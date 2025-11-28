Deviza
Olyan jó működnek az orosz szankciók, hogy négy uniós államot most egyszerre kell megmenteni: Brüsszel nagyon akar segíteni, csak pénze nincs rá

Jövőre gyorssegély érkezhet, valódi megoldás viszont csak a 2028-as költségvetésben lesz. A balti országok gazdasága mélyrepülésben van az Oroszország elleni szankciók mellékhatásai miatt, de az EU pénze elfogyott.
VG
2025.11.28, 20:55

Az Európai Bizottság jövőre gyorssegélyt adna Finnországnak és a balti országoknak, amelyek az Oroszország elleni szankciók miatt szenvednek súlyos gazdasági károkat. A térség turizmusa, befektetései és határ menti kereskedelme gyakorlatilag összeomlott az Ukrajna elleni invázió óta. A döntéshozók szerint most pénz helyett inkább csak ígéretek érkeznek, miközben a helyi gazdaságok egyre mélyebb gödörben vannak.

European Commission presents common agricultural policy simplification package Oroszország elleni szankciók
Raffaele Fitto regionális biztos szerint a balti országok gazdasága mélyrepülésben van az Oroszország elleni szankciók mellékhatásai miatt, de az EU pénze elfogyott / Fotó: Anadolu via AFP

Nem csak Moszkvának fájnak az Oroszország elleni szankciók

A balti térség országai – Finnország, Észtország, Lettország és Litvánia – azok közé tartoznak, amelyek a legnagyobb árat fizették az EU orosz szankcióiért. A turizmus eltűnt, a befektetők bizonytalanok, a határ menti kereskedelem megszűnt, miközben a háború és a világválság utáni infláció rekordmagasságokba lökte az árakat. 

A problémák már olyan szinten vannak, hogy Brüsszelnek jövőre pénzügyi gyorssegélyt kell küldenie – de a források szűkösek, a megoldás csak jelképes lehet. 

A Politico értesülései alapján Raffaele Fitto regionális biztos dolgozza ki azt a stratégiát, amelyet december 16-án, a helsinki csúcson mutatnak be a keleti tagállamok vezetőinek. A balti kormányok már listákkal érkeznek, bízva abban, hogy a bizottság végre újraéleszti a befagyott gazdasági motorokat.

A brüsszeli realitás azonban kiábrándító: a hét évre szóló uniós költségvetés gyakorlatilag kiürült, friss pénz 2028 előtt aligha jön. 

Amíg az EU a 19. szankciós csomaggal próbálja szorítani az orosz háborús gazdaságot, addig a balti országok gazdasága is fuldoklik:

  • Észtország jövőre mindössze 0,6 százalékos növekedést produkálhat;
  • Finnország pedig már idén túlköltekezett a háború következményei miatt.

A tagállamok így alternatív megoldásokat keresnek: lazább állami támogatási szabályokat, az Európai Beruházási Bank bevonását, vagy akár célzott iparági programokat.

A valóság viszont egyre világosabb: 2028 előtt csak kommunikáció jön, valódi pénz nem. Brüsszel most legfeljebb annyit ígérhet, hogy a következő költségvetésben külön figyelmet kap a keleti régió. A kérdés az, hogy a balti gazdaságok kibírják-e addig.

A kormány a déli szomszédunk segítségére siet: tovább folyik az olaj, nem dől össze a gazdaság – „Orbán Viktor mindig mellettünk áll”

A szerb elnök szerint Magyarország nélkül komoly ellátási zavarok fenyegetnék Szerbiát. Aleksandar Vucic Szabadkán jelentette be: Orbán Viktor minden kulcskérdésben támogatja országát, az energiaellátás biztonságától az uniós csatlakozásig.

 

