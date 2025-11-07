Deviza
EUR/HUF386.4 +0.08% USD/HUF335.01 +0.2% GBP/HUF439.37 0% CHF/HUF414.77 0% PLN/HUF90.91 +0.05% RON/HUF75.97 +0.06% CZK/HUF15.87 -0.01% EUR/HUF386.4 +0.08% USD/HUF335.01 +0.2% GBP/HUF439.37 0% CHF/HUF414.77 0% PLN/HUF90.91 +0.05% RON/HUF75.97 +0.06% CZK/HUF15.87 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
oroszország
Gunvor
Lukoil
olaj

Óriási fordulat, Putyin kezdhet mindent elölről: visszamondták a Lukoil felvásárlását, nincs megoldás az orosz olaj sorsára - Amerika megfúrta a gigászi üzletet

A svájci Gunvor megvásárolná a Lukoilt, miután októberben az orosz cég bejelentette: eladják a külföldön ragadt eszközeiket és belföldi termelésre koncentrálnak. A Gunvor végül visszamondta 22 milliárd dolláros ajánlatát, amellyel Putyin államosítási dömpingje kicsit megakad Oroszország területén belül.
VG
2025.11.07., 06:08

A svájci árukereskedő Gunvor csütörtökön bejelentette, hogy visszavonta az orosz Lukoil energiaipari vállalat külföldi eszközeinek megvásárlására irányuló ajánlatát, miután az amerikai pénzügyminisztérium Oroszország és Putyin bábjának nevezte, és jelezte, hogy Washington ellenzi az üzletet — közölte a Reuters.

Lukoil,putyin
Részben a szankciók okán adták el a Lukoil külföldi eszközeit, Vlagyimir Putyin államosítási dömpingbe kezdett / Fotó: NurPhoto via AFP

A lépés meghiúsítja a Gunvor legnagyobb akvizícióját, és aláhúzza Washington törekvését, hogy szankciókkal izolálja Oroszországot, és megfossza az Ukrajnában folyó háborúhoz szükséges bevételeitől. Az amerikai pénzügyminisztérium egy X-en közzétett bejegyzésében kijelentette, hogy

Donald Trump elnök egyértelműen kijelentette, a háborúnak azonnal véget kell vetni. Amíg Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatja az értelmetlen gyilkolást, a Kreml bábja, a Gunvor soha nem kap engedélyt a működésre és a profitra.

Seth Pietras, a Gunvor vállalati ügyekért felelős igazgatója egy e-mailben kijelentette, hogy a Pénzügyminisztérium nyilatkozata „alapvetően téves és hamis”, és üdvözölte „a lehetőséget, hogy ez a nyilvánvaló félreértés tisztázásra kerüljön”.

A korábbi események meglepő eredménye

Donald Trump amerikai elnök a két legnagyobb orosz olajipari vállalatot, a Lukoil mellett a Rosznyeftyet sújtotta büntetőintézkedésekkel, hogy a bevétel elapasztásával kényszerítse tárgyalóasztalhoz Moszkvát az ukrajnai tűzszünet érdekében. Ahogy korábban megírtuk, válaszképpen a Lukoil közölte, hogy eladja külföldi érdekeltségeit, ami egy magyarországi céget is érint.

Az október 22-én bejelentett amerikai szankciók mindössze egy hónapos határidőt adnak a két orosz vállalatnak külföldi üzleti tevékenységük leállítására, ellenkező esetben súlyos büntetésekkel kell számolniuk. 

A határidő november 21.

A Lukoil jelenleg világszerte mintegy 5000 benzinkutat üzemeltet, és a Rosznyefttel együtt Moszkva nyersolajexportjának körülbelül kétharmadát adja, emlékeztetett tudósításában a Politico.

A Gunvor visszavonja ajánlatát, Putyin nem örül

„Addig is a Gunvor visszavonja a Lukoil nemzetközi eszközeire vonatkozó ajánlatát” – mondta Pietras. A Pénzügyminisztérium a múlt hónapban szankciókat vezetett be a Lukoil ellen, hogy csökkentse Oroszország háborús kiadásait. A szankciókat követően a Lukoil bejelentette, hogy elfogadta a Gunvor ajánlatát külföldi eszközeinek megvásárlására.

Az eszközök között szerepelnek európai finomítók, kazahsztáni, üzbég, iraki és mexikói olajmezőkben lévő részesedések, valamint világszerte több száz kiskereskedelmi üzemanyagtöltő állomás. 

A Pénzügyminisztérium véleménye az ügyletről azért fontos, mert engedélyeket vagy mentességeket adhat ki, amelyek lehetővé teszik a szankciókkal kapcsolatos tranzakciókat. 

Még a visszalépés előtt is bankárok és bennfentesek szerint a Gunvor eddigi legnagyobb akvizíciós célja nehezen valósítható meg, mert messze meghaladja a nyersanyag-kereskedő hitelfelvételi képességét.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
oroszország

Óriási fordulat, Putyin kezdhet mindent elölről: visszamondták a Lukoil felvásárlását, nincs megoldás az orosz olaj sorsára - Amerika megfúrta a gigászi üzletet

A Gunvor nem veszi meg a Lukoil külföldi eszközeit.
8 perc
amerikai munkaerőpiac

Húsz éve nem rúgtak ki ennyi embert Amerikában - átvette a hatalmat a mesterséges intelligencia?

Az év eleje óta több mint egymillió embert rúgtak ki, a legtöbbet a pandémia óta.
2 perc
Nagy Márton

Rendkívüli bejelentést tett Nagy Márton a Trump–Orbán-csúcs előtt: elárulta, lesz-e Tesla-gyár Magyarországon – hatalmas beruházás érkezik a magyar vidéki nagyvárosba

Az amerikai befektetésekről szólhatnak a következő évek Magyarországon, de Kína ismét nagy dobásra készül.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.