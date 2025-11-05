Deviza
EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.5 -0.13% GBP/HUF439.75 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.21% PLN/HUF91 -0.12% RON/HUF76.21 -0.18% CZK/HUF15.91 -0.06% EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.5 -0.13% GBP/HUF439.75 -0.09% CHF/HUF416.15 -0.21% PLN/HUF91 -0.12% RON/HUF76.21 -0.18% CZK/HUF15.91 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,723.5 -1.21% MTELEKOM1,768 +0.45% MOL2,876 -1.53% OTP32,190 -0.96% RICHTER10,200 -2.94% OPUS548 +1.46% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,660 0% BUMIX10,148.97 -0.3% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,282.44 -0.32% BUX106,723.5 -1.21% MTELEKOM1,768 +0.45% MOL2,876 -1.53% OTP32,190 -0.96% RICHTER10,200 -2.94% OPUS548 +1.46% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,660 0% BUMIX10,148.97 -0.3% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,282.44 -0.32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
protekcionizmus
import
Kína

Kína figyelmeztette az egész világot és felfoghatatlan pénzről beszélt: egyenesen megmondta, mit kell tenni a globális gazdaságban – "Ez sürgős"

A kínai miniszterelnök szerint fel kell számolni a protekcionizmust.
Andor Attila
2025.11.05, 07:26

 Li Csiang kínai miniszterelnök szerdán a Sanghajban zajló 8. Kínai Import Expó (CIIE) megnyitóján hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi korlátozások világszerte komoly akadályokat állítanak a gazdasági tevékenységek elé, és sürgette a globális kereskedelmi és gazdasági rendszer reformját, hogy a kereskedelmi szabályok igazságosabbá, átláthatóbbá és ésszerűbbé váljanak.

protekcionizmus
Káros a protekcionizmus a kínai miniszterelnök szerint / Fotó: Shutterstock

Li beszédében elmondta, hogy a protekcionizmus és az egyoldalú kereskedelmi intézkedések súlyosan hátráltatják a világgazdaság működését, és új kihívások elé állítják a különböző országokat, különösen a fejlődő nemzeteket.

A miniszterelnök szerint a globális gazdaság egységes és összefonódott, ezért 

sürgette a nemzetközi kereskedelmi intézmények reformját,

 valamint a gazdasági kormányzás megerősítését, ami szerinte "különösen szükséges és sürgős".

Kifejtette: a világgazdaság növekedése az utóbbi évtizedekben elsősorban annak köszönhető, hogy a nemzetek tiszteletben tartották a kölcsönös előnyök és a tisztelet alapelveit.

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi háborúk és a vámok fokozódása sérti ezeket az alapelveket. Az úgynevezett "zéró összegű játék" filozófiájának elterjedése, amiben minden haszon valakinek a kárára történik, csak további feszültségeket eredményezhet - fogalmazott.

Li ígéretet tett, hogy Kína továbbra is nyitott marad, és aktívan bővíti importját, hogy hozzájáruljon a globális gazdasági növekedéshez.

Rákapcsolhat a növekedés

A jövőbeli növekedés motorjai között említette a zöld és intelligens technológiákat, és célul tűzte ki, hogy az ország gazdasága öt éven belül 170 billió jüan (körülbelül 24 billió dollár) értékűvé váljon, "jelentős hozzájárulást biztosítva a globális gazdasági növekedéshez".

Hangsúlyozta:

 a globális ipari ellátási láncok biztonságát is védeni kell,

 hogy azok zavartalanul működhessenek, a külföldi vállalatok számára pedig Kína továbbra is biztosítani fog egy stabil, megbízható üzleti környezetet.

A Hszi Csin-ping kínai elnök által 2018-ban elindított Kínai Import Expó (CIIE) célja, hogy elősegítse a globális kereskedelmi kapcsolatok bővítését, támogassa a nemzetközi vállalatokat a kínai piacon való elérhetőségük növelésében, és előmozdítsa Kína importigényét, miközben hozzájárul a globális gazdasági növekedéshez és fenntartható fejlődéshez. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az idei rendezvényre több mint 155 ország és szervezet, köztük több mint 4000 külföldi vállalat regisztrált.

Itt az idő: Kína fizetési rendszere megpróbálja átvenni az uralmat a világ fölött 

Egyre többen használják a kínai CIPS fizetési rendszert, de van néhány gát a kínai deviza terjedése előtt. A digitális jüan és az offshore jüanalapú stabilcoin ugyan segítheti a kínai deviza terjedését, de a tőkekorlátozások és a kínai külkereskedelmi többlet nehezíti, hogy a jüan valóban nemzetközi fizetőeszköz legyen.
A nemzetközi fizetéseket ugyan továbbra is a SWIFT rendszer uralja, de Kína gőzerővel dolgozik saját megoldásának fejlesztésén, amelyhez egyre több ország és intézmény csatlakozik.

Egyre többen használják a kínai fizetési rendszert
A CIPS a jüan alapú fizetések lebonyolításában játszik egyre nagyobb szerepet: szeptemberre már 184 közvetlen (ezek inkább bankok) és 1553 közvetett (ezek nem banki szereplők, de pénzügyi szolgáltatást nyújtanak) résztvevővel rendelkezett a fizetési hálózat. A CIPS közvetett tagjai közül a legtöbb Ázsiában található, 1138, amiből 568 Kína határain belüli. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu