Ukrán groteszk: Brüsszel célkeresztjében Brüsszel, a belgák most megtapasztalják, mit él át naponta Budapest

Pénteken tanácskoznak az uniós pénzügyminiszterek, és ezekben a hetekben kihagyhatatlan a húsbavágó témák közül Ukrajna és háborúja pénzelése, amiből az Egyesült Államok idén kivonult, Brüsszel azonban az Európai Unió nevében magára vállalta. (És teszi is, lapunk az idei uniós pénzfolyamról szombaton részletes összefoglalót közöl.) Brüsszel, mint az Európai Bizottság székhelye a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ügyében egyre hevesebb konfliktusba került Brüsszellel, mint Belgium székhelyével.

Orosz vagyon: ezúttal nem ugyanabba az irányba tekint Brüsszel két ura, a belga miniszterelnüök és az európai bizottsági elnök Fotó: Belga via AFP

A háború 2022. februári kitörése óta megszokhattuk, hogy Kijev visszatérő hullámokban fegyvert és pénzt követel nyugati barátaitól. Ami a pénzt illeti, Volodimir Zelenszkij elnök felhívása a napokban súlyosbodott szinte segélykiáltássá. "Remélem, áldja isten, meghozzák a döntést" – mondta szerdán a Bloomberg televíziónak Ursula von der Leyen tervéről, amit Belgium blokkol. (A belgák azért főszereplők, mert a a befagyasztott orosz vagyon jórészt náluk van elhelyezve.)

Ukrajna gazdaságát és hadseregét csak az irdatlan nyugati támogatások tartják a felszínen, ezek nélkül pillanatok alatt omlana össze, és jelen állás szerint 2026. második negyedévére a források elapadnak. Pedig jövőre még több külföldi pénzre lesz szükségük, mint a 2025-re igényelt majdnem 40 milliárd dollár, amit október végéig már majdnem egészében meg is kaptak, zömében az Európai Uniótól és országaitól. (A részleteket ld. majd szombati anyagunkban.)

Belgium ellenzi, az ukrán korrupciós botrányokról a helyi sajtó is beszámolt

A friss segélykiáltás pikantériája, hogy akkor hangzott el, amikor kiterebélyesedett, és Zelenszkij küszöbéig hatolt a korrupciós botrány, amit a nyáron a vizsgáló szervezetek törvényi alávetésével igyekeztek eltussolni. A hazai és nemzetközi felháborodás hatására hiába.

Habár Belgiumot az ukrán ügy támogatói közé sorolják, a belga sajtó is beszámolt

a nyári huzavonáról,

majd az ukrán honvédelmet is érintő friss fejleményekről,

az energiaipari csalásokról, ezek méretéről,

és arról hogy a vizsgálat kormánytagokig és Zelenszkij korábbi üzlettársáig és barátjáig jutott el.

Az elnök, akinek mandátuma másfél éve lejárt, nem ismeri el saját felelősségét, és elhatárolja magát a korrupciós hegytől. Ami nem változtat azon a korábban is létező, de most elképesztő méreteket öltő képtől, hogy a külföldi támogatásokat Ukrajnában részben ellopják, és fel sem tudjuk mérni, hogy mekkora részben.