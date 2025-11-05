Beütött a korrekció a részvénypiacon - ennyi volt az MI-lufi, vagy az Nvidia gyorsjelentése új lendületet ad majd a piacnak?

Meredeken esett a részvénypiac szerdán az ázsiai kereskedelemben; a piaci volatilitás április óta nem látott szintekre ugrott, miután az éjszakai, technológiai papírok által vezetett eladási hullám a Wall Streeten ismét reflektorfénybe helyezte a túlfeszített értékeléseket.

A tokiói tőzsdeindex állása egy hirdetőtáblán – a részvénypiac most ijedt meg a techszektor magas értékeltségétől / Fotó: AFP

Az eladók különösen keményen sújtották a japán és a dél-koreai piacokat a korai kereskedés során:

Tokió részvényindexe 4,5 százalékkal, így majdnem 7 százalékkal került lejjebb a kedden elért rekordmagassághoz képest.

A dél-koreai részvények volt, hogy 6,2 százalék mínuszban jártak. Jelenleg kevés ok van a vásárlásra, és amíg közelebb nem kerülünk az Nvidia november 19-i gyorsjelentéséhez, a piacnak hiányzik a rövid távú hajtóereje.

Az MSCI legszélesebb ázsiai részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) 2,3 százalékkal zuhant, ami a legnagyobb visszaesés Donald Trump amerikai elnök április eleji „felszabadulás napja” vámbejelentése óta.

Az amerikai határidős indexek 0,6 százalékkal csúsztak le,

miután az S&P 500 előző nap 1,2 százalékot esett.

Japánban a SoftBank részvényei 10 százalékkal zuhantak, a világ egyik legnagyobb technológiai befektetőjének árfolyama követte a Nasdaq Composite 2 százalékos keddi csökkenését.

A részvénypiac megijedt a techszektor túl magas értékeltségétől

Az eladói nyomás körülbelül 500 milliárd dollárral csökkentette a Philadelphia Semiconductor Index és az ázsiai csiprészvényeket követő Bloomberg-index együttes piaci kapitalizációját kedden, illetve szerdán – közölte számításait a hírügynökség.

Vörösben úsznak a monitorok, jelenleg kevés ok van a vásárlásra, és amíg közelebb nem kerülünk az Nvidia november 19-i gyorsjelentéséhez, hiányzik a piacról a hajtóerő

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group elemzési vezetője.

A részvények rekordmagasságokról hátrálnak vissza, mivel egyre nő a félelem, hogy a tőzsdék túlfeszítettekké váltak, miután a Wall Street két legnagyobb befektetési bankjának (Morgan Stanley, Goldman Sachs) vezérigazgatója is megkérdőjelezte, hogy a rendkívül magas értékelések fenntarthatók-e.

A múlt hónapban a JPMorgan Chase első embere, Jamie Dimon is figyelmeztetett, hogy a következő hat hónap és két év között jelentős korrekció következhet be az amerikai részvénypiacon.

A figyelmeztetések közepette az idei évben a generatív mesterséges intelligencia iránti lelkesedés hulláma söpört végig a világ tőzsdéin, amit sokan a dotkomlufihoz hasonlítanak. „Egy ponton a profitokat realizálni kell – különösen, miután újra és újra rekordmagasságokat láttunk” – mondta Matt Simpson, a brisbane-i StoneX vezető piaci elemzője.

Akiknek pénzük van a játékban, most nem válaszokat keresnek – csak másolják egymást, mint a diákok egy vizsgán. A válasz most az, hogy menekülni kell

– tette hozzá.