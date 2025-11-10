Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Túl gyors, hogy az emberi agy felfogja: ez az új orosz technológia felrázta a kvantumkutatást — nem teszi zsebre az IBM és Google

A Szaratovi Egyetem tudósai bámulatos kutatási eredménnyel zárták projektjüket. Az új orosz technológiai fejlesztést egy két anyagból álló "szendvics” formájában lehet elképzelni, amely az emberi agy számára felfoghatatlan mennyiségű információ feldolgozására alkalmas kvantumszámítógépek és az MI fejlesztésében is hasznos lehet.
Csókási Annamária
2025.11.10, 17:41

Az oroszországi Szaratovi Állami Egyetem kutatócsoportja kifejlesztett egy új technológiát az anyagok mágneses tulajdonságainak szabályozására, amely a jövőben lehetővé teheti szupergyors számítástechnikai eszközök létrehozását, amelyek tízszer, vagy akár százszor kevesebb energiát fogyasztanak, mint a mai hasonló eszközök — közölte az Applied Physics Letters folyóirat.

3d,Graphics,Concept:orosz,Big,Data,Center,Female,Chief,Technology,Officer adatközpont
Az oroszok is előretörnek az AI- és kvantumtechonlógiában. / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Az oroszok a másik végéről fogták meg a kvantumfizika tudományát

A kutatott elektronikai terület az AI-kutatásban áttörő eredményeket produkáló spintronika, 

ahol az információátvitelhez az elektron spinjét, és nem a töltését használják, amelyek legfontosabb feladata az anyagok mágneses tulajdonságainak elektromos vezérlése. 

A mágnesesség elektromos mezővel, és nem árammal történő megváltoztatása jelentősen csökkenti a hőveszteséget, ami a hagyományos módszerek fő hátránya, állítják Szaratovi Állami Egyetemen. 

Be tudtuk bizonyítani, hogy feszültség hatására elég jelentősen (akár tíz százalékkal) megváltoztatható az úgynevezett antiferromágneses rezonancia frekvenciája

– mondta Alekszandr Szadovnikov, a Szamara Állami Egyetem Mechanika és Fizika Kutatóintézetének igazgatóhelyettese. A szakértő hozzátette, hogy a folyamat áramok vagy mágneses mezők megváltoztatása nélkül zajlik, kizárólag elektromos mező segítségével. Ez összehasonlítható egy rádió beállításával, amelynek során nem a gombot forgatjuk, hanem egyszerűen megváltoztatjuk a hálózati feszültséget.

Úgy kell elképzelni, mint egy szendvicset

A tudósok elmagyarázták, hogy fejlesztésüket két anyagból álló "szendvics” formájában lehet elképzelni. 

A "szendvics" alsó rétege egy piezoelektromos hatású anyag, amely izomként összehúzódik vagy megnyúlik, de csak elektromos feszültség hatására. 

A piezoelektromos hatás fizikai jelensége során bizonyos kristályokon vagy kerámiákon mechanikai nyomás hatására elektromos polarizáció, vagyis töltésszétválasztás jön létre, ami feszültséget eredményez. Ennek az alsó rétegnek az összes mechanikai változása átadódik a felső mágneses anyagnak, amely a hematitból (vörösvasércből) áll.  

Kvantumszámítógépek mind fölött

Ahogy korábban megírtuk, az IBM bejelentése felfokozta a versenyt a Google-lal, amely 2024 végén tudta leküzdeni az egyik legnagyobb utolsó akadályát. Akkor a Google is azt nyilatkozta, hogy jó úton halad afelé, hogy az évtized végére ipari méretű kvantumszámítógépet építsen.

Bár a legnehezebb tudományos problémákat már maguk mögött hagyták a nagy cégek, még így is számos apróbb műszaki problémával küzdenek nap mint nap a fejlesztők a technológia iparosításáért. Az ipari méretűre bővítés azt jelenti, hogy a 200 kvantumbitnél kevesebb kvantumgépet alkotó rendszereket 1 millió kvantumbitre vagy annál többre bővítik. 

A résztvevő vállalatok ezt a hagyományos számítástechnika kezdeteihez hasonlítják, bár a kvantumszámítógépek összeállítása jóval komplexebb feladat.

Legutóbb, 2025 júniusában az IBM jelentette be, hogy most már egy fizikai kvantumszámítógép megvalósításába fektetik a kutatási és fejlesztési pénzeket. Ezt alátámasztották egy nyilvánosságra hozott kvantumszámítógép tervrajzával, amelyben már jelölték a korábbi tervekből hiányzó kulcsfontosságú részeket is.

A  kvantumszámítógépek olyan problémákat lesznek képesek megoldani, amelyek a mai számítógépek számára megoldhatatlanok az anyagtudomány és a mesterséges intelligencia területén. 

Jay Gambetta, az IBM kvantumkutatási osztályvezetője úgy nyilatkozott, hogy szerinte az IBM-nek sikerült megfejteni a kódokat, és az évtized végére képesek lesznek sikeresen beüzemelni a gépet.

855 cikk

 

