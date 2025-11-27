Deviza
Kamatcsökkentés és Mikulás-rali - ideális helyzet alakulhat ki a részvénypiacon

Egyre erősödnek a decemberi amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások. A részvénypiac a portfóliók szokásos átrendezéséhez kapcsolódó Mikulás-ralira is számít, ideális lehet a helyzet egy nagy év végi ralihoz.
D. GY.
2025.11.27., 07:49

Tovább emelkedett a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, párhuzamosan a dollár gyengülésével – egyre erősödik a piacon a várakozás, hogy az amerikai jegybank decemberben kamatot csökkent. A devizapiacon a jen áll a fókuszban, a befektetők elkezdtek számolni egy év végi japán kamatemeléssel. 

részvénypiac
A bika szobra a New York-i tőzsde előtt – ideális helyzetbe kerülhet a részvénypiac / Fotó: AFP

A rövidített ünnepi hét miatt visszafogott a mozgás a piacokon: a részvények többnyire derűlátó hangulatban maradtak, a devizák pedig jóval nyugodtabban viselkedtek. A befektetők úgy tűnik, túltették magukat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos buborékaggályokon, amelyek november elején megingatták a részvényeket. A helyzetet jól jellemzi, hogy a piaci volatilitást jelző VIX index mintegy 35 százalékot esett négy nap alatt — ez volt a Wall Street „félelemindexének” legmeredekebb visszaesése április közepe óta – írja a Bloomberg.

Fed-kamatcsökkentés és Mikulás rali – ideális napok elé nézhet a részvénypiac

Az amerikai piacok csütörtökön zárva tartanak a hálaadás miatt, pénteken pedig rövidített kereskedési nap következik.

  • Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,4 százalékkal emelkedett, követve a Wall Street erősödését, és jó úton halad afelé, hogy megszakítsa háromhetes vesztő szériáját. 
  • A japán Nikkei és a dél-koreai Kospi egyaránt több mint 1 százalékkal emelkedett. 

Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a részvények pozitívan reagálnak a felerősödő Fed-kamatcsökkentési várakozásokra, amelyek segítettek lehűteni a közelmúlt AI-buborék miatti félelmeit. 

Év végéhez közeledve a piacok oldalazhatnak vagy lassan emelkedhetnek: a várható Fed-kamatcsökkentés és a kedvező szezonális hatások miatt a december továbbra is nehéz hónap a medvéknek, továbbá a Mikulás-rali továbbra is reális forgatókönyv 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek az elemző.

Újra napirenden a kínai ingatlanválság

Újra reflektorfénybe került a kínai ingatlanszektor, miután a China Vanke ingatlanfejlesztő kötvénytulajdonosainak jóváhagyását kérte egy kétmilliárd jüanos (körülbelül 282,6 millió dollár értékű) belföldi kötvény visszafizetésének elhalasztásához. A vállalat jüankötvényeinek árfolyama 20-40 százalékkal zuhant. 

  • A kínai CSI300 ingatlanindex egyéves mélypontra süllyedt 1,5 százalék esés után, a 
  • blue chipek árfolyamát követő, szélesebb CSI300 index viszont így is 0,4 százalékkal emelkedett.

Bár az amerikai adatközlés újraindult azután, hogy november közepén véget ért a rekord hosszúságú, 43 napos kormányzati leállás, a most közzétett gazdasági jelentések többsége az adatgyűjtés szünetelése miatt elavult és nem árul el túl sokat az amerikai gazdaság aktuális állapotáról.

Egyre erősödnek az amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások

Ezért a befektetők figyelme most elsősorban a Fed tisztviselőinek kommentárjaira irányul, hogy felmérjék a monetáris politika várható alakulását. 

A héten Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke és Christopher Waller Fed-kormányzó is olyan megjegyzéseket tett, amelyek erősítették a kamatcsökkentési várakozásokat.

A kereskedők jelenleg 85 százalék eséllyel áraznak egy jövő havi kamatcsökkentést, szemben az egy héttel korábbi 30 százalékkal – derül ki a CME FedWatch eszközéből.

George Boubouras, a K2 Asset Management ügyvezető igazgatója szerint a munkaerőpiac gyengélkedése már elegendő ellensúlya a jelenlegi inflációs nyomásnak, így egy decemberi kamatvágás összességében indokoltnak tűnik. 

Bár a maginfláció továbbra is a cél felett van, a 10 éves amerikai breakeven inflációs ráta (egy hagyományos és egy inflációkövető államkötvény hozamkülönbsége)– nagyjából 2,25 százalék – azt sugallja, hogy a piacok kényelmesen érzik magukat a jelenlegi inflációs várakozások közepette.

  • Az euró egyhetes csúcsra emelkedett 1,16115 dolláron kereskedtek vele. 
  • A dollárindex 99,431-en állt, miután előző nap 0,28 százalékkal esett.

Szerdán publikált adatok szerint az új amerikai munkanélkülisegély-kérelmek száma hét hónapos mélypontra csökkent, ami azt jelzi, hogy az elbocsátások továbbra is alacsonyak.

  • A font 1,3247 dollárig erősödött, egyhavi csúcsra, miután Rachel Reeves brit pénzügyminiszter költségvetése enyhítette a hosszú távú pénzügyi fenntarthatósággal kapcsolatos aggodalmakat. 
  • A japán jen kissé erősödött, 156,07-körüli szinteken forgott a dollárral szemben; a befektetők továbbra is számítanak egy tényleges devizapiaci intervencióra, miután pénzügyi vezetés hetek óta verbálisan próbálja megfékezni a deviza folyamatos gyengülését.

A jen október eleje óta gyengül, mióta Takaicsi átvette a kormányfői posztot, a befektetők attól tartanak, hogy a kormányzati kiadási tervek jelentős hitelfelvételt igényelnek. Továbbra is bizonytalan, hogy mit lép erre a Bank of Japan (BoJ), hagyja gyengülni a devizát, vagy kamatemeléssel próbálja meg megállítani a lejtmenetet. 

  • A bitcoin csütörtökön 1,75 százalékkal 91 787,55 dollárra drágult, a hét folyamán közel 3 százalékkal emelkedett az árfolyama. 
  • Az arany 0,4 százalékkal 4146,53 dollárra gyengült unciánként, miután előző nap 0,8 százalékkal drágult. 
európai acélipar

Lengyelország gyászol, Európa szégyellheti magát: 220 évig működött, most végleg bezár a legendás acélgyár – videón a végső búcsú a Huta Korlewskától

A lengyelországi üzembezárás 270 dolgozót érint.
M6-os autópálya

Új életet lehelhet Pécsbe a gigászi kínai autógyár, szüksége van rá és le is győzheti a spanyolokat

A régiónak nem csak kell a lökés, az adottságai is megvannak – mutatjuk miért
kötvénypiac

