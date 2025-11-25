Deviza
EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.69 -0.36% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.39 +0.14% RON/HUF75.1 -0.05% CZK/HUF15.82 +0.03% EUR/HUF382.12 -0.04% USD/HUF330.69 -0.36% GBP/HUF435.16 +0.04% CHF/HUF408.83 -0.41% PLN/HUF90.39 +0.14% RON/HUF75.1 -0.05% CZK/HUF15.82 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,508.42 +0.75% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,948 -0.54% OTP33,590 +1.55% RICHTER9,740 +1.59% OPUS479.5 -2.4% ANY7,280 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,400 0% BUMIX10,394.93 +0.03% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,331.93 +1.26% BUX108,508.42 +0.75% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,948 -0.54% OTP33,590 +1.55% RICHTER9,740 +1.59% OPUS479.5 -2.4% ANY7,280 -2.47% AUTOWALLIS153 -0.65% WABERERS5,400 0% BUMIX10,394.93 +0.03% CETOP3,677.96 +0.4% CETOP NTR2,331.93 +1.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Románia
KazMunayGas
nagyvállalat
Lukoil
Dacia

Egymásnak adják a cégek a kilincset a kijárati ajtón Romániában

Jelentősen csökkentené európai eszközállományát a kazah állami szénhidrogénipari vállalat, a KazMunayGas, ennek részeként Romániában lévő, jelentős töltőhálózatától is megválna. Ez azt jelentheti, hogy újabb nagyvállalat fordít hátat Romániániak. A kazah cég előtt a Lukoil, nemrég a Dacia, most pedig a kazah vállalatattal egyidejűleg az Estée Lauder tett olyan tartalmú bejelentést, mely így vagy úgy, de a romániai működés leépítésének tekinthető.
VG
2025.11.25, 14:42
Frissítve: 2025.11.25, 14:52

Európai érdekeltségeinek mintegy felétől szabadulna a kazah állami kőolaj- és gázipari vállalat, a KazMunayGas. Románia mellett a kazah vállalat jelen van Svájcban, Bulgáriában, Moldova Köztársaságban, Törökországban és Grúziában írja az Origo. A lap a romániai sajtó értesülései alapján arról számol be, hogy a KazMunayGas elsősorban Romániából szeretne távozni, mivel nagyon elégedetlen az utóbbi években a bukaresti kormányok által folytatott adópolitikával. A Rompetrol az ágazati adókat sérelmezi, ezek miatt az alkotmánybírósághoz fordult, amely még nem döntött a beadványról. Eközben a Lukoilt az amerikai szankciók késztették távozásra, de a Dacia és legutóbb az Estée Lauder is romániai működésének megvágása mellett döntött.

Bukarest, Románia
Bukarest, Románia fővárosa több cég jelentett be legalább részleges hátraarcot a román gazdaságból (illusztráció) / Fotó: Northfoto

Kellemetlen bejelentéseket tesznek a Romániában működő nagyvállalatok

Bár kijelenteni bizonyossággal még nem lehet, de kifarolásra készülhet Romániából a Renualt is, melyhez az Automobile Dacia tartozik. A Dacia gyártása nem szűnne meg teljesen ott – legalábbis egyelőre –, de a gyártás folyamatos leépítésével párhuzamosan a francia tulajdonos Marokkóban futtatná fel a termélést. Az ok: 

Marokkóban még alacsonyabbak a bérköltségek, mint az egyébként autóipari bérköltség szempontjából Európában legolcsóbbnak számító Romániában.

A friss értesülések szerint hátraarcra készül az Estée Lauder is, ha az átszervezésekről, „optimalizációról” szóló közlések arra utalnak, hogy a vállalat szintén megtakarításokat kíván elérni lépéseivel.

Az amerikai szépségipari vállalat 2023-ban nyitotta meg az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó bukaresti központot. Ez volt a cég harmadik ilyen központja a Long Islanden és Kuala Lumpurban működők után. „A globális tevékenységünk optimalizálását és a fogyasztók minél jobb kiszolgálását célzó, folyamatos erőfeszítéseink részeként a The Estée Lauder Companies azt a nehéz döntést hozta, hogy bezárja a bukaresti technológiai központot” mondta Suzanne Sterns, a vállalat globális kommunikációs igazgatója. 

A döntés százötven munkahely megszűnésével jár.

A cégvezetés azt követően döntött a kollektív elbocsátások végrehajtása mellett, hogy a kereslet csökkenése miatt a 2025-ös pénzügyi évben a globális árbevétel 8, a bruttó nyereség pedig 5 százalékkal visszaesett. A bukaresti technológiai központot az ELC Digital Technology SRL működteti.

Álljanak tehát akár eltérő okok a cikkben nevezett nagyvállalatok részleges vagy teljes romániai hátraarca mögött (a Lukoilnál a szankciók nyomása, a kazah vállalatnál kormányzati döntésekkel való elégedetlenség, az Estée-nél takarékosság), azt mutatják, a román gazdaságra sem érdemes „bezzegelően” tekinteni. Az Európai Bizottság értékelése szerint a romániai politikai és fiskális bizonytalanság az év első felében 

  • hatással volt a magánfogyasztásra, míg 
  • a nyári fiskális konszolidációs csomagok elfogadása várhatóan tovább csökkenti a rendelkezésre álló jövedelmet, ami várhatóan a fogyasztás csökkenésével jár együtt. 

A gazdaságnak az export jelenthet támpontot, de az EU így is mérsékelt, 0,7 százalékos idei GDP-bővülést vár Romániában, 6,7 százalékos infláció és 6,1 százalékos munkanélküliségi ráta (2026-ban: 5,8 illetve 5,9 százalék) mellett említi a lap.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu