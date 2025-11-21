Brüsszel váratlant húzott, egy távoli nagyhatalommal paktálna le, hogy ellássák az EU-t – „az elmúlt években rengeteget fizettünk a függőségekért”

Az Európai Unió kész közvetlen részesedést szerezni a kritikus fontosságú ásványi anyagok, köztük ritkaföldfémek kitermelését végző ausztrál projektekben, és hamarosan bejelenti a támogatni kívántak listáját – közölte pénteken Maros Sefcovic kereskedelmi biztos. Ausztrál sajtóértesülések szerint már a hét végén áttörést érhetnek el a régóta húzódó szabadkereskedelmi tárgyalásokon is, amikor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a G20-csúcstalálkozó alkalmából egyeztet Anthony Albanese ausztrál kormányfővel.

A kereskedelmi biztos a ritkaföldfémek kérdéséről is tárgyalt Ausztráliában / Fotó: AFP

Ami az ásványkincseket illeti, a Reuters tudósítása szerint Sefcovic csütörtökön tárgyalt Madeleine King ausztrál erőforrás-miniszterrel a konkrét projektekről és azok finanszírozási módjairól, hogy biztosítsák az ellátást a 27-ek számára, amely az elmúlt években hiányt szenvedett az alapvető erőforrásokból, például az energiából, és kénytelen volt azokat túl drágán beszerezni.

A projektkiválasztás első körén túl vagyunk, és ezt a listán nagyon, nagyon hamar közzétesszük

– mondta a biztos Melbourne-ben újságíróknak.

Ausztráliáé a ritkaföldfémek egyik legnagyobb tartaléka

Ausztrália gazdag tartalékokkal rendelkezik kritikus fontosságú ásványokból, például lítiumból és ritkaföldfémekből, amelyek elengedhetetlen alkatrészei a csúcstechnológiás termékeknek az elektromos autóktól az okostelefonokig. Az EU pedig szeretne hozzáférni ezekhez az erőforrásokhoz.

Az ellátási lánc sebezhetőségei különösen nyilvánvalóak, amióta a domináns Kína fegyverként használja a ritkaföldfémeket, és korlátozza az exportot.

Az Egyesült Államok szövetségi kormányának földtani intézete (U. S. Geological Survey – USGS) becslése szerint Ausztrália rendelkezik a ritkaföldfémekből a negyedik legnagyobb tartalékkal

Kína,

Brazília

és India után.

Oroszország az ötödik, de semmit sem ér vele, szinte teljes mértékben az importtól függ e téren, mert képtelen a bányászatukra és a feldolgozásukra.

Ausztráliáé a negyedik legnagyobb ritkaföldfém-tartalék a világon / Fotó: AFP

Sefcovic szerint az EU ausztrál projekteket finanszírozhat részvényvásárlás, hosszú távú átvételi megállapodások vagy közös beruházások révén.