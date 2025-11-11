Deviza
EUR/HUF385.21 +0.42% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.25 0% CHF/HUF415.28 +0.75% PLN/HUF91.07 +0.56% RON/HUF75.78 +0.44% CZK/HUF15.88 +0.57% EUR/HUF385.21 +0.42% USD/HUF332.12 +0.03% GBP/HUF437.25 0% CHF/HUF415.28 +0.75% PLN/HUF91.07 +0.56% RON/HUF75.78 +0.44% CZK/HUF15.88 +0.57%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,166.8 -0.62% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,020 +1.66% OTP32,010 -2.53% RICHTER9,850 +1.27% OPUS527 +0.19% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,438.01 -0.07% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,340.73 +0.1% BUX107,166.8 -0.62% MTELEKOM1,774 -0.56% MOL3,020 +1.66% OTP32,010 -2.53% RICHTER9,850 +1.27% OPUS527 +0.19% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,438.01 -0.07% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,340.73 +0.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
infrastruktúra
Kupjanszk
orosz-ukrán háború

Kupjanszk elesett — az oroszok üzentek: a bekerített ukrán katonák vagy fogságba kerülnek vagy meghalnak

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette Kupjanszk város keleti és délkeleti területeinek elfoglalását. Amint a város orosz kézre kerül, Harkiv megye vasúti és közúti struktúráján keresztül szinte egyenes úton nyomulhatnak beljebb Kijev irányába.
Csókási Annamária
2025.11.11, 15:42
Frissítve: 2025.11.11, 16:16

Az ukrán oldalról még nem ismerték el, amit az orosz védelmi minisztérium bejelentett: a „zapad” (magyarul „nyugat”) csoport harcosai ellenőrzésük alá vonták Kupjanszk keleti részét – közölte az orosz védelmi minisztérium, adta hírül a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

orosz-ukrán háború Donbasz orosz Pokrovszk
Az orosz hadsereg benyomult Kupjanszk városába, amelyet már hetek óta ostromolnak / Fotó: Anadolu via AFP

„A harkivi régióban található Kupjanszk település környékén az orosz 6. hadtest rohamcsapatai folytatták a bekerített ellenséges csoport megsemmisítését. A város keleti részét teljesen felszabadították” – áll a jelentésben.

Kupjanszk: az ukrán hadsereg egyik legfontosabb védelmi városa Harkiv megye keleti részén. A város az Oszkol folyó partján fekszik, amely a települést két részre osztja. A város elfoglalása lehetővé tenné az orosz hadsereg számára, hogy folytassa előrenyomulását a régió nyugati részébe a kiterjedt és fejlett közúti és vasúti rendszerével.

Ukrán kézről orosz kézre kerülő területek

A minisztérium szerint az ukrán fegyveres erők sikertelenül kíséreltek meg támadást indítani Kupjanszk-Vuzlovij déli részén, hogy a bekerített egységek felmentésére siessenek. Az ellenség akár 60 katonát, öt páncélozott harcjárművet, egy ellenütegradart, három elektronikus hadviselési állomást és öt pickup teherautót is elveszíthetett. Az FPV (First Person View) drónok üzemeltetői öt ukrán gyalogos harcjárművet semmisítettek meg a külvárosokban.

Október végére az orosz „Zapad” egység elfoglalta az Oszkol folyón átívelő átkelőhelyet, és bekerítette a várost, ahol jelenleg körülbelül ötezer ukrán katona tartózkodik.

 Az orosz védelmi minisztérium megjegyezte, az ukrán fegyveres erők egységei kritikus helyzetben vannak: 

  • vagy fogságban maradnak és megadják magukat,
  • vagy nincsen esélyük a túlélésre. 

Zelenszkij kebelbarátja lett Ukrajna legkeresettebb bűnözője: kicsoda Timur Mindics, Ukrajna legnagyobb korrupciós botrányának főszereplője?

Zelenszkij hallgat a vasútvonalak helyzetéről

Eközben Volodimir Zelenszkij és az ukrán kormányzat nem tájékoztat széles körben a fronton uralkodó helyzetről – feltehetően szándékosan, vagy teljesen elvesztette a kapcsolatot a valósággal – ez az orosz értékelés. (A mindig fontos lábjegyzet, nem csak itt: a hadihelyzet alakulásáról szóló jelentések, bármelyik félről van szó, óvatosan értelmezendők, a valóság gyakran más.)

Az orosz csapatok stratégiai okokból vonultak dél felé Vuzlovij városrészbe: az ott található több kritikus fontosságú vasútállomás elfoglalásával szinte közvetlen elérést kapnak a megye összes városa felé — közölte egy helyszínen tartózkodó orosz parancsnok. A Modern Diplomacy tudósítása szerint elfoglaltak egy olajraktárat is a város keleti szélén, és a közeli vasútállomások megtisztításáért küzdenek, de a lap nem tudta függetlenül alátámasztani és ellenőrizni ezen állítások igazságtartalmát.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12325 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu