A recessziót elkerülheti az Egyesült Államok a kormányzat újraindításával, de a veszély nem múlt el
Akár már szerdán véget érhet a leghosszabb kormányzati leállás az Egyesült Államok történetében, visszatérhetnek a munkába, és visszamenőleg megkaphatják a fizetésüket a szövetségi alkalmazottak, a rászorulók pedig az élelmiszer-utalványokat, és lassan ismét normalizálódhat a légi közlekedés is. Közgazdászok szerint a kormányzat újraindításával elkerülhető a recesszió, amelyet egy még hosszabb leállás okozhatott volna, de január végén minden kezdődik elölről.
A szenátus hétfőn fogadta el a rövid távú, mindössze két hónapra szóló költségvetést, a képviselőházi szavazás akár már szerdán várható, majd a törvény Donald Trump elnök elé kerül aláírásra.
Scott Bessent pénzügyminiszter először napi 15 milliárd dollárban jelölte meg a leállás okozta gazdasági kiesést, majd ezt heti 15 milliárd dollárra módosította. A károkat elsősorban az okozza, hogy
a fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazottak korlátozni kényszerültek a fogyasztást, ami az amerikai gazdaság hajtóereje.
Az első félévi növekedés felét felemésztette a kormányzati leállás
Gregory Daco, az EY vezető közgazdásza szerint a munkavállalók fizetésének kiesése a jelenlegi negyedévben a GDP 0,8 százalékának, azaz 55 milliárd dollárnak felel meg. Az amerikai gazdaság 2025 első felében átlagosan 1,6 százalékkal nőtt évesített szinten, ami azt jelenti, hogy a leállás a megelőző hat hónapban elért növekedés körülbelül felét semmisítette meg.
Az élelmiszersegélyek kifizetésének leállítása és a légi közlekedésben okozott fennakadások is ártanak a világ legnagyobb gazdaságának.
- Összesen 42 millió amerikai függ az élelmiszer-utalványoktól, amelyeknek a beváltásával a helyi boltok forgalmát erősítik.
- Naponta több mint hárommillió ember repül,
- mintegy 20 százalékuk üzleti ügyben,
- így a járattörlések egyes elemzők szerint a gazdaság minden szegmensében hátráltatják a vállalkozások és vállalatok működését.
A kormányzat újraindulása azonban gyorsan visszafordítja a gazdasági károk nagy részét, mivel a kényszerszabadságra küldött munkavállalók várhatóan elköltik a visszamenőlegesen megkapott fizetésüket, a segélyben részesülők pedig beváltják az utalványokat – nyilatkozta az ABC Newsnak Jeffrey Campbell, a Notre Dame Egyetem közgazdaságtan professzora, a Chicago Federal Reserve volt vezető közgazdásza.
Recesszió elnapolva?
Nincs konszenzus a szakértők között abban, hogy biztosan recessziót okozott volna-e egy még hetekig vagy hónapokig tartó kormányzati leállás, és ennek részben az a magyarázata, hogy fontos gazdasági adatokat nem tudtak miatta közölni, így senki sem tudja pontosan, mi a helyzet.
Az illetékes hivataloknak, elsősorban
a munkaügyi és a kereskedelmi minisztériumnak be kell hoznia a lemaradást.
A Goldman Sachs közgazdászainak várakozásai szerint a jövő hét elején kezdhetik el kiadni az elmaradt szeptemberi és októberi adatokat
- a foglalkoztatásról,
- az inflációról,
- a termelői árakról,
- a kiskereskedelmi forgalomról,
- a kiadások és a jövedelmek alakulásáról.
A CNBC összeállítása szerint az adatszolgáltatás felfüggesztésének végeztével a jelentések valószínűleg továbbra is hasonló képet fognak mutatni a gazdaság helyzetéről, mint korábban: gyengül a munkaerőpiac, a Federal Reserve által kényelmesnek tartott 2 százalékos szint feletti az infláció, pozitív, de nem túlzottan dinamikus a növekedés.
Alternatív forrásokból tájékozódik a Fed is
A Fed december elején tartja a következő kamatdöntő ülését, és megnehezíti, de nem lehetetleníti el a munkájukat a rendszeres adatszolgáltatás hiánya. Jerome Powell, a Fed elnöke szerint az alternatív adatok alapján ítélve a központi bank makrogazdasági szempontból nem sokat veszített.
Az alternatív forrásokból származó adatok alapján a Fed úgy becsüli, hogy az infláció 2,8 százalékos volt októberben a szeptemberi 3,1 százalék után, ami ugyan még mindig magasabb a célnál, de az előrejelzés szerint fokozatosan csökkenni fog 2026-ban.
Ami a gazdaság egészét illeti, az Atlanta Fed GDPNow figyelőjének adatai szerint a harmadik negyedévi növekedés 4 százalék volt az első negyedéves 0,6 százalékos zsugorodás és a második negyedéves 3,8 százalékos bővülés után.
A Goldman a negyedik negyedévi növekedést 1,3 százalékra becsüli,
ami 0,3 százalékpontos felfelé módosítás az előző előrejelzéshez képest, így az egész évre vonatkozóan 2 százalékos éves bővülést prognosztizál.