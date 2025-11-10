Túl gyors, hogy az emberi agy felfogja: ez az új orosz technológia felrázta a kvantumkutatást — nem teszi zsebre az IBM és Google

Az oroszországi Szaratovi Állami Egyetem kutatócsoportja kifejlesztett egy új technológiát az anyagok mágneses tulajdonságainak szabályozására, amely a jövőben lehetővé teheti szupergyors számítástechnikai eszközök létrehozását, amelyek tízszer, vagy akár százszor kevesebb energiát fogyasztanak, mint a mai hasonló eszközök — közölte az Applied Physics Letters folyóirat.

Az oroszok is előretörnek az AI- és kvantumtechonlógiában. / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock(Képünk illusztráció)

Az oroszok a másik végéről fogták meg a kvantumfizika tudományát

A kutatott elektronikai terület az AI-kutatásban áttörő eredményeket produkáló spintronika,

ahol az információátvitelhez az elektron spinjét, és nem a töltését használják, amelyek legfontosabb feladata az anyagok mágneses tulajdonságainak elektromos vezérlése.

A mágnesesség elektromos mezővel, és nem árammal történő megváltoztatása jelentősen csökkenti a hőveszteséget, ami a hagyományos módszerek fő hátránya, állítják Szaratovi Állami Egyetemen.

Be tudtuk bizonyítani, hogy feszültség hatására elég jelentősen (akár tíz százalékkal) megváltoztatható az úgynevezett antiferromágneses rezonancia frekvenciája

– mondta Alekszandr Szadovnikov, a Szamara Állami Egyetem Mechanika és Fizika Kutatóintézetének igazgatóhelyettese. A szakértő hozzátette, hogy a folyamat áramok vagy mágneses mezők megváltoztatása nélkül zajlik, kizárólag elektromos mező segítségével. Ez összehasonlítható egy rádió beállításával, amelynek során nem a gombot forgatjuk, hanem egyszerűen megváltoztatjuk a hálózati feszültséget.

Úgy kell elképzelni, mint egy szendvicset

A tudósok elmagyarázták, hogy fejlesztésüket két anyagból álló "szendvics” formájában lehet elképzelni.

A "szendvics" alsó rétege egy piezoelektromos hatású anyag, amely izomként összehúzódik vagy megnyúlik, de csak elektromos feszültség hatására.

A piezoelektromos hatás fizikai jelensége során bizonyos kristályokon vagy kerámiákon mechanikai nyomás hatására elektromos polarizáció, vagyis töltésszétválasztás jön létre, ami feszültséget eredményez. Ennek az alsó rétegnek az összes mechanikai változása átadódik a felső mágneses anyagnak, amely a hematitból (vörösvasércből) áll.