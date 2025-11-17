Deviza
EUR/HUF383.88 -0.12% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.93 -0.03% RON/HUF75.53 -0.16% CZK/HUF15.89 +0.01% EUR/HUF383.88 -0.12% USD/HUF330.91 0% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.32 -0.08% PLN/HUF90.93 -0.03% RON/HUF75.53 -0.16% CZK/HUF15.89 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,867.13 +0.53% MTELEKOM1,752 +0.68% MOL3,058 +0.39% OTP32,370 +0.62% RICHTER9,800 +0.77% OPUS525 -0.38% ANY7,280 +0.55% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,580 +1.08% BUMIX10,486.66 -0.1% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,343.04 +0.25% BUX107,867.13 +0.53% MTELEKOM1,752 +0.68% MOL3,058 +0.39% OTP32,370 +0.62% RICHTER9,800 +0.77% OPUS525 -0.38% ANY7,280 +0.55% AUTOWALLIS152 -1.32% WABERERS5,580 +1.08% BUMIX10,486.66 -0.1% CETOP3,736.58 -0.71% CETOP NTR2,343.04 +0.25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oroszország
GDP
gazdaságnövekedés

Nem pörög az orosz gazdaság - lassult a GDP-növekedés, hiába a hadi kiadások

Beérhettek a szankciók, ugyanis lassult az orosz gazdaság növekedési üteme.
Andor Attila
2025.11.17, 09:39
Frissítve: 2025.11.17, 09:46

Az orosz GDP növekedése 0,6 százalékra lassult a harmadik negyedévben éves szinten a második negyedévi 1,4 százalékról – közölte nem végleges adatként a statisztikai hivatal.

Oroszország
Oroszország: lassabban nő a gazdaság / Fotó: Shutterstock

A hivatal nem közölte, hogy miként alakult a gazdaság teljesítménye az első kilenc hónapban, de a negyedéves adatok alapján a szakértők számítása szerint a GDP 1 százalékkal emelkedett a tavalyi azonos időszakhoz mérten.

Szeptemberben a gazdaságfejlesztési minisztérium 1 százalékra rontotta a gazdaság idei növekedésével kapcsolatos előrejelzését az áprilisi 2,5 százalékról, a jövő évit pedig 2,4 százalékról 1,3 százalékra vitte le.

Októberben a jegybank 0,5-1 százalékra csökkentette az idei GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését a júliusi 1,0-2,0 százalékról, a jövő évit 0,5-1,5 százalékon tartotta. Az orosz statisztikai hivatal december 12-én ismerteti részletesebben a harmadik negyedévre vonatkozó GDP-adatokat.

Európában sem jobb a helyzet 

Az Eurostat gyorsbecslése szerint a GDP 0,2 százalékkal, a foglalkoztatottság 0,1 százalékkal nőtt az euróövezetben. Az EU egészében a GDP 0,3 százalékkal, a foglalkoztatottság pedig 0,2 százalékkal nőtt.  2025 második negyedévében a GDP az euróövezetben 0,1 százalékkal, az EU egészében pedig 0,2 százalékkal nőtt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu