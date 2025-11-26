Amerikai kamatcsökkentésben bízva erősödnek a részvénypiacok

Emelkedett szerdán a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben követve a Wall Street erősödését. A vártnál , gyengébb amerikai makrogazdasági adatok növelték annak valószínűségét, hogy a Federal Reserve kamatot vág jövő havi kamatdöntő ülésén.

A Fed decemberi kamatdöntésére vár a részvénypiac / Fotó: AFP

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1,1 százalékkal emelkedett, miután az amerikai részvények az előző kereskedési napot mérsékelt emelkedéssel zárták.

A japán Nikkei-index 1,9 százalékkal erősödött,

az amerikai határidős részvényindexek 0,3 százalékkal emelkedtek.

Részvénypiac: ismét megjelent a bika

Az amerikai részvények visszanyerték korábbi veszteségek egy részét;az S&P 500 és a Nasdaq Composite kedden már harmadik napja emelkedett, miután a kiskereskedelmi forgalom a vártnál kisebb mértékben nőtt, és a fogyasztói bizalom gyengült. Az adatok ráerősítettek arra a várakozásra, amely szerint a Fed hamarosan lazít monetáris politikáján, és találgatások indultak arról is, hogy egyes feltörekvő ázsiai jegybankok követhetik a lépést.

Ha az Egyesült Államok elkezdi csökkenteni a kamatokat, az kedvező a régiónknak

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Sat Duhra, a Janus Henderson Investors portfóliókezelője.

A Fed-alapkamatra vonatkozó határidős jegyzések jelenleg 85 százalék valószínűséget adnak egy 25 bázispontos kamatcsökkentésnek a december 10-i ülésen, szemben az egy héttel korábbi nagyjából 50 százalékos eséllyel – derül ki a CME FedWatch eszközéből.

A globális részvénypiacok lendülete azt követően tért vissza, hogy az MI-szektor túlfűtött értékelésével kapcsolatos aggodalmak november elején részvényeladásokra késztették a befektetőket, akik így visszahúzódtak a piac kockázatosabb részeitől. A hangulat most javul, mivel a késve érkező gazdasági adatok némi lanyhulásra utaltak az amerikai gazdaságban, miközben egyre több Fed-tisztviselő jelez támogatást a kamatcsökkentés mellett.

Az elmúlt héten a piacok 180 fokos fordulatot vettek, részben a Fed decemberi kamatcsökkentésének esélyeinek növekedése, részben a technológiai szektor nyereségességi kilátásainak javulása miatt

– idézi a Bloomberg Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci stratégájának elemzését.

A globális referenciaként szolgáló 10 éves amerikai államkötvény hozama 4,0113 százalékra emelkedett a keddi 4,002 százalékos zárás után, miután kedden a hónapban először 4 százalék alá süllyedt.

A font 0,2 százalékkkal erősebben, 1,3188 dolláron állt, és ezzel már ötödik napja tart a felívelés a szerdán esedékes brit költségvetési törvényjavaslat előtt.

Pluszban nyithatnak az európai tőzsdék

Rachel Reeves pénzügyminiszter várhatóan új adóemeléseket jelent be, hogy fenntartsa a pénzpiacok bizalmát az Egyesült Királyság gazdasági kilátásainak várható rontása ellenére.

A korai európai kereskedésben a páneurópai határidős indexek 0,7 százalékkal,

a német DAX-határidők 0,7 százalékkal,

a brit FTSE-határidők pedig 0,3 százalékkal emelkedtek.

Az olajárak stabilizálódtak: a Brent 0,4 százalékkal 62,72 dollárra drágult, miután Donald Trump amerikai elnök haladékot adott Ukrajnának az eredetileg csütörtökön lejáró határidőre, hogy a háború által sújtott ország elfogadja az amerikai támogatású béketervet.

Korábban az olajárakat az nyomta le, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte: Ukrajna kész előrelépni az amerikai támogatású béketervvel, ami megnyithatná az utat a Moszkva energiaszektorát sújtó nyugati szankciók feloldása előtt, és növelné a kínálatot a piacon.

Ez kedden öthetes mélypontra lökte az olajárakat, míg az európai energiapiaci árak másfél éves mélypontra estek. Az OPEC+ vasárnap ülésezik, és várhatóan változatlan kitermelési szinteket tart fenn – közölték három OPEC+ forrás is.

Az euró 0,1 százalékkal 1,1586 dollárra erősödött.

A dollár stabil maradt a jennel szemben 156,045-on, viszont a kereskedés folyamán a japán deviza árfolyama erősen ingadozott. Hírügynökségi értesülések szerint a Bank of Japan elkezdte felkészíteni a piacokat egy, akár már a jövő hónapban bekövetkező kamatemelésre. Ez a múlt heti találkozót követően történt, amelyen Takaicsi Szanae nemrég hivatalba lépett miniszterelnök és Kazuo Ueda jegybankelnök vett részt. Szanae korábban határozottan kiállt a laza fiskális és monetáris politika mellett.

A japán államkötvények tovább gyengültek, a rövid lejáratú hozamok pedig a 2008 júniusában tapasztalt globális pénzügyi válság óta nem látott szintre emelkedtek.

Drágult az arany és a bitcoin