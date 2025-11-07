Óriási fordulat, Putyin kezdhet mindent elölről: visszamondták a Lukoil felvásárlását, nincs megoldás az orosz olaj sorsára - Amerika megfúrta a gigászi üzletet

A svájci árukereskedő Gunvor csütörtökön bejelentette, hogy visszavonta az orosz Lukoil energiaipari vállalat külföldi eszközeinek megvásárlására irányuló ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország és Putyin bábjának nevezte, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet — közölte a Reuters.

Részben a szankciók okán adták el a Lukoil külföldi eszközeit, Vlagyimir Putyin államosítási dömpingbe kezdett / Fotó: NurPhoto via AFP

A lépés meghiúsítja a Gunvor legnagyobb akvizícióját, és aláhúzza Washington törekvését, hogy szankciókkal izolálja Oroszországot, és megfossza az Ukrajnában folyó háborúhoz szükséges bevételeitől. Az amerikai pénzügyminisztérium egy X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy

Donald Trump elnök egyértelműen kijelentette, a háborúnak azonnal véget kell vetni. Amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatja az értelmetlen gyilkolást, a Kreml bábja, a Gunvor soha nem kap engedélyt a működésre és a profitra.

Seth Pietras, a Gunvor vállalati ügyekért felelős igazgatója egy e-mailben kijelentette, hogy a Pénzügyminisztérium nyilatkozata „alapvetően téves és hamis”, és üdvözölte „a lehetőséget, hogy ez a nyilvánvaló félreértés tisztázásra kerüljön”.

A korábbi események meglepő eredménye

Donald Trump amerikai elnök a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot, a Lukoil mellett a Rosznyeftyet sújtotta büntetőintézkedésekkel, hogy a bevétel elapasztásával kényszerítse tárgyalóasztalhoz Moszkvát az ukrajnai tűzszünet érdekében. Ahogy korábban megírtuk, válaszképpen a Lukoil közölte, hogy eladja külföldi érdekeltségeit, ami egy magyarországi céget is érint.

Az október 22-én bejelentett amerikai szankciók mindössze egy hónapos határidőt adnak a két orosz vállalatnak külföldi üzleti tevékenységük leállítására, ellenkező esetben súlyos büntetésekkel kell számolniuk.

A határidő november 21.

A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttel együtt Moszkva nyersolajexportjának körülbelül kétharmadát adja, emlékeztetett tudósításában a Politico.

A Gunvor visszavonja ajánlatát, Putyin nem örül

„Addig is a Gunvor visszavonja a Lukoil nemzetközi eszközeire vonatkozó ajánlatát” – mondta Pietras. A Pénzügyminisztérium a múlt hónapban szankciókat vezetett be a Lukoil ellen, hogy csökkentse Oroszország háborús kiadásait. A szankciókat követően a Lukoil bejelentette, hogy elfogadta a Gunvor ajánlatát külföldi eszközeinek megvásárlására.