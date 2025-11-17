Nem pörög az orosz gazdaság - lassult a GDP-növekedés, hiába a hadi kiadások

Az orosz GDP növekedése 0,6 százalékra lassult a harmadik negyedévben éves szinten a második negyedévi 1,4 százalékról – közölte nem végleges adatként a statisztikai hivatal.

Oroszország: lassabban nő a gazdaság / Fotó: Shutterstock

A hivatal nem közölte, hogy miként alakult a gazdaság teljesítménye az első kilenc hónapban, de a negyedéves adatok alapján a szakértők számítása szerint a GDP 1 százalékkal emelkedett a tavalyi azonos időszakhoz mérten.

Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium 1 százalékra rontotta a gazdaság idei növekedésével kapcsolatos előrejelzését az áprilisi 2,5 százalékról, a jövő évit pedig 2,4 százalékról 1,3 százalékra vitte le.

Októberben a jegybank 0,5-1 százalékra csökkentette az idei GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a júliusi 1,0-2,0 százalékról, a jövő évit 0,5-1,5 százalékon tartotta. Az orosz statisztikai hivatal december 12-én ismerteti részletesebben a harmadik negyedévre vonatkozó GDP-adatokat.

Európában sem jobb a helyzet

Az Eurostat gyorsbecslése szerint a GDP 0,2 százalékkal, a foglalkoztatottság 0,1 százalékkal nőtt az euróövezetben. Az EU egészében a GDP 0,3 százalékkal, a foglalkoztatottság pedig 0,2 százalékkal nőtt. 2025 második negyedévében a GDP az euróövezetben 0,1 százalékkal, az EU egészében pedig 0,2 százalékkal nőtt.