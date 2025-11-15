Lukoil: pánik Romániában, fénysebességgel drágul az üzemanyag, Bulgáriával példálózni nagy hiba volt
Pánikot okoz Romániában az orosz olajvállalatokat érintő amerikai szankciók közelgő határideje (november 21.), az üzemanyagárakat szinte naponta emelték október vége óta, és félő, hogy ennek még nincs vége. A bukaresti kormány azzal nyugtatott, hogy az üzemanyag-ellátással semmi gond, és különben is a déli szomszéd Bulgária a szankciók tekintetében sokkal rosszabb helyzetben van. Bulgária azonban hirtelen haladékot kapott a rendezésre. Hogy mennyire húsba vágó a kérdés kelet szomszédunkban, azt illusztrálja, hogy augusztus óta az éves infláció hajszál híján 10 százalék, és a román üzemanyagárak legutóbbi emelkedése ebben még nincs benne.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azzal nyugtatott: nincs olyan objektív körülmény, amely indokolná az üzemanyagárak emelkedését a töltőállomásokon – adták hírül román sajtójelentések még csütörtökön.
Román üzemanyagárak: tíz emelés egymás után, itt a lista
A kormánytag felkérte az illetékes intézményeket, hogy vizsgálják meg a helyzetet, bár nem tudni, mit értett ezalatt.
Mindenesetre az Economedia.ro hírportál összeszedte, egymás után hányszor drágult az üzemanyag. A lista tekintélyes, ámbátor kicsit unalmas, mert a monoton áremelkedést semmi nem töri meg:
- 2025. november 12., szerda (tizedik áremelés): a standard benzin literenként 4 banival drágult, a standard dízel ára változatlan maradt.
- 2025. november 11., kedd (kilencedik áremelés): a standard benzin ára változatlan maradt, a standard dízel literenként 7 banival drágult.
- 2025. november 7., péntek (nyolcadik áremelés): a standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 9 banival drágult. A benzin ára átlépte a 7,5 lej per liter küszöböt.
- 2025. november 5., szerda (hetedik áremelés): A standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 4 banival drágult.
- 2025. november 4., kedd: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.
- 2025. október 31., péntek: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.
- 2025. október 29., szerda: A standard dízel literenként 4 banival drágult. A standard benzin ára változatlan maradt.
- 2025. október 28., kedd: A benzin literenként 4 banival drágult. A dízel literenként 4 banival drágult.
- 2025. október 25., szombat: A benzin literenként 4 banival drágult. A dízel literenként 4 banival drágult.
- 2025. október 24., péntek (az első októberi áremelés): A standard benzin literenként 4 banival drágult. A standard dízel literenként 4 banival drágult.
Bogdan Ivant a parlamentben megkérdezték, előfordulhat-e, hogy a benzin és a dízel ára literenként 9 lejre emelkedik. A miniszter válasza ez volt:
A versenytanácsnak és más intézményeknek kell dönteniük, elemezniük a helyzetet. Jelenleg nincs olyan objektív feltétel, amely indokolná az üzemanyagár növekedését a töltőállomásokon. Ezért az illetékes intézményeknek el kell végezniük ezeket az ellenőrzéseket, mert jelenleg – a hazai üzemanyag-termelés mellett – jelentős importtal is rendelkezünk, és nagyon világos képet látunk az üzemanyagpiacról. Nem vagyunk olyan helyzetben, mint például Bulgária, amely szinte 100 százalékban a Lukoil finomítótól függ.
Alig egy nappal később kiderült: Bulgáriára hivatkozni bizony hiba volt.
Bulgária haladékot kapott az Egyesült Államoktól
A Trump-kormányzat meghosszabbította a szankciók alóli mentességet bizonyos Lukoil PJSC-vel kapcsolatos tranzakciók esetében, miközben fokozza az együttműködést külföldi kormányokkal és lehetséges vásárlókkal az orosz olajvállalat nemzetközi eszközeinek ügyében – jelentette közép-európai idő szerint pénteken este a Bloomberg hírügynökség.
Az amerikai pénzügyminisztérium engedélyt adott a vállalat kiskereskedelmi töltőállomásait érintő egyes tranzakciókra és a nemzetközi eszközök értékesítésére vonatkozó szerződésekre december 13-ig, míg egy külön mentességet, amely a Lukoil bolgár érdekeltségeit érintő ügyletekre vonatkozik, április 29-ig hosszabbították meg – közölte az ügynökség.
A lépésekre azt követően került sor, hogy a pénzügyminisztérium tárgyalásokat folytat szövetségeseivel Közép-Európától a Közel-Keletig, miközben igyekszik kezelni a vállalat külföldi működésének bonyolult felszámolását az eredetileg november 21-re kitűzött határidő előtt – mondták az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források.
Az amerikai tisztségviselők több időt akartak biztosítani a tranzakciók lezárására és alternatív tulajdonosi struktúrák feltérképezésére, amelyek segítségével az eszközök nem orosz ellenőrzés alatt is tovább működhetnek – tették hozzá.
Az OFAC (a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala) úgy gondolkodik, hogy a lehetséges vevők megőrizhetik helyüket a sorban, de az ügylet tényleges lezárása sokkal tovább fog tartani, mint 30 nap – még akkor is, ha tűzoltóáron adják
– idézte a Bloomberg Jeremy Panert, az OFAC korábbi tisztviselőjét, a Hughes Hubbard & Reed ügyvédi iroda washingtoni partnerét.
A jelentés nem tér ki külön Romániára, háttérként említi, hogy nemzetközileg a legdiverzfikáltabb orosz olajvállalatként a Lukoil európai finomítóktól iraki és kazah olajmezőkig rendelkezik külföldi részesedésekkel, és töltőállomásokat működtet az USA-tól Belgiumig és Romániáig.
Az utóbbi napokban nőtt az érdeklődés a Lukoil portfóliója iránt: potenciális vásárlók az Egyesült Államokból, Európából és a Perzsa-öböl térségéből keresték meg a pénzügyminisztériumot, jóváhagyást kérve, hogy tárgyalhassanak a céggel – mondták a források. Az egyik szóba kerülő megoldás szerint egy vezető vásárló venné át a nemzetközi eszközök nagy részét, több kisebb, részletekben történő ügylet mellett.
A vállalat először múlt hónapban jelentette be, hogy el kívánja adni nemzetközi eszközeit, miután szankciók alá került, és tárgyalásokat kezdett a Gunvor Group nevű vezető nyersanyag-kereskedővel. Az üzlet azonban meghiúsult, miután az amerikai pénzügyminisztérium a Gunvort a Kreml „bábjának” nevezte. A Lukoil pénteken közölte, hogy más ajánlattevőkkel tárgyal, és célja elkerülni az ellátás megszakadását.
Románia gőzerővel dolgozik a Lukoil-probléma megoldásán
A román miniszter pontosította: Románia benzin- és dízelexportőr is, tehát olyan helyzetben van, hogy elegendő üzemanyaggal rendelkezik, ezért nem indokolt az áremelés. A Lukoil-probléma megoldásáról így nyilatkozott:
Több minisztérium is felelős ezért. Mi az energiaügyi minisztériumban elindítottuk a jogszabálytervezet kidolgozását, ezt később mindenki kiegészíti majd: a külügyminisztérium, a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium, és a román kormánynak kell majd elfogadnia, ezután közölni fogjuk. Ami nagyon fontos mind a minket figyelők, mind a Romániában működő Lukoil-hálózatok dolgozói számára, az az, hogy az állam igyekszik úgy rendezni ezt a helyzetet, hogy annak a lehető legkisebb negatív hatása legyen mind a román gazdaságra, mind a munkavállalókra.
A speciális igazgatás lehetőségeivel kapcsolatban azt mondta: vannak kidolgozás alatt álló megoldási formulák, amelyeknek pontosan összhangban kell lenniük az Oroszországi Föderációval szembeni nemzetközi szankciókkal, és azzal a szándékunkkal, hogy egyetlen román állampolgárt se érjen hátrány – sem a vállalat alkalmazottait, sem a kereskedelmi partnereket, sem azokat, akik ma a benzinkutaknál tankolnak.
Az elemzők szerint legalább 10 százalékos üzemanyagár-emelkedés jöhet
Az elemzők úgy becsülték: legalább 10 százalékkal nőne az üzemanyag ára a kutaknál, ha bezárna a Lukoil kezében lévő Petrotel-finomító, és Romániának importra kellene támaszkodnia.
Bogdan Ivan nem kívánt belemenni a részletekbe, annyit mondott, hogy Románia benzin- és dízelexportőr, és a piac úgy van felépítve, hogy „Romániában elegendő dízel és benzin van ahhoz, hogy ne indokoljon áremelést – ezt nagyon egyértelművé szeretném tenni”.
A lépés az Egyesült Államok által a cégre kivetett szankciók hatálybalépése előtt történik. A Lukoil-Moldova lehetővé tette, hogy a moldovai kormány ingyen használja a chisinaui repülőtéri üzemanyag-tárolót, hogy biztosítsa a folyamatos repülőtéri működést.