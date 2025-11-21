Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”
Az Európai Unió kész közvetlen részesedést szerezni a kritikus fontosságú ásványi anyagok, köztük ritkaföldfémek kitermelését végző ausztrál projektekben, és hamarosan bejelenti a támogatni kívántak listáját – közölte pénteken Maros Sefcovic kereskedelmi biztos. Ausztrál sajtóértesülések szerint már a hét végén áttörést érhetnek el a régóta húzódó szabadkereskedelmi tárgyalásokon is, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a G20-csúcstalálkozó alkalmából egyeztet Anthony Albanese ausztrál kormányfővel.
Ami az ásványkincseket illeti, a Reuters tudósítása szerint Sefcovic csütörtökön tárgyalt Madeleine King ausztrál erőforrás-miniszterrel a konkrét projektekről és azok finanszírozási módjairól, hogy biztosítsák az ellátást a 27-ek számára, amely az elmúlt években hiányt szenvedett az alapvető erőforrásokból, például az energiából, és kénytelen volt azokat túl drágán beszerezni.
A projektkiválasztás első körén túl vagyunk, és ezt a listán nagyon, nagyon hamar közzétesszük
– mondta a biztos Melbourne-ben újságíróknak.
Ausztráliáé a ritkaföldfémek egyik legnagyobb tartaléka
Ausztrália gazdag tartalékokkal rendelkezik kritikus fontosságú ásványokból, például lítiumból és ritkaföldfémekből, amelyek elengedhetetlen alkatrészei a csúcstechnológiás termékeknek az elektromos autóktól az okostelefonokig. Az EU pedig szeretne hozzáférni ezekhez az erőforrásokhoz.
Az ellátási lánc sebezhetőségei különösen nyilvánvalóak, amióta a domináns Kína fegyverként használja a ritkaföldfémeket, és korlátozza az exportot.
Az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Ausztrália rendelkezik a ritkaföldfémekből a negyedik legnagyobb tartalékkal
- Kína,
- Brazília
- és India után.
Oroszország az ötödik, de semmit sem ér vele, szinte teljes mértékben az importtól függ e téren, mert képtelen a bányászatukra és a feldolgozásukra.
Sefcovic szerint az EU ausztrál projekteket finanszírozhat részvényvásárlás, hosszú távú átvételi megállapodások vagy közös beruházások révén.
Bankok és vállalatok vesznek részt az együttműködésben
A finanszírozók között lesz az Európai Beruházási Bank, amely a héten beleegyezett, hogy elmélyíti az együttműködést Ausztráliával a kritikus ásványok terén, valamint a nemzeti fejlesztési bankok és ipari vállalatok, amelyek előre fizethetnének az ausztrál ellátás biztosítása érdekében – mondta.
Az EU Japán megközelítését kívánja követni a kritikus ásványok ellátásának biztosításában azáltal, hogy
stratégiailag befektet bányákba és feldolgozóüzemekbe.
„Mi Európában az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért” – magyarázta Sefcovic, emlékeztetve, milyen sokba került a leválás az orosz gázról és olajról, a gyors diverzifikálás szükségessége. Beszélt arról is, hogy új lendületet vesznek az EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi tárgyalások, amelyek a jövő év elején folytatódnak.
A hét végén jöhet az áttörés a szabadkereskedelmi tárgyalásokban
Az ausztrál ABC értesülése szerint a régóta húzódó tárgyalásokon az áttörés már a hét végén megtörténhet, amikor a G20 csúcstalálkozója alkalmából tárgyal Johannesburgban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Anthony Albanese ausztrál kormányfő.
A portál nevük elhallgatását kérő forrásai szerint a kereskedelmi tárgyalók az elmúlt hónapokban gyakorlatilag minden kérdésben megállapodásra jutottak, a marhahús az egyetlen jelentős tétel, amely még mindig politikai alkudozás tárgya a vezetők között.
Ez nyitva hagyja annak lehetőségét, hogy
a megállapodás már a hét végén létrejöjjön, és még a télen hivatalossá váljon.
Ezt az optimista kilátást erősítette meg Sefcovic is az ABC-nek adott exkluzív interjúban. „Úgy vélem, hogy még néhány hónapra van szükségünk a tárgyalások lezárásához és ahhoz, hogy a legnehezebb fejezetekre összpontosítsunk, amelyek még mindig a hátravannak” – fogalmazott.
Ausztrál illetékesek szerint is pozitívak voltak a tárgyalások, „őszinte vágyat mutattak egy olyan megállapodás elérésére, amely mind Ausztrália, mind az EU érdekeit szolgálja”.
Donald Trump változtatott meg mindent
A régóta vitatott kérdések közé tartoznak a marhahús mellett a luxusautók, valamint az olyan termékek elnevezési jogai, mint a prosecco és az Európa egyes régióihoz kötődő sajtok, mint például a feta és a parmezán.
Sefcovic szerint azonban Donald Trump vámjai sok mindent meg változtattak. „Most valóban az új átalakulás idejét élünk, különösen a globális külkereskedelemben – fogalmazott. – Az Európai Unió számára nagyon fontos, hogy együttműködjünk a barátainkkal, a hasonló gondolkodású országokkal, és Ausztrália egyértelműen egyike ezeknek” – tette hozzá.
Az EU Ausztrália harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere Kína és Japán mögött, és jelentős befektető. Az Európai Bizottság hivatalos oldala szerint a kétoldalú áruforgalom értéke tavaly 49,4 milliárd eurót tett ki, a szolgáltatási szektoré pedig 38,1 milliárd dollárt.
Az EU mindkét kategóriában többlettel rendelkezik,
ami az áruforgalomban 27,9, a szolgáltatások terén 17,9 milliárd euró volt.