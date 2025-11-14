Irgalmatlan csapást mért Ukrajna az orosz olajhidrára, de lehet, hogy hiába – ezért nem működnek a szankciók sem
Miközben az orosz csapatok lassan, de biztosan nyomulnak előre, Kijev a háború jelenlegi szakaszában az orosz energiainfrastruktúrára mért csapásokba és a nemzetközi szankciókba veti reményét. Az éjszaka az orosz olajexport számára kulcsfontosságú helyet támadtak meg, ennek következtében Novorosszijszk polgármestere szerdán rendkívüli állapotot hirdetett, az olajkivitel leállt. De lesz-e ennek az újabb epizódnak nagyobb hatása, mint az eddigieknek? Az olaj ára mindenesetre azonnal megugrott a nemzetközi piacon a hírre: a Brent olaj ára hirtelen 3 százalékkal ment feljebb, egészen 65 dollár per hordó közelébe, majd visszakorrigált – az ijedelem villámgyorsan kifújt.
Eközben az orosz légicsapások sem álltak le – Kijevet, a harkivi, odesszai és szumi régiókat is támadták – a hatalmas orosz fekete-tengeri kikötőre, Novorosszijszkra ukrán drónok csaptak le.
Orosz olaj: megállás van, a konténerek és a gabona mehet tovább
A régió katasztrófavédelmi szolgálata péntek hajnalban a Telegramon közölte: a lehulló dróntörmelék tüzet okozott a Transznyefty Seszkharisz olajtermináljának raktárában.
A tüzet több mint 50 tűzoltóegység bevetése után eloltották, de nem közöltek részleteket a károkról – írja a Bloomberg.
A drónok egy civil hajót is eltaláltak a novorosszijszki kikötőben, három lakóépület is megsérült, és a kikötő konténerterminálja és Oroszország legnagyobb gabonaterminálja is, amelyek azonban az üzemeltető Gyelo csoport szerint továbbra is üzemelnek. Ezzel szemben a Reuters azt jelentette az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva, hogy az olajexportot a Transznyefty felfüggesztette.
A kazah olaj eljut Novorosszijszkig, de most úgy néz ki, onnan nem jut tovább
Ukrajna a legutóbb szeptember végén csapott le az orosz fekete-tengeri olajrakodó infrastruktúrára, Seszkharisz terminál és a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (CPC) rakodólétesítményeinek ideiglenes leállítását elérve.
Kazahsztán energiaügyi minisztériuma pénteken közölte, hogy a nyersolaj betáplálása a Novorosszijszk kikötőjéhez kapcsolódó csővezetékrendszerbe zavartalanul folytatódik – írta a Bloomberg. A minisztérium nem reagált azonban azonnal a Novorosszijszk közelében található CPC terminálon keresztüli rakodásokkal kapcsolatos kérdésekre, a CPC szóvivője pedig nem kívánta kommentálni az eseményeket.
Orosz olaj: az export hatalmas részét adja Novorosszijszk
Novorosszijszk és a CPC kulcsfontosságú elosztópont a Kazahsztánból és Oroszországból származó tengeri nyersolajexport számára, naponta jóval több mint 2 millió hordót rakodnak itt és szállítanak világpiacokra.
Novorosszijszk részesedéséről az orosz olajexportban különböző becsléseket találni, amelyekben az a közös, hogy rendkívül jelentősnek mutatják a kikötőt, ahol évente ezrével fordulnak meg a nyersolajat és üzemanyagot szállító hajók. A Ballast Markets szakportál úgy tudja, a Seszkharisz Oroszország teljes olajexportjának több mint 30 százalékát adja – a pénteki ukrán csapás tehát érzékeny pontot ért.
Érzékeny csapások azonban sűrűn érik az orosz olajszektort az utóbbi években, már csak azért is, mert mindkét háborús fél előszeretettel utazik a másik energia-infrastruktúrájára, az Oroszországot szankcionáló nyugati államok pedig a rá kimért szankcióktól remélik a háború finanszírozására képes orosz állami jövedelmek megroppantását.
Az orosz hidra: mindig újranő a feje, láthatóan nem lehet kikapcsolni az olajpiacról
Megroggyantani Oroszországot a két módszerrel együttesen sem sikerült. Ez számos okra vezethető vissza, és érdemes észben tartani őket, ha azt latolgatnánk, örökre állni tudják-e a nyomást, vagy egyszer megtörnek. A következőket szedtük össze:
- Novorosszijszk példáján majd megláthatjuk: a támadások nyomán keletkezett károkat általában gyorsan kijavítják, és a tevékenység folytatódik: ha hirtelen kiesik az olajexport egyharmada, az biztosan kényelmetlen, de gyors helyreállítással pótolható a kiesés.
- Az orosz olajfinomítók elleni rendszeres ukrán dróntámadások ellenére az adatok azt mutatják, hogy az ország feldolgozókapacitása mindössze 3 százalékkal csökkent az idén.
- A háború gazdasági hatásaira Moszkva előre felkészült, és amikor nem a kapacitásait csökkentenék, hanem a piacait nyírbálnák meg, eddig mindig találtak új vevőt. Az orosz termelés globális súlya ráadásul olyan nagy, hogy ha mégis sikerülne drasztikusan visszaszorítani, az durván felnyomná az olajárakat – ezt illusztrálta a pénteki ideiglenes megugrás is.
Washington meghökkentő dolgot ismert be: Putyinnal szemben egyre kevesebb eszköz marad a kezében
Marco Rubio nem érti, mit akarnak még Washingtontól. Ukrajnának azonban vannak még javaslatai az orosz szankciók szigorítására.