Deviza
EUR/HUF388.05 +0.19% USD/HUF337.04 +0.24% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.19 +0.25% PLN/HUF91.17 +0.14% RON/HUF76.3 +0.17% CZK/HUF15.93 +0.1% EUR/HUF388.05 +0.19% USD/HUF337.04 +0.24% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.19 +0.25% PLN/HUF91.17 +0.14% RON/HUF76.3 +0.17% CZK/HUF15.93 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,086.61 -0.63% MTELEKOM1,756 -0.23% MOL2,892 -0.76% OTP32,200 -0.9% RICHTER10,370 +0.19% OPUS542 +0.55% ANY7,060 +0.85% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,740 0% BUMIX10,196.93 -0.47% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,282.58 -0.84% BUX107,086.61 -0.63% MTELEKOM1,756 -0.23% MOL2,892 -0.76% OTP32,200 -0.9% RICHTER10,370 +0.19% OPUS542 +0.55% ANY7,060 +0.85% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,740 0% BUMIX10,196.93 -0.47% CETOP3,682.27 +0.42% CETOP NTR2,282.58 -0.84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
arany
Palantir Technologies
amerikai kamatcsökkentés
vámháború
Fed
devizapiac
olaj
részvénypiac
Powell

Kettős szorításban a részvénypiac: bizonytalanság a Feddel kapcsolatban, kifulladhat a techrali

Az amerikai kormányzati leállás miatt szünetel a hivatalos munkaerőpiaci adatszolgáltatás, ami bizonytalanná teszi a Fed várható lépéseivel kapcsolatos várakozásokat. A részvénypiac aggódni kezdett a tőzsdei ralit eddig hajtó technológiai cégek miatt, ebben szerepe volt Trump elnök fordulatának is; Kína mégsem kaphatja meg a legfejlettebb Nvidia-csipeket.
D. GY.
2025.11.04., 07:50

Az amerikai részvénypiac határidős jegyzései tovább estek az ázsiai piacokkal együtt, mivel a Palantir Technologies eredményei és a Federal Reserve monetáris politikájával kapcsolatos bizonytalanság rontotta a befektetői hangulatot.

részvénypiac
Részvénypiac: bizonytalan az amerikai jegybank, óvatosságra késztető hírek érkeznek a techszektorból / Fotó: AFP
  • Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,4 százalékkal estek. 
  • Az alapindex hétfőn mérsékelt nyereséggel zárt, bár az index kosarában lévő 500 cég közül több mint háromszáznak gyengült az árfolyama. 
  • A Nasdaq 100 határidős jegyzése 0,6 százalékkal csökkent, miután a Palantir több mint 4 százalékot veszített a zárás utáni kereskedésben – a cég magas értékeltségével kapcsolatos aggodalmak miatt. (A Palantir Technologies adat- és szoftvertechnológiai vállalat, amely nagy adathalmazok (big data) elemzésére fejleszt adatintegrációs és elemző platformokat.)
  • Az ázsiai részvények 0,4 százalékkal estek, 
  • a dél-koreai referenciaindex több mint 2 százalékkal gyengült.

Megint minden a Fedről szól; a részvénypiac árgus szemekkel figyel

A dollárindex immár ötödik napja erősödik, miután az amerikai deviza az összes G10-es valutával szemben erősödött, és elérte az augusztusban látott szinteket. Az emelkedést a Fed-tisztviselők ellentmondásos jelzései kísérik, miután 

Jerome Powell elnök a múlt héten figyelmeztetett: a decemberi kamatcsökkentés „nem eldöntött tény”.

A jegybankárok egymásnak ellentmondó nézeteket fogalmaztak meg a további kamatcsökkentések esélyéről: Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke például azt mondta, hogy az infláció jobban aggasztja, mint a munkaerőpiac helyzete. Bár az amerikai feldolgozóipar októberben immár nyolcadik egymást követő hónapban zsugorodott, a globális részvények továbbra is rekord közeli szinteken mozognak, amit főként a technológiai óriások hajtanak – ez pedig 

egyre többeket késztet arra, hogy korrekcióra számítsanak a szélesebb piacon.

„Megint a Fed van a középpontban. Az inflációval kapcsolatos megjegyzések meglepték a piacot, és lehűtötték a hangulatot” – kommentálta a helyzetet a Bloombergnek Anna Wu, a Van Eck brókerház stratégája. 

Mivel az amerikai kormányzati leállás miatt nincsenek hivatalos gazdasági adatok, a közgazdászok és a döntéshozók egyre inkább a magánjelentésekre, például az ISM-felmérésre, a Beszerzési Menedzser Indexre (BMI) támaszkodnak a gazdaság és a munkaerőpiac állapotának felmérésekor. A péntekre tervezett foglalkoztatási jelentés közzétételét szintén késleltetheti a leállás.

Az Institute for Supply Management feldolgozóipari indexe (BMI) 0,4 ponttal, 48,7-re csökkent a hétfőn közzétett adatok szerint. Az 50 alatti érték zsugorodást jelez, és az index az év nagy részében szűk sávban mozgott. 

Az amerikai adatok gyengülésével és a Fed tisztviselőinek óvatos hozzáállásával a befektetők inkább újrapozicionálnak, mintsem kockázatot vállalnak

– mondta Billy Leung, a Global X Management befektetési stratégája.

  • Az arany harmadik egymást követő napon mérsékelten gyengült. 
  • Az államkötvényhozamok stabilizálódtak, 
  • az olajárak csökkentek, mivel a piac az OPEC+ döntését emésztette, amely szünetelteti a kitermelés növelését.

Eközben Lisa Cook, a Fed kormányzója azt mondta, hogy a munkaerőpiac további gyengülésének kockázatát nagyobbnak látja, mint az infláció újbóli megugrásának esélyét. Ugyanakkor nem támogatta egyértelműen a következő havi újabb kamatcsökkentést. Cook szerint: 

a monetáris politika jelenleg nincs előre meghatározott pályán. Olyan időszakban vagyunk, amikor a kettős mandátum mindkét oldalán magasak a kockázatok. Minden ülés – beleértve a decemberit is – nyitott döntés.

Kollégái is hasonlóan óvatosan fogalmaztak, jelezve, nem világos, hogy a Fed végrehajt-e egy harmadik egymást követő kamatcsökkentést decemberben. A jegybankár a „kettős mandátummal” arra utalt, hogy a Fednek egyszerre feladata az infláció kordában tartása, és az amerikai foglalkoztatottság támogatása. 

  • Mary Daly, a San Franciscó-i Fed elnöke szerint a döntéshozóknak „nyitottan kell hozzáállniuk” a decemberi vágás lehetőségéhez, 
  • Stephen Miran kormányzó hangsúlyozta, hogy a politika továbbra is szigorú maradt.

Ausztráliában a részvények estek a keddi jegybanki kamatdöntés előtt, ahol várhatóan változatlanul hagyják a kamatokat.

Bizonytalan hírek a techszektorból

A Palantir megemelte éves bevételi előrejelzését 4,4 milliárd dollárra, és a harmadik negyedéves értékesítésben is felülmúlta az elemzői várakozásokat. A befektetők az idén több mint 150 százalékkal hajtották fel a cég részvényeinek árfolyamát, amelyek hétfőn 207,18 dolláron, történelmi csúcson zártak. A vállalat pénteken 85-ös árbevétel-arányos mutatóval (P/S) rendelkezett – ez a legmagasabb az S&P 500 indexben.

Mandeep Singh, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője szerint ugyanakkor a befektetők több útmutatást vártak a következő évre. 

A Palantir előrejelzést adott a folyó negyedévre, de szerintem a piac 2026-ra is várt volna valamiféle jelzést

– mondta Singh.

A hétfőn a Wall Streetet feldobó technológiai hírek is rávilágítottak a mesterségesintelligencia-őrületet hajtó vállalatok szűk körének problémájára. Ezúttal az Amazon és az OpenAI – a ChatGPT fejlesztője – között létrejött, 38 milliárd dolláros felhőszolgáltatási megállapodásról volt szó. Donald Trump elnök is tovább bonyolította a helyzetet ellentmondásos kijelentéseivel az Nvidia legfejlettebb csipjeiről, mondván, hogy ezek nem lesznek elérhetők az Egyesült Államokon kívül – és nem csak Kínára korlátozta ezt a tilalmat. A dél-koreai politikusok és üzleti vezetők most valószínűleg értetlenül állnak a helyzet előtt, miután az amerikai elnök alig egy hete még hozzáférést ígért nekik ezekhez a csipekhez. 

Ez az Nvidia számára is rossz hír – jegyzi meg a Reuters –, hiszen Jensen Huang vezérigazgató nemrégiben kijelentette: a kínai piacról származó bevételek létfontosságúak az Egyesült Államokban végzett kutatás-fejlesztés finanszírozásához.

Vállalati hírek

  • A Starbucks négymilliárd dollárért eladja kínai leányvállalatának többségi részesedését a Boyu Capital nevű magántőke-társaságnak, hogy felgyorsítsa növekedését az országban. 
  • A Grab Holdings megemelte éves profitvárakozását, miután negyedéves eredménye meghaladta az előrejelzéseket, jelezve az erős keresletet a délkelet-ázsiai fuvarmegosztó és ételkiszállító cég új termékei iránt. 
  • A Netflix tárgyalásokat folytat az iHeartMediával videópodcastok licenceléséről, hogy felvegye a versenyt a YouTube-bal – közölték a tárgyalásokhoz közel álló források.

Főbb piaci mozgások

Részvények

S&P 500 határidős jegyzések: –0,4%

Japán Topix: +0,4%

Ausztrália S&P/ASX 200: –0,9%

Hongkongi Hang Seng: +0,2%

Sanghaji Kompozit: –0,1%

Euro Stoxx 50 határidős jegyzések: –0,2%

Devizák

Bloomberg Dollar Spot Index: alig változott

Euró: 1,1513 USD

Japán jen: 154,10 jen/USD

Külpiaci jüan: 7,1271 jüan/USD

Kriptodevizák

Bitcoin: –0,3% → 106 566,26 USD

Ether: +1% → 3 638,41 USD

Kötvények

10 éves amerikai államkötvény hozam: 4,10% (változatlan)

Japán 10 éves hozam: +2 bázispont → 1,675%

Ausztrál 10 éves hozam: +1 bázispont → 4,35%

Nyersanyagok

WTI nyersolaj: –0,3% → 60,87 USD/hordó

Arany (spot): –0,3% → 3 988,85 USD/uncia

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
801 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Törökország

Sörétessel lőtték lábon a medvét: Putyint az egyik legnagyobb szövetségese támadta be durván – eljön a teljes átrendeződés?

Az orosz hordók aránya idén már 10 százalékponttal csökkent a török olajimportban.
2 perc
KSH

Visszaesett idén a lakásépítések száma – az Otthon Start program hozhatja el a rég várt fordulatot

A 2025-ös év első három negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.
9 perc
Nvidia

Nvidia: ötezer milliárd dolláros sikertörténet, vagy ötezer milliárd dolláros kockázat? - lehet-e egyetlen cégre alapozni az MI-forradalmat?

A héten az Nvidia kapitalizációja meghaladta az ötezer milliárd dollárt, ami felveti azt a kérdést, hogy meddig fenntartható egy olyan új ipari forradalom, amely egyetlen cégre épül.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu