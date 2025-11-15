Lukoil: pánik Romániában, fénysebességgel drágul az üzemanyag, Bulgáriával példálózni nagy hiba volt

Pánikot okoz Romániában az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók közelgő határideje (november 21.), az üzemanyagárakat szinte naponta emelték október vége óta, és félő, hogy ennek még nincs vége. A bukaresti kormány azzal nyugtatott, hogy az üzemanyag-ellátással semmi gond, és különben is a déli szomszéd Bulgária a szankciók tekintetében sokkal rosszabb helyzetben van. Bulgária azonban hirtelen haladékot kapott a rendezésre. Hogy mennyire húsba vágó a kérdés kelet szomszédunkban, azt illusztrálja, hogy augusztus óta az éves infláció hajszál híján 10 százalék, és a román üzemanyagárak legutóbbi emelkedése ebben még nincs benne.

Román üzemanyagár: az elemzők szerint legalább 10 százalékos áremelkedés jöhet, ha be kell zárni a Lukoil finomítóját / Fotó: Ioana Moldovan

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azzal nyugtatott: nincs olyan objektív körülmény, amely indokolná az üzemanyagárak emelkedését a töltőállomásokon – adták hírül román sajtójelentések még csütörtökön.

Román üzemanyagárak: tíz emelés egymás után, itt a lista

A kormánytag felkérte az illetékes intézményeket, hogy vizsgálják meg a helyzetet, bár nem tudni, mit értett ezalatt.

Mindenesetre az Economedia.ro hírportál összeszedte, egymás után hányszor drágult az üzemanyag. A lista tekintélyes, ámbátor kicsit unalmas, mert a monoton áremelkedést semmi nem töri meg:

2025. november 12., szerda (tizedik áremelés): a standard benzin literenként 4 banival drágult, a standard dízel ára változatlan maradt.

2025. november 11., kedd (kilencedik áremelés): a standard benzin ára változatlan maradt, a standard dízel literenként 7 banival drágult.

2025. november 7., péntek (nyolcadik áremelés): a standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 9 banival drágult. A benzin ára átlépte a 7,5 lej per liter küszöböt.

2025. november 5., szerda (hetedik áremelés): A standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 4 banival drágult.

2025. november 4., kedd: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.

2025. október 31., péntek: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.

2025. október 29., szerda: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.

2025. október 28., kedd: A benzin literenként 4 banival drágult. A dízel literenként 4 banival drágult.

2025. október 25., szombat: A benzin literenként 4 banival drágult. A dízel literenként 4 banival drágult.

2025. október 24., péntek (az első októberi áremelés): A standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 4 banival drágult.

Bogdan Ivant a parlamentben megkérdezték, előfordulhat-e, hogy a benzin és a dízel ára literenként 9 lejre emelkedik. A miniszter válasza ez volt:

A versenytanácsnak és más intézményeknek kell dönteniük, elemezniük a helyzetet. Jelenleg nincs olyan objektív feltétel, amely indokolná az üzemanyagár növekedését a töltőállomásokon. Ezért az illetékes intézményeknek el kell végezniük ezeket az ellenőrzéseket, mert jelenleg – a hazai üzemanyag-termelés mellett – jelentős importtal is rendelkezünk, és nagyon világos képet látunk az üzemanyagpiacról. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint például Bulgária, amely szinte 100 százalékban a Lukoil finomítótól függ.

Alig egy nappal később kiderült: Bulgáriára hivatkozni bizony hiba volt.