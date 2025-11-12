Deviza
amerikai gazdaság
kormányzati leállás
Federal Reserve

A recessziót elkerülheti az Egyesült Államok a kormányzat újraindításával, de a veszély nem múlt el

Január végén jöhet a következő krízis. Recesszió helyett egyelőre további gazdasági növekedést prognosztizálnak.
M. Cs.
2025.11.12., 10:41

Akár már szerdán véget érhet a leghosszabb kormányzati leállás az Egyesült Államok történetében, visszatérhetnek a munkába, és visszamenőleg megkaphatják a fizetésüket a szövetségi alkalmazottak, a rászorulók pedig az élelmiszer-utalványokat, és lassan ismét normalizálódhat a légi közlekedés is. Közgazdászok szerint a kormányzat újraindításával elkerülhető a recesszió, amelyet egy még hosszabb leállás okozhatott volna, de január végén minden kezdődik elölről.

recesszió
A szövetségi alkalmazottak megkaphatják visszamenőleg a bérüket, újra elkezdhetnek költeni, amivel elkerülhető a recesszió / Fotó: AFP

A szenátus hétfőn fogadta el a rövid távú, mindössze két hónapra szóló költségvetést, a képviselőházi szavazás akár már szerdán várható, majd a törvény Donald Trump elnök elé kerül aláírásra.

Scott Bessent pénzügyminiszter először napi 15 milliárd dollárban jelölte meg a leállás okozta gazdasági kiesést, majd ezt heti 15 milliárd dollárra módosította. A károkat elsősorban az okozza, hogy 

a fizetés nélkül maradt szövetségi alkalmazottak korlátozni kényszerültek a fogyasztást, ami az amerikai gazdaság hajtóereje.

Az első félévi növekedés felét felemésztette a kormányzati leállás

Gregory Daco, az EY vezető közgazdásza szerint a munkavállalók fizetésének kiesése a jelenlegi negyedévben a GDP 0,8 százalékának, azaz 55 milliárd dollárnak felel meg. Az amerikai gazdaság 2025 első felében átlagosan 1,6 százalékkal nőtt évesített szinten, ami azt jelenti, hogy a leállás a megelőző hat hónapban elért növekedés körülbelül felét semmisítette meg.

Az élelmiszersegélyek kifizetésének leállítása és a légi közlekedésben okozott fennakadások is ártanak a világ legnagyobb gazdaságának. 

  • Összesen 42 millió amerikai függ az élelmiszer-utalványoktól, amelyeknek a beváltásával a helyi boltok forgalmát erősítik. 
  • Naponta több mint hárommillió ember repül, 
  • mintegy 20 százalékuk üzleti ügyben, 
  • így a járattörlések egyes elemzők szerint a gazdaság minden szegmensében hátráltatják a vállalkozások és vállalatok működését.
A légi közlekedés zavarai is gazdasági károkat okoztak / Fotó: AFP

A kormányzat újraindulása azonban gyorsan visszafordítja a gazdasági károk nagy részét, mivel a kényszerszabadságra küldött munkavállalók várhatóan elköltik a visszamenőlegesen megkapott fizetésüket, a segélyben részesülők pedig beváltják az utalványokat – nyilatkozta az ABC Newsnak Jeffrey Campbell, a Notre Dame Egyetem közgazdaságtan professzora, a Chicago Federal Reserve volt vezető közgazdásza.

Recesszió elnapolva?

Nincs konszenzus a szakértők között abban, hogy biztosan recessziót okozott volna-e egy még hetekig vagy hónapokig tartó kormányzati leállás, és ennek részben az a magyarázata, hogy fontos gazdasági adatokat nem tudtak miatta közölni, így senki sem tudja pontosan, mi a helyzet.

Az illetékes hivataloknak, elsősorban 

a munkaügyi és a kereskedelmi minisztériumnak be kell hoznia a lemaradást.

A Goldman Sachs közgazdászainak várakozásai szerint a jövő hét elején kezdhetik el kiadni az elmaradt szeptemberi és októberi adatokat 

  • a foglalkoztatásról, 
  • az inflációról, 
  • a termelői árakról, 
  • a kiskereskedelmi forgalomról, 
  • a kiadások és a jövedelmek alakulásáról.

A CNBC összeállítása szerint az adatszolgáltatás felfüggesztésének végeztével a jelentések valószínűleg továbbra is hasonló képet fognak mutatni a gazdaság helyzetéről, mint korábban: gyengül a munkaerőpiac, a Federal Reserve által kényelmesnek tartott 2 százalékos szint feletti az infláció, pozitív, de nem túlzottan dinamikus a növekedés.

Alternatív forrásokból tájékozódik a Fed is

A Fed december elején tartja a következő kamatdöntő ülését, és megnehezíti, de nem lehetetleníti el a munkájukat a rendszeres adatszolgáltatás hiánya. Jerome Powell, a Fed elnöke szerint az alternatív adatok alapján ítélve a központi bank makrogazdasági szempontból nem sokat veszített.

The longest-ever US government shutdown
A kormányzat újraindítása után jöhetnek a fontos adatok / Fotó: Anadolu via AFP

Az alternatív forrásokból származó adatok alapján a Fed úgy becsüli, hogy az infláció 2,8 százalékos volt októberben a szeptemberi 3,1 százalék után, ami ugyan még mindig magasabb a célnál, de az előrejelzés szerint fokozatosan csökkenni fog 2026-ban.

Ami a gazdaság egészét illeti, az Atlanta Fed GDPNow figyelőjének adatai szerint a harmadik negyedévi növekedés 4 százalék volt az első negyedéves 0,6 százalékos zsugorodás és a második negyedéves 3,8 százalékos bővülés után.

A Goldman a negyedik negyedévi növekedést 1,3 százalékra becsüli,

ami 0,3 százalékpontos felfelé módosítás az előző előrejelzéshez képest, így az egész évre vonatkozóan 2 százalékos éves bővülést prognosztizál.

 

8 perc
kormányzati leállás

A recessziót elkerülheti az Egyesült Államok a kormányzat újraindításával, de a veszély nem múlt el

Január végén jöhet a következő krízis.
2 perc
lakótelep

Ötszáz lakásos paksi lakótelep épül az atomerőmű orosz kivitelezőinek

Már készülnek az új erőmű második blokkjának építésére is.
5 perc
digitális fejlesztés

Rászabadul a pokol az áramtolvajokra Magyarországon, olyan őrt állítottak rájuk, amiről nem is álmodtak

Talicskányi uniós pénzből digitalizál tovább az MVM.

