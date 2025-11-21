Deviza
autóipar
autógyártás
Oroszország

Putyin szeme láttára omlik össze Oroszország legnagyobb autógyártója: már a Ladát se veszik, Kína kivégzi – átveszi az uralmat a saját modelljeivel

Az AvtoVAZ 2025-ben jelentős, körülbelül 25 százalékos visszaeséssel számol az eladások terén. A Lada márka piaci részesedése az első tíz hónapban 25 százalékról 20 százalékra zsugorodott.
VG
2025.11.21, 19:30
Frissítve: 2025.11.21, 19:38

Az Oroszország legnagyobb autógyártójának számító AvtoVAZ  lényegesen kevesebb jármű eladásával számol, mint egy évvel korábban. Maksim Szokolov, a vállalat elnök-vezérigazgatója a Novaja Gazeta című lapnak adott nyilatkozatában közölte: az idén várhatóan 370 ezer autót értékesítenek az év végéig (beleértve az exportot is), ami nagyjából 25 százalékos visszaesés a 2024-es eredményekhez képest.

St. Petersburg International Economic Forum in Russia Putyin szeme láttára omlik össze Oroszország legnagyobb autógyártója: már a Ladát se veszik, Kína kivégzi – átveszi az uralmat a saját modelljeivel
Fotó: Anadolu via AFP

A visszaesés ellenére az októberben bevezetni tervezett, majd kétszer is elhalasztott protekcionista intézkedések – elsősorban az import autókra kivetett magasabb hulladékkezelési díj – végül nem hozták meg a várt élénkülést a belföldi márka iránt. Sőt, az intézkedések bejelentését követően az orosz vásárlók az emelés előtti időszakban inkább külföldi modelleket vásároltak nagyobb számban.

Az év első tíz hónapjának adatai szerint a Lada márka részesedése az orosz újautó-piacon 25 százalékról 20 százalékra csökkent. A piacot egyre inkább a kínai gyártók uralják: több kínai márka is összeszerelő üzemet nyitott Oroszországban, ami új munkahelyeket teremt és technológiai transzfert hoz a helyi szakemberek számára. 

Ezt a folyamatot az orosz regionális és szövetségi hatóságok egyaránt támogatják. A vállalat korábban már lépéseket tett a költségek csökkentésére: szeptember végén négynapos munkahétre állt át az AvtoVAZ, a döntés legalább hat hónapig érvényben marad.

Így alakulhatnak az autóeladások Oroszországban

Ahogy korábban megírtuk, idén óriásit zuhan az autóeladások száma Oroszországban. A visszaesés mögött részben a belföldi gyártókat védeni hivatott autóipari vámok állhatnak. Oroszország ipari és kereskedelmi minisztere, Anton Alihanov úgy véli, hogy a negyedik negyedévben 350 ezer új autót helyezhetnek forgalomba, míg az egész éves eladások szintje 1,3-1,4 millió lehet.

Bár az előrejelzés a múlt évhez képest mind a negyedévre, mind az év egészére az eladások visszaesésével számol, az értékesítések száma meghaladhatja a 2023. évi közel 1,3 milliót.

Az orosz ipari és kereskedelmi miniszter korábban arról számolt be, hogy az év első kilenc hónapjában több mint egymillió gépjárművet értékesítettek, beleértve ebbe a személygépkocsik mellett a könnyű haszongépjárműveket, a teherautókat és a buszokat is, eszerint az eladások 24,6 százalékkal alacsonyabbak a tavalyinál.

Mégse tudják elindítani az új Lada sorozatgyártását az oroszok: rengetegen maradtak hoppon

Az új Lada Iskra szedán egyelőre gyakorlatilag elérhetetlen a vásárlók számára. Bár a hivatalos értékesítés júliusban elindult, az autó tömeggyártása csak 2026 tavaszán kezdődhet meg. Szakértők szerint feltehetően alkatrész- és logisztikai problémák adódtak, ami jól mutatja, hogy az orosz gazdaság, benne az autóiparral, a válság felé halad.

