Ki nem találnánk, milyen célra adta el repülőgépeit a befuccsolt román légitársaság

A csődbe ment Blue Air flottájának három repülőgépe szállodává és étteremmé lesz átalakítva.
VG
2025.11.15, 14:30

Román vállalkozók több, mint 140 ezer euróért vásárolták meg a Blue Air három repülőgépét projektjeikhez. Az Agerpres szerint román vállalkozók kaptak Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 és Boeing B737-322 motor nélküli repülőgépeket, darabonként több mint 45 000 euróért, amelyeket később szállodákká és éttermekké szeretnék átalakítani.

román
A román repülőgépeket hotellé alakítják. / Fotó: Brasov cel mai frumos oras din Romania Facebook oldal

Az új tulajdonos látványos átalakítást jelent be: a helyiség prémium szálloda-étteremmé válik , tematikus dizájnnal és ínyenc kulináris élményekkel, megőrizve az eredeti kabinszerkezet elemeit. "Néhányak számára ez lehet csak egy kivont repülőgép. Mások számára – egy vállalkozás beindítása” – tette hozzá Azitis. 

Még két repülőgépváz vár elszállításra az Otopeni repülőtérről. A brassói vállalkozó, aki repülőgépben szeretne szállodát építeni, nemrégiben vásárolt egyet, a másikat pedig egy másik vidéki üzletembernek ítélték oda. Még két repülőgépünk és két repülőgépvázunk van listázva a platformon, amelyek sok befektető érdeklődését felkeltették, különösen a HoReCa és a rendezvényszektorból, ezért már ütemeztük az aukciókat 

– mondta Flavius ​​​​Dragicsi, az Azitis online aukciós platform operatív igazgatója.

A platformon jelenleg eladásra kínálnak egy 1991-ben gyártott, 120 férőhelyes Boeing 737-530-as repülőgépet, amely 2020 óta raktáron van, egy 1991-ben gyártott, 118 férőhelyes, jó állapotú Boeing 737-3YO repülőgépet, valamint két újra üzembe helyezhető Boeing 737-500-as repülőgépet. 

A Blue Air adóssága 230 millió euróra rúg, másodszor is elhalasztotta járatainak újraindítását

Nem adják olcsón a román repülőgépeket

A repülőgépek kikiáltási ára 238 250 euró/darab, míg a repülőgép-vázak aukciója 10 750 euró, illetve 11 000 euró áron indul. A motorral és motor nélkül is eladásra kínált repülőgépek a Blue Air tulajdonában voltak, amely 2025 júliusa óta csődgondnokság alatt áll. A vállalat 2023. március 22-én fizetésképtelenné vált, és az állam tulajdonába került. 

A Blue Air gépek nem gyalogoltak Barcarozsnyóig

Az eladásra kínált, hajtóműves és hajtóműves nélküli repülőgépek a Blue Airhez tartoztak, amely 2025 júliusa óta csődeljárás alatt áll. A vállalat 2023. március 22-én fizetésképtelenné vált, és az állam tulajdonában van. Egy leszerelt repülőgép már megérkezett Barcarozsnyóba — jelentette be az Azitis platform. 

