BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Megindult az oroszok áradata Kínába, nem véletlen ez, Putyin és Hszi így határozott

A Kínába való vízummentes beutazás bevezetése látványosan fellendítette az orosz–kínai légi forgalmat. A felek újabb járatok indítását és a kapcsolatok további bővítését is tervezik.
VG
2025.11.29, 05:54

Az Oroszország és Kína közötti légi utasforgalom 38 százalékkal nőtt januártól októberig tartó időszakban az orosz turisták számára bevezetett vízummentesség hatására – közölte az Orosz Föderáció kínai nagykövetsége az Interfax orosz hírügynökséggel.

orosz Airplane in front of the sunnémetország
A Kínába való vízummentes beutazás bevezetése látványosan fellendítette az orosz–kínai légi forgalmat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A két ország közötti légiközlekedés helyzetét és fejlődési kilátásairól tárgyalt Igor Morgulov, Oroszország kínai nagykövete és a Hainan Airlines vezérigazgatója, Jü Csao-cse pénteken Pekingben.

„Az idei év első tíz hónapjában a kétoldalú légi utasforgalom 38 százalékkal nőtt, amihez többek között hozzájárult a kínai vízummentes belépés bevezetése az orosz állampolgárok számára” – áll a nagykövetség Telegram-csatornáján közzétett közleményben.

Morgulov javasolta annak megvizsgálását, hogy a Hainan Airlines indítson új járatokat Oroszország több régiójába is, kiemelve, hogy ezek a térségek fejlett repülőtéri infrastruktúrával rendelkeznek, és nagy lehetőség rejlik a kétoldalú üzleti és turisztikai kapcsolatok bővítésében. A légitársaság vezetője hangsúlyozta, hogy a Hainan Airlines a két ország közötti személyszállítás egyik vezető szereplője, és tervezi a járatok számának növelését, valamint az oroszországi útvonalhálózat bővítését.

Szeptember 15-től az orosz állampolgárok vízum nélkül utazhatnak Kínába, legfeljebb 30 napra.

A vízummentes belépés turisztikai és üzleti célú látogatásokra, rokonok vagy barátok felkeresésére, hivatalos látogatásokra és legfeljebb 30 napos tranzitra is vonatkozik. A kísérleti időszak 2026. szeptember 14-ig tart. 

2024-ben mintegy 2 millió orosz turista látogatta meg Kínát.

Oroszország és Kína stratégiai partnerségről beszél, ám az inkább az orosz gazdaság működésben tartása

A két állam vezetői rendszeresen találkoznak egymással és egyre több szálon kapcsolják össze a gazdaságaikat. Amióta Oroszország 2022 februárjában lerohanta Ukrajnát, az orosz gazdaság a Nyugattól elszigetelődött és legfőbb kereskedelmi partnere Kína lett. 

A két fél 2022-ben aláírt „korlátlan” partnerségi megállapodás kötött és Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 2022-es pekingi találkozója után kiadott nyilatkozatában a két ország kijelentette, hogy barátságuknak nincsenek határai, és „nincsenek tiltott együttműködési területek”.

Oroszországban azóta a nyugati gyárak jelentős hányadát kínaiak vették át, amivel egyre jelentősebb részt szakítanak ki az orosz iparból. Jó példa erre az autóipar és autópiac, amiket országban egyre inkább a kínai gyártók uralnak.

A két fél számos gazdasági megállapodást kötött egymással az elmúlt néhány évben. Legutóbb kedden érkezett a hír, hogy az orosz Gazprom és a kínai CNPC megkezdte a Távol-keleti útvonal elenvezésű gázvezeték határ menti szakaszának építését , amely 2027-től évente 10–12 milliárd köbméter orosz földgázt szállít Kínába. Az Usszuri folyó alatt átvezető új cső lesz a második szárazföldi orosz–kínai gázútvonal a Szibéria Ereje mellett. Ez azt is jelenti, hogy Kína gázkapacitásokat kötött le azért, hogy piaci ár alatt vásárolhasson orosz energiaforrást.

Volodimir Feszenko, a kijevi Penta nevű think tank vezetője Kína Oroszország fő gazdasági erőforrása és ha Kína akarná befejezni ezt a háborút, akkor azt már nagyon gyorsan elérte volna. Az orosz gazdaság ugyanis mára jelentős mértékben Kínától függ.

Kína csodafegyvert vetett be a külföldiek megnyerésére, de nem minden EU-tagnak jár ugyanaz

A távol-keleti óriás mindent megtesz a külföldiek becsábításáért a Covid lecsengése óta. Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, de nem válogatás nélkül osztja a kedvezményt, az Európai Unió tagjai közt is vannak, akiket hátrébb soroltak. Jelenleg több helyről lehet vízummentesen Kínába utazni, mint az Egyesült Államokba.

