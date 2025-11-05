Beütött a korrekció a részvénypiacon - ennyi volt az MI-lufi, vagy az Nvidia gyorsjelentése új lendületet ad majd a piacnak?
Meredeken esett a részvénypiac szerdán az ázsiai kereskedelemben; a piaci volatilitás április óta nem látott szintekre ugrott, miután az éjszakai, technológiai papírok által vezetett eladási hullám a Wall Streeten ismét reflektorfénybe helyezte a túlfeszített értékeléseket.
Az eladók különösen keményen sújtották a japán és a dél-koreai piacokat a korai kereskedés során:
- Tokió részvényindexe 4,5 százalékkal, így majdnem 7 százalékkal került lejjebb a kedden elért rekordmagassághoz képest.
- A dél-koreai részvények volt, hogy 6,2 százalék mínuszban jártak. Jelenleg kevés ok van a vásárlásra, és amíg közelebb nem kerülünk az Nvidia november 19-i gyorsjelentéséhez, a piacnak hiányzik a rövid távú hajtóereje.
- Az MSCI legszélesebb ázsiai részvényindexe (amely a japán tőzsdeindexeket nem tartalmazza) 2,3 százalékkal zuhant, ami a legnagyobb visszaesés Donald Trump amerikai elnök április eleji „felszabadulás napja” vámbejelentése óta.
- Az amerikai határidős indexek 0,6 százalékkal csúsztak le,
- miután az S&P 500 előző nap 1,2 százalékot esett.
- Japánban a SoftBank részvényei 10 százalékkal zuhantak, a világ egyik legnagyobb technológiai befektetőjének árfolyama követte a Nasdaq Composite 2 százalékos keddi csökkenését.
A részvénypiac megijedt a techszektor túl magas értékeltségétől
Az eladói nyomás körülbelül 500 milliárd dollárral csökkentette a Philadelphia Semiconductor Index és az ázsiai csiprészvényeket követő Bloomberg-index együttes piaci kapitalizációját kedden, illetve szerdán – közölte számításait a hírügynökség.
Vörösben úsznak a monitorok, jelenleg kevés ok van a vásárlásra, és amíg közelebb nem kerülünk az Nvidia november 19-i gyorsjelentéséhez, hiányzik a piacról a hajtóerő
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chris Weston, a melbourne-i Pepperstone Group elemzési vezetője.
A részvények rekordmagasságokról hátrálnak vissza, mivel egyre nő a félelem, hogy a tőzsdék túlfeszítettekké váltak, miután a Wall Street két legnagyobb befektetési bankjának (Morgan Stanley, Goldman Sachs) vezérigazgatója is megkérdőjelezte, hogy a rendkívül magas értékelések fenntarthatók-e.
A múlt hónapban a JPMorgan Chase első embere, Jamie Dimon is figyelmeztetett, hogy a következő hat hónap és két év között jelentős korrekció következhet be az amerikai részvénypiacon.
A figyelmeztetések közepette az idei évben a generatív mesterséges intelligencia iránti lelkesedés hulláma söpört végig a világ tőzsdéin, amit sokan a dotkomlufihoz hasonlítanak. „Egy ponton a profitokat realizálni kell – különösen, miután újra és újra rekordmagasságokat láttunk” – mondta Matt Simpson, a brisbane-i StoneX vezető piaci elemzője.
Akiknek pénzük van a játékban, most nem válaszokat keresnek – csak másolják egymást, mint a diákok egy vizsgán. A válasz most az, hogy menekülni kell
– tette hozzá.
Százezer dollár alatt a bitcoin
A kínai részvények is estek:
- a CSI 300 index 0,6 százalékkal csökkent, miután a magánszektor szolgáltatói PMI-mutatója három hónapja a leglassabb bővülést mutatta.
- Az amerikai dollár 0,3 százalékkal 153,16-ra gyengült a jennel szemben, miután közzétették a japán jegybank szeptemberi ülésének jegyzőkönyvét.
- A dollárindex – amely az amerikai deviza árfolyamát követi a főbb kereskedelmi partnerek devizáival szemben – kissé visszahúzódott, miután elérte öthavi csúcsát.
- A tízéves amerikai államkötvény hozama enyhén, 4,058 százalékra csökkent a keddi 4,091 százalékos értékről.
- A bitcoin június óta először esett 100 ezer dollár alá, majd ingadozva visszakapaszkodott.
- Az arany három egymást követő veszteséges nap után 0,2 százalékkal magasabban, unciánként 3 938,54 dolláron állt.
- Az euró stabil maradt 1,1487 dolláron, miután öt egymást követő gyengülő nap után elérte háromhavi mélypontját.
- A Brent nyersolaj árfolyama 0,6 százalék körüli csökkenéssel, hordónként 64 dollár körül ingadozott.