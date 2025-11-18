Deviza
EUR/HUF384.91 +0.12% USD/HUF331.9 +0.03% GBP/HUF436.68 +0.04% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF90.87 +0.07% RON/HUF75.69 +0.08% CZK/HUF15.92 +0.04% EUR/HUF384.91 +0.12% USD/HUF331.9 +0.03% GBP/HUF436.68 +0.04% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF90.87 +0.07% RON/HUF75.69 +0.08% CZK/HUF15.92 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
részvénypiac
Nvidia
Fed
devizapiac
amerikai gazdaság
bitcoin
kamat

Kockázatkerülő üzemmódba váltott a részvénypiac az amerikai adatzuhatag előtt, fékeződik a bitcoin zuhanása, szerdán jelent az Nvidia

Némi korrekció következett be a bitcoin árfolyamában a 20 százalékos zuhanás után, a tőkepiacok kockázatkerülési üzemmódra váltottak. A részvénypiac az amerikai kormányzati újraindulás után érkező adatzuhatagra, főleg a munkaerőpiaci jelentésekre vár. Az Nvidia szerdán teszi közzé gyorsjelentését, ez eldöntheti a tech szektor ralijának további sorsát.
D. GY.
2025.11.18., 07:32

Esett a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedésben, a befektetők az amerikai kormányzati leállás miatt késlekedő fontos amerikai gazdasági adatok sorára vártak – ezzel párhuzamosan egyre erősebbek a kétségek a Federal Reserve jövő havi kamatcsökkentésével kapcsolatban.

részvénypiac
A részvénypiac az amerikai foglalkoztatottsági adatokra vár, szerdán jelent az Nvidia / Fotó: AFP

A kereskedők az amerikai adatoktól várnak támpontokat a világ legnagyobb gazdaságának állapotáról, különös tekintettel a csütörtökön esedékes, kiemelten figyelt foglalkoztatottsági jelentésre. Nagy érdeklődés övezi az új japán miniszterelnök és a japán központi bank kormányzójának találkozóját is; a két vezető a kormányfő beiktatása óta először találkozik hivatalosan. 

Az új japán miniszterelnök elkötelezett a laza monetáris és fiskális politika mellett, így a piac azt találgatja, hogy a Bank of Japan szigorítja-e a monetáris kondíciókat a következő hónapokban 

– idézi a Reuters   a JBWere elemzőinek keddi jegyzetét. A japán központi bank korábban jelezte, hogy akár már jövő hónapban is sor kerülhet kamatemelésre. A kormányfő és pénzügyminisztere azonban egyértelművé tették: azt szeretnék, ha a kamatok alacsonyak maradnának mindaddig, amíg az infláció tartósan el nem éri a jegybank 2 százalékos célját.

Kockázatkerülő üzemmódban a részvénypiac

  • A tétovaság közepette az MSCI Ázsia–csendes-óceáni részvényindex 0,7 százalékkal került lejjebb, 
  • a japán Nikkei több mint 2 százalékot esett.

A régiós részvénypiacok gyengesége követte a Wall Streeten tapasztalt eladási hullámot; a referenciaértéknek számító amerikai államkötvényhozamok kissé csökkentek, a piacok pedig gazdasági adatdömpingre készültek.

A csipgyártó Nvidia szerdai negyedéves jelentését is nagy várakozások övezik, a befektetők keresik a jeleket, hogy gyengül-e az a szektor, amely az elmúlt hónapok részvénypiaci raliját jelentős részben hajtotta. Az amerikai kormány történetének leghosszabb leállása alatt a kereskedők próbálják felmérni, hogy a Federal Reserve vág-e kamatot ismét jövő havi ülésén. 

A globális részvénypiacok óvatos, védekező hangulatba kerültek az amerikai foglalkoztatottsági adatok és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt 

– mondta Besa Deda, a sydney-i William Buck tanácsadó cég vezető közgazdásza. „A foglalkoztatottsági jelentés létfontosságú információkat szolgáltathat az amerikai gazdaság helyzetéről, meghatározhatja a Fed következő lépésével kapcsolatos várakozásokat. A decemberi kamatcsökkentés egyáltalán nem biztos” – tette hozzá a közgazdász. November nagyobb volatilitást hozott a globális részvénypiacokra. Októbertől eltérően a legtöbb nagy index megtorpant, és nem sikerült új történelmi csúcsokra emelkednie.

Adatzuhatagra várva – kamatcsökkentési kérdőjelek

A befektetők csökkentették a Fed jövő havi kamatcsökkentésének valószínűségét, noha a magánszektorból érkező közelmúltbeli adatok további gyengülést jeleznek az amerikai gazdaságban. 

  • A piacok jelenleg mintegy 40 százalék esélyt áraznak egy 25 bázispontos decemberi kamatvágásra, 
  • szemben a hónap eleji több mint 60 százalékkal. 
  • A devizapiacon a dollár erős maradt. A dollárindex, amely a deviza teljesítményét méri a főbb kereskedelmi partnerek fizetőeszközeivel szemben, legutóbb 0,2 százalékkal erősödött, ezzel négynapos veszteségszériát megtörve egyhetes csúcsra ugrott. 
  • Az arany árfolyama az azonnali piacon 0,3 százalékkal 4030 dollárra esett unciánként, 
  • a Brent nyersolaj jegyzése közel 0,5 százalékkal 63,91 dollárra csúszott vissza az ázsiai reggeli kereskedésben. 
  • A bitcoin 0,3 százalékkal drágult, miután korábban a hét hónapos mélypontot jelentő 91 174,66 dollárig esett, és három hónap alatt közel 22 százalékot veszített értékéből.

Ez tipikusan az a fajta széles körű és nyugtalan eladási hullám, amely akkor tör ki, amikor összeomlik az átláthatóság 

– kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője. „A kockázatokból való menekülés – a bitcointól a szárnyaló technológiai részvényekig – a védekezőösztönt tükrözi az ismeretlennel szemben, és amíg nem tisztul a kép, a volatilitás marad az alapforgatókönyv” – tette hozzá.

Kapcsolódó

Kamatdöntés

Kamatdöntés
279 cikk

 


 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
állami támogatás

Jövőre életkortól függetlenül igényelhetik a várandós vagy örökbefogadásra készülő anyák a CSOK Pluszt

A kormány szerint a módosítás tovább erősíti a családtámogatási rendszert és segíti a gyermekvállalási kedv növekedését.
2 perc
Csehország

Terjed a magyar példa Európában: egyszerre két új atomreaktort épít Orbán Viktor egyik legszorosabb szövetségese – „Muszáj valahogy áramot termelnünk"

Az európai országok többsége igyekszik leválni a fosszilis energiáról.
8 perc
Nvidia

Kockázatkerülő üzemmódba váltott a részvénypiac az amerikai adatzuhatag előtt, fékeződik a bitcoin zuhanása, szerdán jelent az Nvidia

A részvénypiac az amerikai kormányzati újraindulás után érkező adatzuhatagra, főleg a munkaerőpiaci jelentésekre vár.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu