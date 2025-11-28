Óriási a baj Japánban az osztrigapusztulás miatt, vész-üzemmódba kapcsol a kormány

A következő osztrigaszezon is veszélybe kerülhet Japában, ezzel pedig komoly pénzügyi nehézségek elé néznek az osztrigatemelő gazdálkodók – ezt a figyelmeztetést adta ki a japán Mezőgazdasági Minisztérium a Hirosima prefektúrában, valamint a szomszédos prefektúrákban jelentkező tömeges osztrigapusztulás miatt. Az előzményekről a Világgazdaság oldalán is beszámoltunk. A jelenség okát továbbra sem tudják teljes bizonyossággal, egyelőre a vizes élőhelyekre is kiható éghajlati és időjárási körülmények változását tartják a legvalószínűbb magyarázatnak a japán hatóságok – írja az Origo.

Már a 2026-os osztrigatermést is veszélyezteti a rejtélyes osztrigapusztulás Japánban (illusztráció)

Nehéz helyzetbe kerülnek az osztrigatermelők

Az osztriga a japán konyha kedvelt alapanyagai közé tartozik, kisebb mennyiségekben pedig az elmúlt években már exportálták is a kedvelt halászati élelmiszert. Most viszont óriási a gond, mert – írja az Origo helyi médiabeszámolók alapján – a japán mezőgazdasági szakemberek attól tartanak, hogy az idei osztrigapusztulás a szektor jövő évi teljesítményét előre lenullázhatja.

„Súlyos a helyzet” – ezt Norikazu Suzuki, japán mezőgazdasági miniszter mondta az osztrigapusztulás kapcsán, aki nemrég a helyszínre látogatott munkatársaival. A miniszter arró számolt be, saját kezében pusztultak el a vízből frissen kiemelt osztrigák, amelyeket két éves tenyésztés után most takarítottak - azaz takarítottak volna - be. A miniszter azt is mondta, „komor a jövő”, mivel egyes helyszíneken akár az osztrigák 90 százaléka is odaveszhetett.

Hirosima prefektúra a teljes japán osztrigatermelés mintegy 60 százalékát adja.

A nagyarányú osztrigapusztulás oka továbbra sem ismert pontosan. A minisztérium szerint a legvalószínűbb oka annak a csapadékhiány, valamint a szélsőségesen meleg időjárás, ami az éghajlatváltozással áll összefüggésben. Ennek köszönhetően a tengervíz sótartalma megnövekedett, ami a drámai jelenség kialakulásához vezetett. A minisztérium közölte, hogy több kutatólabóriumban dolgoznak azon, hogy a pontos okot meghatározzák, és megoldást dolgoznak ki arra, hogyan lehet a jövőben elkerülni azt.