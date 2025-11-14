Ukrán groteszk: Brüsszel célkeresztjében Brüsszel, a belgák most megtapasztalják, mit él át naponta Budapest
Pénteken tanácskoznak az uniós pénzügyminiszterek, és ezekben a hetekben kihagyhatatlan a húsbavágó témák közül Ukrajna és háborúja pénzelése, amiből az Egyesült Államok idén kivonult, Brüsszel azonban az Európai Unió nevében magára vállalta. (És teszi is, lapunk az idei uniós pénzfolyamról szombaton részletes összefoglalót közöl.) Brüsszel, mint az Európai Bizottság székhelye a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ügyében egyre hevesebb konfliktusba került Brüsszellel, mint Belgium székhelyével.
A háború 2022. februári kitörése óta megszokhattuk, hogy Kijev visszatérő hullámokban fegyvert és pénzt követel nyugati barátaitól. Ami a pénzt illeti, Volodimir Zelenszkij elnök felhívása a napokban súlyosbodott szinte segélykiáltássá. "Remélem, áldja isten, meghozzák a döntést" – mondta szerdán a Bloomberg televíziónak Ursula von der Leyen tervéről, amit Belgium blokkol. (A belgák azért főszereplők, mert a a befagyasztott orosz vagyon jórészt náluk van elhelyezve.)
Ukrajna gazdaságát és hadseregét csak az irdatlan nyugati támogatások tartják a felszínen, ezek nélkül pillanatok alatt omlana össze, és jelen állás szerint 2026. második negyedévére a források elapadnak. Pedig jövőre még több külföldi pénzre lesz szükségük, mint a 2025-re igényelt majdnem 40 milliárd dollár, amit október végéig már majdnem egészében meg is kaptak, zömében az Európai Uniótól és országaitól. (A részleteket ld. majd szombati anyagunkban.)
Belgium ellenzi, az ukrán korrupciós botrányokról a helyi sajtó is beszámolt
A friss segélykiáltás pikantériája, hogy akkor hangzott el, amikor kiterebélyesedett, és Zelenszkij küszöbéig hatolt a korrupciós botrány, amit a nyáron a vizsgáló szervezetek törvényi alávetésével igyekeztek eltussolni. A hazai és nemzetközi felháborodás hatására hiába.
Habár Belgiumot az ukrán ügy támogatói közé sorolják, a belga sajtó is beszámolt
- a nyári huzavonáról,
- majd az ukrán honvédelmet is érintő friss fejleményekről,
- az energiaipari csalásokról, ezek méretéről,
- és arról hogy a vizsgálat kormánytagokig és Zelenszkij korábbi üzlettársáig és barátjáig jutott el.
Az elnök, akinek mandátuma másfél éve lejárt, nem ismeri el saját felelősségét, és elhatárolja magát a korrupciós hegytől. Ami nem változtat azon a korábban is létező, de most elképesztő méreteket öltő képtől, hogy a külföldi támogatásokat Ukrajnában részben ellopják, és fel sem tudjuk mérni, hogy mekkora részben.
Felhasználni az orosz vagyont, amelynek a fedezetével 140 milliárd eurós kölcsönt kapna Ukrajna, azzal az előnnyel járna, hogy ne direkt uniós pénzt kelljen Kijev finanszírozására fordítani. A hátulütője, hogy elszedni valaki vagyonát hasonló mód illegálisnak bizonyulhat, mint sápot szedni az energiainfrastruktúra védelmére nyújtott támogatásokból – ez a belga Brüsszel aggodalma.
Orosz vagyon: ha ezt lopják el több körben, ugyan ki bánja?
Ursula von der Leyen Brüsszele ezzel szemben elképesztő választ adott a szélesedő kijevi korrupciós botrányra. Nem kifizetéseket fagyasztott be és feltételeket szabott, miként Magyarországgal és Lengyelországgal szemben tette, hanem
- csütörtökön újabb 6 milliárd euróhoz juttatta Kijevet a befagyasztott vagyon hozama által támogatott, korábban lefektetett hitelmechanizmus keretében,
- és fokozta a nyomást Belgiumon, hogy járuljon hozzá a 140 milliárd eurónyi orosz vagyon felhasználásához.
Az utóbbiról cikkezik címoldalán az uniós pénzügyminiszterek találkozójának napján a két uniós hírportál, a Euronews és a Politico is, miközben a belga lapok címoldalára hogy, hogy nem, a téma alig találta meg az utat.
A talán legnépszerűbb belga lap, a HLN, azért kora délutánra beszámol róla, hogy – nem kell messzire menniük – Ursula von der Leyen pénteken találkozik Bart De Wever belga miniszterelnökkel.
Három verzió van, Ursula von der Leyen világossá tette, melyiket akarja
Az elnök szóvivője csak annyit közölt, hogy a rendszeres konzultáció újabb fordulójáról van szó, sok témával. A lap azonban mindjárt bölcsen megjegyzi, hogy a téma minden bizonnyal a befagyasztott orosz vagyon. Beszámolnak arról is, hogy Zelenszkij kielégítésére von der Leyen korábban három verziót említett, amelyek közül a leghatékonyabb a Belgium ellenezte első:
- az orosz vagyon alapján egy kilábalási hitel,
- közös uniós hitelfelvétel,
- vagy a tagállamok egyedi hozzájárulásai.
A Wevert bombázó nagyágyúk már régóta szólnak, pénteken pedig felbömböltek.
A legfontosabb számomra az, hogy a Bizottság javaslata a legjobb és legreálisabb lehetőség, és a legmagasabb prioritásként kell kezelni. Továbbra is szorosan együtt fogunk működni minden tagállammal, hogy feltérképezzük a legjobb továbblépési lehetőségeket
– idézi a Euronews Stephanie Lose dán pénzügyminisztert, aki a találkozót vezette, mint az uniós soros elnök Dánia tárcavezetője.
A brüsszeli terv alapja: nem a tagállamoktól vesszük el a pénzt, hanem az oroszoktól
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdaságért felelős biztosa szerint a példátlan terv biztosítaná Ukrajna finanszírozását anélkül, hogy „további terhet róna” azokra a tagállamokra, amelyek korlátozott költségvetési kapacitással rendelkeznek. Más fordításban: aki szegény, az legyen boldog, mert helyette az oroszoktól vesszük el, amit különben nekik kéne fizetnie a kijevi kasszába.
Széles körű volt az elismerése, hogy ez a lehetőség a legmegvalósíthatóbb módja annak, hogy gyorsan áthidaljuk Ukrajna finanszírozási hiányát anélkül, hogy jelentős további költségvetési terhet róna a tagállamokra
– mondta Dombrovskis. Belgium azonban még most se osztozott az elismerésben.
Washington meghökkentő dolgot ismert be: Putyinnal szemben egyre kevesebb eszköz marad a kezében
Marco Rubio nem érti, mit akarnak még Washingtontól. Ukrajnának azonban vannak még javaslatai az orosz szankciók szigorítására.