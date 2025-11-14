Deviza
EUR/HUF384.62 +0.08% USD/HUF330.69 +0.07% GBP/HUF434.59 0% CHF/HUF418.06 +0.38% PLN/HUF90.95 +0.11% RON/HUF75.65 +0.09% CZK/HUF15.9 +0.06% EUR/HUF384.62 +0.08% USD/HUF330.69 +0.07% GBP/HUF434.59 0% CHF/HUF418.06 +0.38% PLN/HUF90.95 +0.11% RON/HUF75.65 +0.09% CZK/HUF15.9 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,720.11 -0.46% MTELEKOM1,756 -0.34% MOL3,036 -0.86% OTP32,300 -0.43% RICHTER9,815 -0.2% OPUS530 +0.57% ANY7,420 -0.81% AUTOWALLIS155 +0.97% WABERERS5,660 +1.06% BUMIX10,551.15 -0.25% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,335.49 -0.79% BUX107,720.11 -0.46% MTELEKOM1,756 -0.34% MOL3,036 -0.86% OTP32,300 -0.43% RICHTER9,815 -0.2% OPUS530 +0.57% ANY7,420 -0.81% AUTOWALLIS155 +0.97% WABERERS5,660 +1.06% BUMIX10,551.15 -0.25% CETOP3,763.42 +0.15% CETOP NTR2,335.49 -0.79%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
olajipar
Lukoil
orosz olaj

Hiába az ukrán dróntámadások, alig csökkent az orosz olajfinomítók kapacitása

Eddig sikerült kezelni a helyzetet. Az orosz olajfinomítók a támadások megszaporodása előtt sem működtek teljes kapacitáson.
M. Cs.
2025.11.14., 09:29

Az orosz olajfinomítók elleni rendszeres ukrán dróntámadások ellenére az adatok azt mutatják, hogy az ország feldolgozó-kapacitása mindössze három százalékkal csökkent az idén. A legújabb ilyen eset miatt azonban péntek hajnalban ismét emelkedett az olaj világpiaci ára, bár a hatás egyelőre mérsékelt.

orosz olajfinomítók
Egyre gyakoribbak az orosz olajfinomítók elleni ukrén támadások / Fotó: AFP

Az ukrán drónok pénteken egy olajterminálban okoztak károkat Novorosszijszk kikötőjében, de rendszeresen támadják a finomítókat, tárolókat és vezetékeket messze Oroszország belsejében is, minél jobban megnehezítsék a termelést a háborút nagyrészt finanszírozó energetikai iparban.

Az idén gyakoribbá váltak az ilyen támadások, csak augusztus óta legalább 58 esetben céloztak meg kulcsfontosságú létesítményeket, októberig kiesett a feldolgozói kapacitás ötöde, emelkedtek az üzemanyagárak, ezért a kormányzat kénytelen volt korlátozni a kivitelt és megerősíteni a létesítmények körül a drónvédelmet.

A péntek hajnali támadás az egyik legnagyobb exportközpontot érte, ami 

azonnali majdnem két százalékos emelkedéshez vezetett a kőolajpiacon,

 de a Reuters tudósítása szerint kora reggel a Brent már kisebb mértékben, csak 1,25 százalékkal, hordónként 63,8, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) 1,38 százalékkal, 59,5 dollárra drágult. (Egy amerikai dollár 330,8 forint.)

Az orosz olajfinomítók korábban sem működtek teljes kapacitáson

A Reuters ágazati forrásokból származó információi és adatelemzések alapján azonban összességében nem értek el jelentős sikert a támadások, az orosz feldolgozói kapacitás az év első tíz hónapjában a tavalyihoz képest mindössze három százalékkal, napi 220 millió tonnára, vagyis 5,2 hordóra csökkent. 

Hivatalos adatok nincsenek, azokat Moszkva már régóta nem közli.

A téma érzékenysége miatt nevük elhallgatását kérő források szerint a finomítók már a támadások előtt is jóval a teljes kapacitásuk alatt működtek, ami körülbelül 6,6 millió hordó. Így enyhíteni tudták a negatív hatást azáltal, hogy a megrongálódott és az érintetlen üzemekben újraindították a tartalék egységeket, valamint a javítások után újra üzembe helyezték az érintetteket.

A kiesés pótlására beindították a tartalék üzemegységeket / Fotó: AFP

A Kreml szerint ugyan az orosz üzemanyagpiac stabil, és a finomítók eddig bírták a nyomást, a szankciók miatt azonban egyre nehezebb beszerezni a helyreállításhoz szükséges anyagokat és alkatrészeket, ugyanis nyugati cégek segítettek az elmúlt több mint három évtizedben a legtöbb létesítmény modernizálásában.

A szankciók tovább fokozzák a gondokat

Az orosz cégek állításuk szerint megtalálták a módját, hogy az országon belül gyártsanak gépeket vagy Kínából importálják azokat. Iparági források szerint a javításoknak köszönhetően a kárt szenvedett egységek a legtöbb esetben néhány héten belül újra üzembe helyezhetőek.

De ez költségesek és néha több időt igényel, így 

nem világos, hogy Oroszország meddig tud támaszkodni a tartalék kapacitásokra, ha az ukrán dróntámadások folytatódnak.

Az orosz energiaipari gondokat csak fokozzák a két legnagyobb orosz olajvállalatra, a Lukoilra és Rosznyeftyre kivetett amerikai szankciók, amelyek november 21-én lépnek hatályba.

A JPMorgan csütörtöki jelentése szerint, hogy napi körülbelül 1,4 millió hordó orosz olaj, vagyis az ország tengeri exportpotenciáljának csaknem egyharmada került a tartályhajókon tárolt készletekhez, mivel a szankciók miatt lassult a kirakodás és az átvétel, ami még nehezebbé válhat a határidő lejárta után.


 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
alternatív

Dől az alternatív földgáz az országba, minden lapot megjátszunk

Az import – az orosz energiahordozóval kiegészítve – el is hagyja az országot.
1 perc
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

Orbán Viktor: nincs jelentősége, hogy mit írnak le az amerikai bürokraták

A kormányfő a Kossuth rádióban ismertette a legújabb intézkedéseket.
6 perc
Trident

Ez a végső döfés a Lukoilnak? A Trident gázlelőhelyen hagyták magára az orosz céget a szankciók miatt - 30 milliárd köbméter kitermelése a tét

A Vantage Drilling International, egy az oslói tőzsdén jegyzett tengeri fúróvállalat felmondta a Lukoillal kötött nyolcvanmillió dolláros szerződését a Fekete-tengeren található Trident gázlelőhely feltárására, amelyben a Romgaz projektpartner.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu