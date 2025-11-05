Deviza
Beütött a korrekció a részvénypiacon - ennyi volt az MI-lufi, vagy az Nvidia gyorsjelentése új lendületet ad majd a piacnak?

Eladási hullám söpört végig a tőkepiacokon, miután a Wall Street nagyágyúi a technológiai papírok túlértékeltségére figyelmeztettek. A részvénypiac profitot realizál a szektorban; az Nvidia november 19-én közzéteendő gyorsjelentése vízválasztó lesz: kiderül, hogy folytatódhat-e a techrali. A bitcoin árfolyama 100 ezer dollár alá csúszott.
D. GY.
2025.11.05., 07:35

Meredeken esett a részvénypiac szerdán az ázsiai kereskedelemben; a piaci volatilitás április óta nem látott szintekre ugrott, miután az éjszakai, technológiai papírok által vezetett eladási hullám a Wall Streeten ismét reflektorfénybe helyezte a túlfeszített értékeléseket.

A tokiói tőzsdeindex állása egy hirdetőtáblán – a részvénypiac most ijedt meg a techszektor magas értékeltségétől / Fotó: AFP

Az eladók különösen keményen sújtották a japán és a dél-koreai piacokat a korai kereskedés során: 

  • Tokió részvényindexe 4,5 százalékkal, így majdnem 7 százalékkal került lejjebb a kedden elért rekordmagassághoz képest. 
  • A dél-koreai részvények volt, hogy 6,2 százalék mínuszban jártak. Jelenleg kevés ok van a vásárlásra, és amíg közelebb nem kerülünk az Nvidia november 19-i gyorsjelentéséhez, a piacnak hiányzik a rövid távú hajtóereje.
  • Az MSCI legszélesebb ázsiai részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) 2,3 százalékkal zuhant, ami a legnagyobb visszaesés Donald Trump amerikai elnök április eleji „felszabadulás napja” vámbejelentése óta. 
  • Az amerikai határidős indexek 0,6 százalékkal csúsztak le, 
  • miután az S&P 500 előző nap 1,2 százalékot esett. 
  • Japánban a SoftBank részvényei 10 százalékkal zuhantak, a világ egyik legnagyobb technológiai befektetőjének árfolyama követte a Nasdaq Composite 2 százalékos keddi csökkenését. 

A részvénypiac megijedt a techszektor túl magas értékeltségétől

Az eladói nyomás körülbelül 500 milliárd dollárral csökkentette a Philadelphia Semiconductor Index és az ázsiai csiprészvényeket követő Bloomberg-index együttes piaci kapitalizációját kedden, illetve szerdán – közölte számításait a hírügynökség. 

Vörösben úsznak a monitorok, jelenleg kevés ok van a vásárlásra, és amíg közelebb nem kerülünk az Nvidia november 19-i gyorsjelentéséhez, hiányzik a piacról a hajtóerő

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek  Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group elemzési vezetője. 

A részvények rekordmagasságokról hátrálnak vissza, mivel egyre nő a félelem, hogy a tőzsdék túlfeszítettekké váltak, miután a Wall Street két legnagyobb befektetési bankjának (Morgan Stanley, Goldman Sachs) vezérigazgatója is megkérdőjelezte, hogy a rendkívül magas értékelések fenntarthatók-e. 

A múlt hónapban a JPMorgan Chase első embere, Jamie Dimon is figyelmeztetett, hogy a következő hat hónap és két év között jelentős korrekció következhet be az amerikai részvénypiacon.

A figyelmeztetések közepette az idei évben a generatív mesterséges intelligencia iránti lelkesedés hulláma söpört végig a világ tőzsdéin, amit sokan a dotkomlufihoz hasonlítanak. „Egy ponton a profitokat realizálni kell – különösen, miután újra és újra rekordmagasságokat láttunk” – mondta Matt Simpson, a brisbane-i StoneX vezető piaci elemzője. 

Akiknek pénzük van a játékban, most nem válaszokat keresnek – csak másolják egymást, mint a diákok egy vizsgán. A válasz most az, hogy menekülni kell 

– tette hozzá. 

Százezer dollár alatt a bitcoin

A kínai részvények is estek: 

  • a CSI 300 index 0,6 százalékkal csökkent, miután a magánszektor szolgáltatói PMI-mutatója három hónapja a leglassabb bővülést mutatta. 
  • Az amerikai dollár 0,3 százalékkal 153,16-ra gyengült a jennel szemben, miután közzétették a japán jegybank szeptemberi ülésének jegyzőkönyvét. 
  • A dollárindex – amely az amerikai deviza árfolyamát követi a főbb kereskedelmi partnerek devizáival szemben – kissé visszahúzódott, miután elérte öthavi csúcsát. 
  • A tízéves amerikai államkötvény hozama enyhén, 4,058 százalékra csökkent a keddi 4,091 százalékos értékről. 
  • A bitcoin június óta először esett 100 ezer dollár alá, majd ingadozva visszakapaszkodott. 
  • Az arany három egymást követő veszteséges nap után 0,2 százalékkal magasabban, unciánként 3 938,54 dolláron állt. 
  • Az euró stabil maradt 1,1487 dolláron, miután öt egymást követő gyengülő nap után elérte háromhavi mélypontját. 
  • A Brent nyersolaj árfolyama 0,6 százalék körüli csökkenéssel, hordónként 64 dollár körül ingadozott. 
