BUMIX10,505.64 -0.68% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,327.52 -1.12% BUX107,062.35 -1.06% MTELEKOM1,738 -1.38% MOL3,032 -0.99% OTP32,100 -1.06% RICHTER9,725 -1.13% OPUS527 0% ANY7,300 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.33% WABERERS5,500 -1.82% BUMIX10,505.64 -0.68% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,327.52 -1.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajár
dróncsapás
Novorosszijszk
orosz-ukrán háború
Transznyefty

Irgalmatlan csapást mért Ukrajna az orosz olajhidrára, de lehet, hogy hiába – ezért nem működnek a szankciók sem

A kikötő, amelyet megbénított az éjszakai ukrán támadás, egyes becslések szerint az orosz olajkivitel egyharmadát intézi. Az orosz olaj számára azonban a szankciók és a támadások lassan négyéves sorozata ellenére valahogy mindig megtalálták az utakat, miközben az ellenfél folyton azt bizonygatta, hogy ezt aztán már nem bírhatják így sokáig.
Pető Sándor
2025.11.14., 15:07

Miközben az orosz csapatok lassan, de biztosan nyomulnak előre, Kijev a háború jelenlegi szakaszában az orosz energiainfrastruktúrára mért csapásokba és a nemzetközi szankciókba veti reményét. Az éjszaka az orosz olajexport számára kulcsfontosságú helyet támadtak meg, ennek következtében Novorosszijszk polgármestere szerdán rendkívüli állapotot hirdetett, az olajkivitel leállt. De lesz-e ennek az újabb epizódnak nagyobb hatása, mint az eddigieknek? Az olaj ára mindenesetre azonnal megugrott a nemzetközi piacon a hírre: a Brent olaj ára hirtelen 3 százalékkal ment feljebb, egészen 65 dollár per hordó közelébe, majd visszakorrigált – az ijedelem villámgyorsan kifújt.

Orosz olaj: becsülhetően az export egyharmada indul innen, és az ukrán dróncsapás nyomán most leállt
Orosz olaj: becsülhetően az export egyharmada indul innen, és az ukrán dróncsapás nyomán most leállt a szállítás / Fotó: AFP

Eközben az orosz légicsapások sem álltak le – Kijevet, a harkivi, odesszai és szumi régiókat is támadták – a hatalmas orosz fekete-tengeri kikötőre, Novorosszijszkra ukrán drónok csaptak le.  

Orosz olaj: megállás van, a konténerek és a gabona mehet tovább

A régió katasztrófavédelmi szolgálata péntek hajnalban a Telegramon közölte: a lehulló dróntörmelék tüzet okozott a Transznyefty Seszkharisz olajtermináljának raktárában. 

A tüzet több mint 50 tűzoltóegység bevetése után eloltották, de nem közöltek részleteket a károkról – írja a Bloomberg. 

A drónok egy civil hajót is eltaláltak a novorosszijszki kikötőben, három lakóépület is megsérült, és a kikötő konténerterminálja és Oroszország legnagyobb gabonaterminálja is, amelyek azonban az üzemeltető Gyelo csoport szerint továbbra is üzemelnek. Ezzel szemben a Reuters azt jelentette az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva, hogy az olajexportot a Transznyefty felfüggesztette.

A kazah olaj eljut Novorosszijszkig, de most úgy néz ki, onnan nem jut tovább

Ukrajna a legutóbb szeptember végén csapott le az orosz fekete-tengeri olajrakodó infrastruktúrára, Seszkharisz terminál és a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (CPC) rakodólétesítményeinek ideiglenes leállítását elérve. 

Kazahsztán energiaügyi minisztériuma pénteken közölte, hogy a nyersolaj betáplálása a Novorosszijszk kikötőjéhez kapcsolódó csővezetékrendszerbe zavartalanul folytatódik – írta a Bloomberg. A minisztérium nem reagált azonban azonnal a Novorosszijszk közelében található CPC terminálon keresztüli rakodásokkal kapcsolatos kérdésekre, a CPC szóvivője pedig nem kívánta kommentálni az eseményeket. 

Orosz olaj: az export hatalmas részét adja Novorosszijszk

Novorosszijszk és a CPC kulcsfontosságú elosztópont a Kazahsztánból és Oroszországból származó tengeri nyersolajexport számára, naponta jóval több mint 2 millió hordót rakodnak itt és szállítanak világpiacokra.

Novorosszijszk részesedéséről az orosz olajexportban különböző becsléseket találni, amelyekben az a közös, hogy rendkívül jelentősnek mutatják a kikötőt, ahol évente ezrével fordulnak meg a nyersolajat és üzemanyagot szállító hajók. A Ballast Markets szakportál úgy tudja, a Seszkharisz Oroszország teljes olajexportjának több mint 30 százalékát adja – a pénteki ukrán csapás tehát érzékeny pontot ért.

Érzékeny csapások azonban sűrűn érik az orosz olajszektort az utóbbi években, már csak azért is, mert mindkét háborús fél előszeretettel utazik a másik energia-infrastruktúrájára, az Oroszországot szankcionáló nyugati államok pedig a rá kimért szankcióktól remélik a háború finanszírozására képes orosz állami jövedelmek megroppantását.

Az orosz hidra: mindig újranő a feje, láthatóan nem lehet kikapcsolni az olajpiacról

Megroggyantani Oroszországot a két módszerrel együttesen sem sikerült. Ez számos okra vezethető vissza, és érdemes észben tartani őket, ha azt latolgatnánk, örökre állni tudják-e a nyomást, vagy egyszer megtörnek. A következőket szedtük össze:

  • Novorosszijszk példáján majd megláthatjuk: a támadások nyomán keletkezett károkat általában gyorsan kijavítják, és a tevékenység folytatódik: ha hirtelen kiesik az olajexport egyharmada, az biztosan kényelmetlen, de gyors helyreállítással pótolható a kiesés.
  • Az orosz olajfinomítók elleni rendszeres ukrán dróntámadások ellenére az adatok azt mutatják, hogy az ország feldolgozókapacitása mindössze 3 százalékkal csökkent az idén. 
  • A háború gazdasági hatásaira Moszkva előre felkészült, és amikor nem a kapacitásait csökkentenék, hanem a piacait nyírbálnák meg, eddig mindig találtak új vevőt. Az orosz termelés globális súlya ráadásul olyan nagy, hogy ha mégis sikerülne drasztikusan visszaszorítani, az durván felnyomná az olajárakat – ezt illusztrálta a pénteki ideiglenes megugrás is.  

Washington meghökkentő dolgot ismert be: Putyinnal szemben egyre kevesebb eszköz marad a kezében

Marco Rubio nem érti, mit akarnak még Washingtontól. Ukrajnának azonban vannak még javaslatai az orosz szankciók szigorítására.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12345 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Európai Bizottság

Ukrán groteszk: Brüsszel célkeresztjében Brüsszel, a belgák most megtapasztalják, mit él át naponta Budapest

Belgium hajthatatlannak látszik, az ukrajnai korrupciós botrányról a helyi lapok is beszámolnak.
9 perc
dróncsapás

Irgalmatlan csapást mért Ukrajna az orosz olajhidrára, de lehet, hogy hiába – ezért nem működnek a szankciók sem

Az ellenfél folyton azt bizonygatta, hogy ezt aztán már nem bírhatják így sokáig.
2 perc
Románia

Pánik Lukoil-ügyben: Bulgáriában vevőt, Romániában megoldást keresnek a szankciók miatt

A büntetőintézkedések elhalasztásában bízik Bulgária.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu